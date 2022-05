Barrage-Rückspiel Mario Frick fordert im alles entscheidenden «Final» einen solidarischen Auftritt des FCL Im Barrage-Rückspiel zwischen dem FC Luzern und FC Schaffhausen vom Sonntag (16.30 Uhr) geht es um den Platz in der Super League. Das Hinspiel in der Ostschweiz endete 2:2. Der Sieger im zweiten Match gewinnt die Ausmarchung. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

FCL-Mittelfeldspieler Marvin Schulz (links) im Kampf um den Ball gegen Schaffhausen-Innenverteidiger Serge Müller. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

Mario Frick macht lange gute Miene zum bösen Spiel. Weil der 47-jährige Liechtensteiner kein Schauspieler ist, bricht es in der Medienkonferenz vom Freitag plötzlich aus ihm heraus: «Mehrere Spieler haben die geforderte Leistung im Barrage-Hinspiel in Schaffhausen nicht gebracht. Vor versammelter Mannschaft und im Einzelgespräch werden wir sie darauf hinweisen.»

Anweisungen seien beim 2:2-Remis am Donnerstag in Schaffhausen auf dem schnellen Kunstrasen nicht erfüllt worden, erklärt der FCL-Trainer. Enttäuscht sei er mitunter von den drei Einwechselspielern Marko Kvasina, Ibrahima Ndiaye und Varol Tasar. In der vergangenen Saison war Tasar mit seinen späten und entscheidenden Toren noch der Super-Joker. Im ersten von zwei Barrage-Vergleichen brachte der Offensivmann in der 71. Minute den Zweiten aus der Challenge League zurück ins Spiel: Aus dem Fehlpass von Tasar wurde der Konter zum 2:2-Endstand für Schaffhausen.

Fehlende Abgeklärtheit im entscheidenden Moment

Statt als Oberklassiger den 2:1-Vorsprung mit Abgeklärtheit, Härte und spielerischer Klasse über die Zeit zu bringen, baute der FCL den Gegner auf. «Wir mussten am Ende froh sein um das 2:2», sagt Frick. Er gibt aber zu, dass ihn der Schaffhauser Ausgleich 20 Minuten vor Schluss am meisten ärgerte. In dieser Szene waren seine Mittelfeldspieler zu weit aufgerückt, mit einem langen Zuspiel wurden drei Luzerner problemlos überspielt. FCS-Stürmer Joaquin Ardaiz nahm den Ball an und umlief FCL-Innenverteidiger Marco Burch mit Leichtigkeit. Wobei Frick seinen Captain in Schutz nimmt: «Marco Burch getraute sich vielleicht nicht richtig einzugreifen, weil er bereits die gelbe Karte gesehen hatte.»

Bei der persönlichen Kritik macht Frick auch nicht vor seinem Protegé Denis Simani Halt: Der Innenverteidiger, den der Coach vom FC Vaduz zum FCL mitgenommen hatte, muss sich vom Chef anhören, den Passweg nicht zugestellt zu haben. «Denis dürfte die Hereingabe von Ardaiz auf Torschütze Del Toro nicht durchlassen.»

Luzerns Cheftrainer Mario Frick erlebt am Donnerstag in Schaffhausen alles andere als einen entspannten Match. Bild: Patrick B. Kraemer/Keystone (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

Frick will jedoch nicht gelten lassen, dass seine Mannschaft nicht in der Lage sei, einen knappen Vorsprung über die Dauer der Partie zu bringen. Als Beispiel nennt er die 1:0-Heimsiege über GC und Sion.

Dass seine beiden Aussenverteidiger Mohamed Dräger und Martin Frydek überhaupt nicht wie sonst üblich über die Flügel angreifen konnten, muss der Coach bestätigen. Da ist dem FCS-Trainerduo Martin Andermatt/Hakan Yakin ein taktischer Schachzug gelungen, der Frick geärgert hat. Der frühere Serie-A-Stürmer geht bei der Feststellung in den Angriff über, fragt den Journalisten: «Warum ist das passiert?» Der Berichterstatter kann das nicht beurteilen, so antwortet der FCL-Trainer selbst: «Weil der Gegner im selben System wie wir gespielt hat.»

Trotziges Schaffhausen will gewinnen und aufsteigen

Sie müssten sich dagegen etwas einfallen lassen, lässt Frick tiefer blicken.

«Aber es geht nicht nur ums System, denn das entscheidende Barrage-Rückspiel wird wie ein Cupfinal sein.»

In einem solchen gibt nicht selten der grössere Siegeswillen den Ausschlag. «Wir müssen als solidarische Einheit auftreten und alles reinhauen», sagt Frick. Und er erkennt Vorteile für Luzern: «Am Sonntag wird eine komplett andere Energie vorherrschen als am Donnerstag. Das ganze Stadion wird in Blau sein. Wir haben einen wahnsinnigen Rückhalt zu Hause.»

Handshake zwischen Schaffhausens Cheftrainer Martin Andermatt (links) und FCL-Chefcoach Mario Frick vor dem Barrage-Hinspiel in Schaffhausen. Bild: Patrick B. Kraemer/Keystone (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

Im Gespräch mit Martin Andermatt wird klar: Die Schaffhauser, die bereits am Samstag anreisen, bleiben höchst unbequeme Rivalen. Trotzig stellt der 60-jährige Zuger fest:

«Danke für das Lob, doch am Ende zählt, wer am Sonntag als Sieger vom Platz geht.»

Ohne Zweifel, die Ostschweizer wollen nach 15 Jahren zurück in die Super League.

