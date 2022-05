Barrage-Hinspiel FCL-Schlafmützen sind gewarnt vor diesen Schaffhauser Desperados – Frick: «Sie könnten uns richtig weh tun» Der FC Luzern geht morgen Donnerstag (18 Uhr) mit breiter Brust ins Barrage-Hinspiel beim FC Schaffhausen: 13 Punkte aus den letzten fünf Ligaspielen sind keine Bilanz eines Absteigers. Trotzdem müssen die Innerschweizer vor der starken Offensive der Ostschweizer auf der Hut sein. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 25.05.2022, 17.55 Uhr

FCL-Präsident Stefan Wolf möchte gar nicht mehr von der erschreckenden Startviertelstunde seiner Abwehrleute reden – 19 Gegentore in den ersten 15 Minuten machen dem ehemaligen Innenverteidiger Sorgen. «Je mehr wir davon reden, desto mehr rückt das Thema ins Bewusstsein», sagte Wolf Anfang Woche im Interview mit dieser Zeitung.

Wir fragten Marco Burch, den 21-jährigen Innenverteidiger und U21-Nationalspieler, warum der FC Luzern in der Startphase oft schläfrig ist. «In der Anfangsphase fanden wir oft nicht schnell genug den Tritt. Vielleicht, weil wir einen personellen Wechsel machen mussten oder auch, weil wir den Gegner anders erwarteten. Unsere Fehler wurden meist postwendend bestraft. Wir versuchen nun, die Abwehrschnitzer zu vermeiden. Das ist sicher ein Punkt, an dem wir arbeiten», sagt Burch.

Captain Marco Burch (links) kassierte mit der FCL-Abwehr gegen den FC Zürich erneut ein frühes Gegentor. Der 20-fache Torschütze Assan Ceesay (rechts) bereitete den ersten FCZ-Treffer vor und schoss den zweiten. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Zürich, 22. Mai 2022)

Jeder Luzerner weiss, um was es in der Barrage geht

Warum muss der FCL in Schaffhausen nicht schon wieder einem frühen Rückstand hinterherrennen? «Wir werden uns bestmöglich auf den Gegner einstellen, am Donnerstag weiss jeder, was auf dem Spiel steht. Zusammen wollen wir von Anfang an kompakt dagegenhalten», antwortet Burch. Für den jungen Abwehrmann ist es die erste Barrage. Der Obwaldner betont, dass er und seine Mitspieler Respekt vor dem Challenge-League-Zweiten haben. Burch betont:

«Wir werden Schaffhausen nicht unterschätzen.»

Mario Frick hat seinen Schützlingen am Mittwochnachmittag beim Abschlusstraining auf dem Kunstrasen im Krienser Kleinfeld nochmals erklärt, dass es keinen Grund gibt, den FC Schaffhausen auf die leichte Schulter zu nehmen. Der FCL-Trainer zählt die gefährlichen Angreifer der Ostschweizer auf: «Bobadilla, Ardaiz, Gjorgjev, Gonzalez, Del Toro, Rodriguez, Kalem, Bislimi.» Frick stellt zu diesen Namen fest: «Sie haben offensiv eine sehr, sehr gute Qualität. Wenn sie ein wenig Raum bekommen und das Gefühl haben, es geht was heute, dann könnten sie uns richtig wehtun.»

Frick hat diese mahnenden Worte als Weckruf und Warnung selbstverständlich auch an seine Mannschaft gerichtet – «dazu werden wir den Spielern Videos zeigen, um die Angriffsstärke der Schaffhauser zu belegen».

Andermatt und seine Trümpfe in der Offensive

FCS-Trainer Martin Andermatt hat für uns die Desperados seines Teams mit einigen Worten beschrieben:

Raul Bobadilla: «Er ist im März zu uns gestossen und ist sofort zu einem Faktor geworden. Der erfahrene Stürmer bringt Leistung und er pflegt einen guten Austausch mit den jungen Spielern, er unterstützt sie.»

