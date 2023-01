Auswertung Die FCL-Spieler im Datencheck: Wer ist Dribbelspezialist und Offsidekönig? Wer foult am meisten? Und wer gewinnt seine Zweikämpfe? Wie erfolgreich waren die Luzerner in der Hinrunde? Wir zeigen Ihnen, warum man sich mit Nicky Beloko besser nicht anlegen sollte – und in welcher Kategorie Youngster Luca Jaquez stärker ist als der Rest des Teams. Larissa Gassmann und Silvio Frei Jetzt kommentieren 20.01.2023, 05.00 Uhr

Fünf Siege, fünf Unentschieden und sechs Niederlagen – so präsentiert sich die Lage für den FC Luzern, der derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz überwintert. Doch wie haben sich die einzelnen Spieler in der ersten Saisonhälfte geschlagen? Wir zeigen Ihnen, wer die meisten Zweikämpfe gewonnen hat, wer am passstärksten ist und wer Nachholbedarf in Sachen Torgefahr hat.

Der torgefährlichste Luzerner ist bisher mit Abstand Neuzugang Max Meyer: Sein xG-Wert liegt in der laufenden Saison aktuell bei 4.5. Dieser Wert (ausgeschrieben steht er für «Expected Goals», was auf Deutsch so viel heisst wie «erwartbare Tore») soll ausdrücken, wie nahe ein Spieler einem Torerfolg kommt. Kurz gesagt wird dabei anhand verschiedenster Positionsdaten berechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Abschluss im Netz landet – und somit auch, wie viele Treffer von einem Spieler zu erwarten gewesen wären. Diesbezüglich gilt Meyer als Überflieger: Er erzielte statt den erwartbaren 4.5 Treffern sechs Tore für den FCL.

Ihren xG-Wert übertrafen unter anderem auch Dejan Sorgic (2.4/4 Tore), Mo Dräger (1.5/3 Tore) oder Christian Gentner (0.66/1 Tor). Ganz anders sieht es bei Neuling Joaquin Ardaiz aus: Bei ihm liegt der xG-Wert bei 1.7 – erzielt hat der Stürmer aus Uruguay aber noch kein einziges Tor in der Super League. Ähnlich erging es Jakub Kadak (1.97/1 Tor), Asumah Abubakar (4/2 Tore), Sofyan Chader (1.86/1 Tor) und Pascal Schürpf (1.84/1 Tor).

Max Meyer übertrifft nicht nur die Vorgaben bei den erwarteten Toren, er führt auch gleich die interne Torjäger-Liste an. Er erzielte sechs der insgesamt 24 FCL-Treffer. Auf ihn folgen Dejan Sorgic (vier Tore), Marco Burch und Mo Dräger (je drei Tore).

Nicht nur Tore sind wichtig: Auch Assists zeichnen einen guten Spieler aus. Hier hat Pius Dorn die Nase vorne: Er hat fünf Tore vorbereitet. Dicht dahinter ist Shootingstar Ardon Jashari mit vier Assists. Es folgen Martin Frydek, Sofyan Chader und Asumah Abukabar (je zwei Vorlagen).

Müsste man beim FCL einen «Chancentod» küren, er würde Joaquin Ardaiz heissen: Von sechs Torchancen landete nicht eine im Netz – das ergibt eine Chancenauswertung von null Prozent. Nur minim besser ergeht es Sofyan Chader: Von zehn Chancen verwandelt er gerade einmal eine – das ergibt eine Chancenverwertung von zehn Prozent. Nahezu den gleichen Wert weist Pascal Schürpf mit einem Treffer bei neun Chancen aus. Besser sieht es bei Max Meyer und Dejan Sorgic aus. Bei ihnen liegt der Wert bei 60 beziehungsweise 38 Prozent. Auch die Werte von Mo Dräger (33 Prozent) und Marco Burch (30 Prozent) können sich sehen lassen.

