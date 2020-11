Beim FCL herrscht noch immer geduldiges Warten auf den ersten Sieg Der FC Luzern trifft nach einer zweiwöchigen Wettkampfpause am Samstagabend (19.00) auswärts auf den FC Zürich. FCL-Trainer Fabio Celestini kontert die Kritik von Experte und Ex-FCL-Sportchef Rolf Fringer. Daniel Wyrsch 06.11.2020, 05.00 Uhr

Fabio Celestini muss in den Medien die gepflegte Spielauslösung beim FC Luzern verteidigen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 12. Juli 2020

Positiv sind die Erinnerungen der FCL-Spieler an die letzten Begegnungen gegen den FC Zürich. Ende Januar gab es im ersten Match unter Fabio Celestini einen 3:2-Auswärtssieg. Ende Juli schoss Jungprofi Lino Lang seine Farben mit einem Traumtor zum 2:1-Heimerfolg. Seither hat der FCL aber nicht mehr gewonnen. Inklusive Vorbereitung und Spielverschiebungen wegen Quarantäne-Massnahmen ist das Team von Fabio Celestini nun seit über drei Monaten und sechs Ligaspielen ohne Sieg.

FCL-Sportchef Remo Meyer wurde am Sonntag als Studiogast der Sendung «Heimspiel» von Blue Sport mit einer zusätzlichen Negativbilanz konfrontiert: In den vergangenen 13 Super-League-Partien feierte Luzern nur einen Vollerfolg – beim erwähnten 2:1-Sieg über Zürich. Meyer meinte zur Statistik: «Mich interessieren die saisonübergreifenden Resultate nicht, was zählt, sind die Ergebnisse der laufenden Saison.»

Males-Wechsel verzögerte Transferaktivitäten

Doch auch diese Bilanz animiert aus FCL-Sicht nicht zu Freudentänzen, sondern regt eher zum Grübeln an. Zwei Unentschieden (Lausanne, St. Gallen) stehen drei Niederlagen (Lugano, Basel, YB) gegenüber. Mit zwei Punkten aus fünf Spielen ist der FCL (9.) zusammen mit Aufsteiger Vaduz (10.) am Tabellenende. Mitschuld am Fehlstart trägt der Sportchef. Die Verstärkungen Louis Schaub, Dejan Sorgic, Alex Carbonell, Varol Tasar und Martin Frydek stiessen zu spät für die Vorbereitung zum Klub. Remo Meyer bestätigte: «Wir mussten zuwarten, bis der Verkauf von Darian Males fix war.»

Für das 19-jährige Eigengewächs Males überwies Inter Mailand eine geschätzte Ablösesumme von 2,7 Millionen Franken nach Luzern. Damit war der Weg endlich frei für die Neuzugänge Schaub, Tasar, Sorgic und Co.

Sorgic scheint die Ruhe von seinem Ex-Klub Thun mitgenommen zu haben

Mittelstürmer Dejan Sorgic, der Anfang Oktober aus Auxerre zum FCL zurückkehrte, hat sich mit der zweiwöchigen Spielpause zwischen dem letzten Match gegen YB (1:2) und der nächsten Partie morgen beim FC Zürich arrangiert. «Die Situation ist zwar speziell», sagte er zum zweimal verschobenen Heimspiel gegen den von positiven Coronafällen geplagten FC Sion. «Aber ich bin froh, können wir durchgehend trainieren.»

Sorgic bleibt trotz der Sieglosigkeit des Teams geduldig, der 31-jährige Zuger scheint die Ruhe seines Ex-Klubs FC Thun auf die Allmend mitgenommen zu haben. Von grossem Druck will er nichts wissen: «Wir stehen am Anfang der Saison, einen Sieg hätten wir längst verdient.» Einzig gegen Meister YB seien sie in Sachen Chancen unterlegen gewesen.

Kritik von Fringer prallt an Celestini ab

«Sonst haben wir gut gespielt. Wir lassen uns nicht aus dem Konzept bringen, sondern verbessern Kleinigkeiten. Gelingt die Behebung dieser Details, siegen wir auch wieder. Davon bin ich überzeugt», so Sorgic.

In der erwähnten TV-Sendung kritisierte Fussballexperte Rolf Fringer den FCL-Coach, weil dieser aus seiner Sicht zu sehr am Hintenherausspielen festhalten würde. Fringer empfahl, gegen einen hoch pressenden Gegner in den Startminuten mit langen Bällen zu operieren, bis sich der Kontrahent zurückzieht. Fabio Celestini konterte:

«Das ist Rolfs Meinung, wir haben nicht die gleiche Idee von Fussball. Es ist egal, wann der Gegner presst. Aber wir sind absolut nicht fixiert, hinten nur kurze Pässe zu spielen.»

Ziel sei es, vertikal mit fünf Zuspielen zum Abschluss zu kommen.

Die wirkungsvollste Antwort auf Kritik hat Sportchef Meyer: «Erfolgserlebnisse.» Am besten gleich morgen Samstag beim FCZ, der unter Interimscoach Massimo Rizzo Basel und Vaduz besiegt hat.