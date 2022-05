Der FCL verpasst im Barrage-Hinspiel in Schaffhausen den Sieg

Barrage Spiel Der FCL verpasst im Barrage-Hinspiel in Schaffhausen wegen individuellen Fehlern den Sieg Zwei vermeidbare Fehler führen zu zwei Gegentoren. Anstelle eines wichtigen Auswärtssiegs gibt es für den FC Luzern in Schaffhausen nur ein 2:2-Unentschieden. Silvio Frei Jetzt kommentieren Aktualisiert 26.05.2022, 20.43 Uhr

Die FCL-Startaufstellung ist wie zu erwarten. Bei der Mannschaft von Mario Frick spielen Sorgic und Abubakar im Sturm. Auf der Bank befindet sich zudem noch viel offensive Power.

Marvin Schulz versenkt den Penalty zur Führung. Bild: Patrick B. Krämer / KEYSTONE (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

4. Minute: Schaffhausen Torhüter Ruberto kommt gegen Marvin Schulz viel zu spät und erwischt nur noch die Beine des Deutschen. Der gefoulte tritt gleich selbst an. Den Elfmeter versenkt Schulz eiskalt in der linken Ecke.

Joaquin Ardaiz und der Torschütze Raul Bobadilla jubeln. Marc Schumacher / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

14. Minute: Auch dem anderen Torhüter unterläuft ein Fehler. Eine Hereingabe von Uran Bislimi leitet Marius Müller direkt in die Füsse von Raul Bobadilla weiter. Der Argentinier verkürzt zum 1:1.

54. Minute: Ausserhalb vom Strafraum kommt der Ball zu Ardon Jashari. Der junge Luzerner zieht direkt ab und trifft herrlich zum 2:1. Ein Traumtor.

Grosse Freude bei Schaffhausen nach dem 2:2 durch Danilo Del Toro Bild: Marc Schumacher / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

71. Minute: Ohne Bedrängnis spielt Varol Tasar dem Gegner den Ball in die Füsse. Beim Gegenstoss flankt Joaquin Ardaiz auf Danilo Del Toro. Dieser trifft aus nächster Nähe zum 2:2.

Luka Stevic (Schaffhausen, gelbes Trikot) spielt gegen Marvin Schulz Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Schiedsrichter im Barrage-Spiel war Fedayi San Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Schaffhausens Jetmir Krasniqi gegen Luzerns Martin Frydek (rechts) Bild: Patrick B. Krämer / KEYSTONE (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Schaffhausens Valon Hamdiu (gelb) im Zweikampf mit Filip Ugrinic. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Der Luzerner Trainer Mario Frick kam – sozusagen – auch in Ballbesitz. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Der Luzerner Asumah Abubakar gegen Schaffhausens Guillermo Padula. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Die Fans des FC Luzerns waren zahlreich und mit vielen Fahnen vor Ort. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Marvin Schulz (Luzern) jubelt nach dem Tor zum 1:0 für den FC Luzern. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Schaffhausens Uran Bislimi gegen Luzerns Martin Frydek Bild: Patrick B. Krämer / KEYSTONE (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Uran Bislimi (Schaffhausen, gelb) gegen Filip Ugrinic (Luzern, weiss) Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Schaffhausens Torhüter Francesco Ruberto kann zusehen, wie der Penalty ins Netz fliegt. Bild: Patrick B. Krämer / KEYSTONE (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

In zwei Extrazügen sind die zahlreichen Luzerner angereist. Bild: Patrick B. Krämer / KEYSTONE (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

Über 2000 Fans finden den Weg nach Schaffhausen in die Wefox-Arena und verwandeln das Hinspiel in ein Heimspiel. Bereits vor dem Spiel sorgen die zahlreichen Luzerner Anhänger für Gänsehautstimmung auf der Tribüne.

Der FC Schaffhausen startet gut in die Partie und kommt nach wenigen Minuten durch Joaquin Ardiz bereits zu einer guten Chance. Nur kurz später holt Francesco Ruberto Mittelfeldspieler Marvin Schulz im Strafraum von den Beinen. Der Gefoulte tritt gleich selbst an und versenkt den Ball eiskalt im linken Eck.

