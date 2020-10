Beim FCL-Gegner vom Sonntag bleibt man äusserlich gelassen: Nach FCB-Fehlstart spricht Sforza vom Titel Der FC Luzern tritt am Sonntag (16.00) beim FC Basel an. Dessen neuer Coach Ciriaco Sforza braucht nach dem Europa-League-Aus einen Sieg. Daniel Wyrsch 03.10.2020, 05.00 Uhr

FCB-Trainer Ciriaco Sforza dirigiert seine Spieler erfolglos gegen CSKA Sofia. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Basel, 1. Oktober 2020)

Die Stimmung in Basel ist einen Tag nach dem Ausscheiden aus der Europa League gegen CSKA Sofia trist. Seit einem Monat ist Ciriaco Sforza Trainer des FC Basel, der 50-jährige Ex-Internationale hat einen schwierigen Start erlebt, hatte kaum Zeit, die Mannschaft auf die neue Saison vorzubereiten. Dennoch spricht das frühe Aus gegen ihn, während sein Vorgänger Marcel Koller in der Vorsaison bis in die Viertelfinals der Europa League vorgestossen war.

In der Meisterschaft ist der Auftakt des Dritten der letzten Saison ebenfalls misslungen: Nach einem 2:2 zu Hause gegen den Aufsteiger Vaduz setzte es am letzten Sonntag eine 0:1-Niederlage auswärts gegen Servette ab. Auch wenn die Basler in Genf viel Pech hatten, steht die ungenügende Bilanz von einem Punkt aus zwei Partien.

Ciriaco Sforza wird von Journalisten bereits kritisch befragt. «Sie warten auf den ersten Sieg in der Liga, ist der Druck für Sie gegen Luzern besonders gross?», lautet eine der Fragen. Er antwortet: «Es geht nicht um den Druck. Wir haben das Ziel, um den Titel mitzukämpfen.» Und: «Es ist erst das dritte Spiel dieser Meisterschaft.»

Luzerner Umbruch und Sforzas Bezug zu Sorgic

Der FC Luzern hat nach den Spielen in Lugano (1:2) und Lausanne (2:2) auch nur einen Zähler auf dem Konto. Doch die Innerschweizer stecken mitten in einem Umbruch. Mit Francesco Margiotta (siehe Box) hat schon der neunte Spieler den Verein verlassen und inklusive Holland-Rückkehrer Filip Ugrinic stiessen sechs neue Profis hinzu. Der bislang letzte Neuzugang war am Donnerstag Dejan Sorgic. Unter Ciriaco Sforza debütierte der damals 18-jährige Zuger mit serbischen Wurzeln Anfang April 2007 beim FC Luzern in der Super League. Sforza zeigt sich erfreut, dass der inzwischen 31-jährige Mittelstürmer zurück im Schweizer Fussball ist:

«Dejan Sorgic ist wendig und schnell, er hat einen guten Schuss.»

Gestern hat der ehemalige Luzerner Nachwuchsmann Sorgic erstmals seit seinem Abgang im Sommer 2013 wieder auf der Allmend trainiert. Die Möglichkeit, dass er nach dem heutigen Abschlusstraining ins 18-Mann-Kader für den Match in Basel rutschen könnte, bestätigt FCL-Coach Fabio Celestini: «Dejan ist zwar am Donnerstag mit dem Auto fünf, sechs Stunden von Auxerre nach Luzern gefahren, aber seine Chance für einen Einsatz in Basel besteht.»

Celestini und die Revolution beim FC Luzern

Anders ist die Situation zweier anderer Neulinge: Die Offensivspieler Alex Carbonell (vom FC Valencia) und Samuel Alabi (vom FC Ashdod) befinden sich immer noch in der gesetzlich verordneten Quarantäne, sie werden frühestens nach der Länderspielpause am 18. Oktober im Heimspiel gegen St.Gallen ihren FCL-Einstand geben.

Glücklich ist Celestini, dass Sportchef Remo Meyer bislang fünf neue Spieler verpflichtet hat. «Das ist wie eine Revolution», meint er lächelnd. Der offensive Mittelfeldmann Louis Schaub (leihweise vom 1. FC Köln) und der 18-jährige Perspektiven-Mittelstürmer Yvan Alounga (vom FC Aarau) haben ihre Débuts bereits hinter sich, wobei Schaub gegen Lausanne eine erste Duftmarke setzte. Der FCL-Coach schwärmt auch explizit von Sorgic: «Dejan ist ein Mittelstürmer, den man in der Schweiz kennt, für Thun hat er zweimal 15 Tore pro Saison geschossen.» Was Celestini an der neuen Sturmspitze besonders gefällt, ist deren Gefährlichkeit auf den letzten 20 Metern. «Das war bislang ein Defizit von uns, Dejan hebt es auf», ist er überzeugt.

Ein Linksverteidiger und vielleicht noch ein siebter Neuzugang

Wegen der Trennung von Margiotta hofft Celestini nun nach einem sechsten sogar auf einen siebten Neuling. Auf dem FCL-Einkaufszettel steht ganz sicher noch ein Linksverteidiger.

In Basel spielt Fabio Celestini nicht gegen FCB-Coach Ciriaco Sforza in Schieflage, «sondern mit einem FCL, der präsent sein will und auf Sieg spielt».