Der interne FCL-Torschützenkönig hat auch bei der Chancenverwertung gute Karten: Max Meyer im Trainingslager in Marbella. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Was die Anzahl der gespielten Pässe betrifft, ist Marco Burch die Nummer eins: Auf sein Konto gehen 702 Pässe – davon kamen 618 bei seinen Mitspielern an, was einer Erfolgsquote von 88 Prozent entspricht. Bei Ardon Jashari kamen derweil 82 Prozent seiner Pässe an – gespielt hat er 654 an der Zahl. Auf ihn folgt Pius Dorn mit 601 Pässen (76 Prozent).

Der wahre Passkönig ist aber Denis Simani: Er weist eine Erfolgsquote von 92 Prozent bei 478 Pässen aus. Damit ist er auch in der Liga bei Spielern mit über 100 Pässen absolute Spitze. Keiner passt in der Schweiz genauer als der Ostschweizer. Einen schlechteren Wert hat etwa Pascal Schürpf: Seine Quote liegt mit 235 Pässen bei 64 Prozent. Bei Joaquin Ardaiz sind es 65 Prozent bei 108 Pässen.

Keiner stand beim FCL mehr im Offside als Asumah Abubakar: Deshalb wird er von uns zum Offsidekönig gekürt. Bild: Fotomontage LZ/ Martin Meienberger/Freshfocus

Beim FCL steht keiner mehr im Offside als Asumah Abubakar. Der ehemalige Lugano- und SCK-Knipser befand sich ganze zehnmal im Abseits und ist deswegen unser Offsidekönig. In der Liga liegt nur Meschack Elia (YB) vor ihm. Dieser kommt auf elf Offsidepositionen. Auf den Rängen zwei und drei folgen beim FCL Thibault Klidje und Pascal Schürpf mit je drei Abseitspositionen.

Als Spieler verliert man den Ball nicht gerne: Bei Pius Dorn passierte dies allerdings 107 Mal – davon 15 Mal in der eigenen Platzhälfte. Er ist somit der FCL-Spieler mit den meisten Ballverlusten. Auf ihn folgen Mo Dräger (89 Ballverluste, 14 in der eigenen Hälfte), Asumah Abubakar (86/9), Martin Frydek (80/12) und Pascal Schürpf (71/7).

Die meisten Balleroberungen gehen auf das Konto von Marco Burch. 109 Mal luchste er seinen Konkurrenten das Leder ab – davon 19 Mal in der gegnerischen Platzhälfte. Den FCL-Spitzenwert diesbezüglich hält aber Nicky Beloko. Er erobert den Ball in der Hälfte des Gegners 22 Mal – dies bei gesamthaft 76 Balleroberungen. Noch etwas mehr Balleroberungen verzeichnet Denis Simani (92, 5 davon in der gegnerischen Hälfte). Es folgen Ardon Jashari (69/16) und Pius Dorn (65/9).

Der Luzerner Offsidekönig ist auch der Dribbelkönig: Er heisst Asumah Abubakar. 79 an der Zahl werden ihm zugeschrieben. Etwas weniger sind es bei Pius Dorn (54) und Mo Dräger (46). Nati-Neuling Ardon Jashari ist bei 76 Prozent seiner 41 Dribblings erfolgreich. Unter den Spielern mit mehr als 30 Dribblings ist das der Spitzenwert. Auch Nicky Beloko setzt sich bei seinen 42 Versuchen gleich oft durch wie Jashari. Eher Mühe haben hingegen Pascal Schürpf (Erfolgsquote von 41 Prozent bei 17 Dribblings) und Mo Dräger (46 Prozent bei 46 Dribblings).

Keiner schlägt mehr Flanken als Mo Dräger – der Leihspieler von Nottingham Forest ist dabei aber auch eher ungenau. Nur gerade neun Prozent seiner 45 Flanken fanden einen Mitspieler. Pius Dorn trat zwar fünf Flanken weniger, war dabei aber doppelt so erfolgreich wie Dräger.