Die Gastgeber lassen sich aber nicht beeindrucken und spielen weiter mutig auf das Luzerner Tor. Marius Müller glänzt mit Paraden. Die FCL-Defensive wirkt noch nicht sehr sicher. Und tatsächlich, nur kurz später unterläuft auch Müller ein Fehler. Ein Ball von Bislimi lässt Müller direkt vor die Füsse von Raul Bobadilla abprallen. Der Argentinier trifft zum 1:1.

Der FC Schaffhausen macht in der Offensive ein starkes Spiel, wirkt defensiv jedoch anfällig. Insbesondere Goalie Ruberto wirkt nicht sehr sicher. Bisher kann der FCL davon jedoch noch nicht weiter profitieren. Im Gegenzug tut sich auch Luzern in der Defensive schwer. In der Offensive sind beide Mannschaften stärker.

Raul Bobadilla bereitet der Luzerner Verteidigung (hier Ugrinic und Burch) viel Mühle. Bild: Marc Schumacher / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit befindet sich der FCL in einer Druckphase. Die Gastgeber haben Mühe sich zu befreien. Ein Abschluss von Samuele Campo landet während dieser Phase am Aussenpfosten. Dabei bleibt es aber und die Mannschaften verabschieden sich mit dem Stand von 1:1 in die Pause.

Es läuft die 50. Minute, als Schulz mit einem Solo-Dribbling gleich zwei Schaffhauser hintereinander stehen lässt. Sein Schuss wird zwar gehalten, der Deutsche zeigt aber bisher eine sehr starke Partie. Das 2:1 erzielt dann nicht Schulz, sondern Ardon Jashari mit einer herrlichen Direktabnahme. Nach dem Tor verlässt zudem Samuele Campo für Varol Tasar den Platz.

In der Folge versuchen sich beide Mannschaften mit Weitschüssen. Sowohl Agustin Gonzalez als auch Filip Ugrinic scheitern jedoch. Mario Frick bringt offensiv zudem neue Impulse: Er nimmt Dejan Sorgic und Asumah Abubakar vom Platz und bringt dafür Ibrahima Ndyaie und Marko Kvasina ein. In der Defensive muss aber weiterhin Marius Müller glänzen. Er hält das 2:1 für die Luzerner fest.

Der FC Luzern tut sich weiterhin schwer. Der eingewechselte Tasar spielt einen Fehlpass welcher zum 2:2 Ausgleich durch Danilo Del Toro führt. In der Folge ist der FCL weiterhin bemüht, kommt jedoch zu keiner zwingenden Torchance mehr und muss sogar froh sein, dass der FCS nicht noch ein Tor schiesst. In dieser Partie wäre mehr möglich gewesen. Unerzwungene Fehler führen jedoch dazu, dass es nur zu einem Unentschieden kommt.

Enttäuschung bei Luzern nach dem Spiel. Im Bild Ibrahima Ndiaye. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

Am Sonntag folgt das Rückspiel um 16:30 Uhr in der Swissporarena. Bei unserem Wettbewerb gibt es für das entscheidende Barrage-Spiel noch VIP-Tickets zu gewinnen.

Schaffhausen – Luzern 2:2 (1:1)

Wefox Arena. – 8143 Zuschauer. – SR San.

Tore: 3. Schulz (Foulpenalty) 0:1. 14. Bobadilla (Bislimi) 1:1. 54. Jashari (Ugrinic) 1:2.

71. Del Toro (Ardaiz) 2:2.

Schaffhausen: Ruberto; Krasniqi (84. Stevic), Serge Müller, Padula, Lika; González, Hamdiu (62. Kalem), Gjorgjev (77. Rodriguez), Bislimi; Ardaiz (84. Alounga), Bobadilla (62. Del Toro).

Luzern: Müller; Dräger, Simani, Burch, Frydek; Schulz, Jashari, Campo (55. Tasar), Ugrinic; Abubakar (62. Kvasina), Sorgic (62. Ndiaye).

Bemerkungen: Schaffhausen ohne Maouche und Paulinho (beide verletzt). Luzern ohne Gentner und Cumic (beide verletzt). 41. Pfostenschuss Campo. Verwarnungen: 65. Burch, 69. Padula, 85. Stevic (Fouls).