Joaquin Ardaiz: «Mit 20 Toren der Torschützenkönig der Challenge League. Aber das ist nur eine Zahl, der Uruguayer hat grosse Qualitäten, als 23-Jähriger hat er seine Karriere noch vor sich, er ist auf einem sehr guten Weg, nachdem es für ihn in der Vergangenheit schwierig war, weil er schon früh von Topvereinen gejagt wurde.»

Schaffhausens Joaquin Ardaiz jubelt nach seinem Tor zur 3:1-Führung gegen den FC Thun. Der Uruguayer hat in dieser Saison 20 Treffer erzielt. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone (Thun, 10. Mai 2022)

Nikola Gjorgjev: «Im GC-Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet, musste er zuerst lernen, dass im Fussball nicht nur Individualität zählt, sondern schliesslich das Kollektiv zum Erfolg führt. Er hat sich verbessert, ist kein Zirkusartist mehr.»

Agustin Gonzalez: «Wie er diesen Freistoss gegen Stade Lausanne Ouchy ins Lattenkreuz gezimmert hat? Ja, das kann er. Die Mannschaft hat auf den 0:1-Rückstand toll reagiert, am Schluss drehten wir das Spiel mit dem Traumtor von Agustin zum 2:1-Sieg und Platz 2.»

Danilo Del Toro: «Grösse ist keine Frage von Metern und Zentimetern!» (Die Körperlänge des Italieners ist 1 Meter 65 Zentimeter; Anm. der Redaktion)

Zu Schaffhausens Angriff zählen auch die Ex-Luzerner Francisco Rodriguez, der nach einer Verletzung wieder fit ist und immer noch zu den besten Offensivkräften seine Teams zählt, und Yvan Alounga. Für den 20-jährigen Stürmer überwies der FCL vor knapp zwei Jahren eine Ablöse von 500'000 Franken an den FC Aarau. Für die Rückrunde ausgeliehen an den FCS, konnte er sich gegen die starke Konkurrenz nicht durchsetzen, Alounga hat in Luzern noch einen Vertrag bis Sommer 2024.

Frick ist trotz aller Vorzüge des unterklassigen Gegners überzeugt, die insgesamt stärkere Mannschaft zu trainieren. Der FCL-Coach betont:

«Wenn wir die Aufgabe topseriös angehen, unsere PS, unsere Qualität und Physis auf den Platz bringen, die Schaffhauser intensiv stören, dann werden sie Fehler machen, denn defensiv haben sie ihre Schwächen.»

Beim FC Luzern kämpft man, wie erwähnt, ebenfalls mit Abwehrproblemen. Frick bestätigt, dass ihn die zahlreichen frühen Gegentore beschäftigt haben. «Das können wir uns nicht erlauben – gerade jetzt gegen Schaffhausen nicht. Es ist eine Konzentrationssache, wahrscheinlich hängt es zusammen mit der Anspannung. Wir werden auch am Donnerstagabend angespannt sein, darum benötigen wir höchste Konzentration. Es gilt, zusammen als Mannschaft zu verteidigen.»

FCL-Trainer Mario Frick bestätigt, dass ihn die 19 Gegentore in der Startviertelstunde beschäftigt haben: «Das können wir uns in Schaffhausen nicht erlauben.» Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zürich, 22. Mai 2022)

Frick und Andermatt mit spezieller Verbindung

Übrigens: Mario Frick bestätigt das besondere Verhältnis zu Schaffhausen-Chefcoach Martin Andermatt, der während rund fünf Jahren in der Nationalmannschaft von Liechtenstein sein Trainer war. «Martin Andermatt ist einer der besten Trainer, die ich hatte. Ich bezeichne ihn als mein Trainer-Mentor. Er verbindet die beiden Dinge, die ich sehr schätze: die menschliche Wärme und den Fussballsachverstand. Er ist ein richtiger Fuchs, er ist auch mein Vorbild. Er zählt zu den unterschätzten Schweizer Trainern.» Sie hätten miteinander während der ganzen Saison Kontakt gehabt – bis zur letzten Runde, als herauskam, dass Schaffhausen in der Barrage auf den FCL trifft. «Erstmals hat mir Martin nicht mehr geschrieben», so Frick.

Mario Frick im Interview vor dem Barrage-Hinspiel. Video: Tele 1

