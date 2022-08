Der FC Luzern ist im Rückstand gegenüber der Ligakonkurrenz: Weil er zuerst das Startspiel zu Hause gegen GC aufgrund des noch nicht bereiten neuen Rasens verpasste und am letzten Sonntag auch die Drittrundenpartie im eigenen Stadion gegen Basel wegen der gleichzeitigen Bundesfeier auf dem Europaplatz nicht absolvieren konnte. Um im Spielrhythmus zu bleiben, organisierte der Verein kurzfristig ein Testspiel in Österreich: Der FCL verlor am Samstag gegen Al-Ittihad 0:1. Der Testkick gegen den saudi-arabischen Erstligisten aus Dschidda fand in Nenzing im Vorarlberg und in der Nähe von Schruns statt, wo die Innerschweizer im Juni im Trainingslager waren. Bis auf Pascal Schürpf und Mohamed Dräger wurden alle Kaderspieler eingesetzt. Auch Ardon Jashari, der am Sonntag im Ligamatch in Lugano gesperrt ist.