Bei den FCL-Spielern mit mehr als zehn Flanken ist Ardon Jashari – prozentual gesehen – der erfolgreichste Flankengeber. Fast ein Drittel seiner 13 Flanken landeten beim Mitspieler. Auch Martin Frydek sticht mit acht erfolgreichen von 31 Flanken positiv heraus.

Bei den Fouls hat einer ganz klar den Spitzenplatz inne: ‹Terrier› Nicky Beloko, wie Mario Frick seinen Spieler einst bezeichnete. Auf sein Konto gehen 29 Fouls und sieben gelbe Karten. Wesentlich gesitteter geht es beim zweitplatzierten Asumah Abubakar zu und her: Bei ihm wurden 17 Fouls verzeichnet.

Den dritten Platz teilen sich Pius Dorn und Martin Frydek mit je 15 Fouls. Bei Dorn könnte das auch unter Selbstverteidigung laufen: Er selbst wird nämlich ähnlich gerne von gegnerischen Spielern gefoult (16 Fouls). Auch Nicky Beloko wurde von den Gegnern genauso oft getroffen. Noch ärmer dran sind nur Marco Burch (18 Fouls) und Ardon Jashari (21 Fouls).

Ebenfalls wenig erfreulich dürfte für Trainer Mario Frick folgende Statistik sein: In der Super League hat in der Hinrunde kein Team mehr rote Karten kassiert als die Luzerner. Sechs Stück sind es an der Zahl, und somit eine mehr als das «zweitplatzierte» St.Gallen. Auch bei den gelben Karten schwingt ein Luzerner obenaus: Zusammen mit dem Servettien David Douline und dem Winterthurer Samir Ramizi führt Nicky Beloko mit seinen bereits erwähnten sieben Karten die Statistik an.

Der FCL kassierte viele Karten: So etwa im Spiel gegen Sion, wo nach der Partie die Rede von einer «Kartenflut» war. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Einmal mehr macht Nicky Beloko seinem Spitznamen alle Ehre: Er bestritt von allen FCL-Spielern die meisten Zweikämpfe. Von seinen 243 Stück gewann er dann auch gleich 62 Prozent. Hinter ihm reihen sich Marco Burch (217), Asumah Abubakar (212), Pius Dorn (211) und Ardon Jashari (162) ein. Deutlich weniger Zweikämpfe verzeichneten etwa Christian Gentner (32) oder Max Meyer (86).

Doch nicht nur die Quantität zählt: Die erfolgreichste Zweikampf-Bilanz hat nämlich ein ganz anderer. Mit 63 Prozent gewonnenen Zweikämpfen ist Luca Jaquez Spitzenreiter – dies aber auch bei einer Anzahl von bloss 32 Zweikämpfen. Es folgen der bereits erwähnte Nicky Beloko, Martin Frydek (61 Prozent) sowie Denis Simani und Ardon Jashari mit je 60 Prozent. Weniger erfolgreich sind etwa Pascal Schürpf und Dejan Sorgic (beide 41 Prozent) sowie Mo Dräger (39 Prozent).

Um dem Gegner den Ball abzuluchsen, muss sich ein Spieler gelegentlich auch mal mit einer Grätsche behelfen. Hier trumpft Grätschmeister Nicky Beloko gross auf: Der Westschweizer führt mit 81 Tacklings die Rangliste beim FCL an. Damit ist er aber auch ligaweit Spitze. Keiner grätscht mehr als der 22-jährige Mittelfeldspieler. Zudem erobert er bei sehr starken 70 Prozent seiner Tacklings den Ball.

Nicky Beloko im Zweikampf: Keine Seltenheit. Hier setzt er sich gegen Basels Dan Ndoye durch. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Über die Daten Sämtliche Daten stammen aus dem Onlineportal Instat. Berücksichtigt wurden die 16 Spiele der Super-League-Hinrunde 2022/23.

