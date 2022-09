Analyse zu den Sommertransfers des FC Luzern Bisher geht die FCL-Discountstrategie auf – fehlende Verstärkung der Abwehr könnte sich aber rächen Das Sommer-Transferfenster ist in der Schweiz geschlossen. Der FC Luzern hat mehrere interessante Spieler geholt. Trotzdem stellt sich die Frage, ob die Mannschaft von Mario Frick in allen Reihen genügend verstärkt wurde. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 01.09.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mehrheitlich kaufte der FC Luzern in der am Mittwoch abgeschlossenen Sommer-Transferperiode günstige Spieler ein. Dabei muss berücksichtigt werden, dass nicht nur die Ablösesumme oder das Handgeld (wenn der Spieler ablösefrei zu haben ist) tief sind, sondern auch das fixe Salär plus die Erfolgsprämien nicht teuer zu Buche schlagen.

Daniel Wyrsch, Sportredaktor Bild: Philipp Schmidli

Allerdings ist mit Stürmer Joaquín Ardaiz auch ein relativ kostspieliger Profi unter den acht Neuzugängen (bei elf Abgängen). Zusammen mit Kastriot Imeri und Filip Ugrinic zählt Ardaiz in diesem Sommer zu den teuersten Transfers innerhalb der Super League. Während YB für Imeri über 3,5 Millionen Franken an Servette zahlt, überweist YB für Ugrinic inklusive Boni 3 Millionen Franken nach Luzern. Ardaiz, Torschützenkönig der Challenge League, lässt sich der FCL 1 Million Franken kosten.

Physisch und spielerisch ein Gewinn für den FCL: Pius Dorn (rechts). Bild: Michael Buholzer/Keystone (Luzern, 27. August 2022)

Immerhin 400'000 Euro (derzeit praktisch gleichwertig wie der Franken) überweisen die Luzerner für den offensiven Mittelfeldmann Sofyan Chader an den französischen Ligue-1-Klub Clermont. In einem ähnlich mittleren sechsstelligen Bereich bewegt sich die Ablöse für den Slowaken Jakub Kadak an seinen Ex-Verein Trencin, etwas tiefer sind die Wechselsummen bei Nicky Beloko (von Xamax) und Pius Dorn (von Thun).

Max Meyer, der seinen lukrativen Vertrag mit Fenerbahce auflöste, wechselte ablösefrei wie Thibault Klidjé (von Bordeaux) in die Innerschweiz. Der Deadlinewechsel von Ismajl Beka (von Wil) gehört zu den Discounttransfers.

Trotz aussergewöhnlich hohen Transfereinnahmen dank dem Ugrinic-Verkauf nach Bern und der 20-Prozent-Beteiligung am Weiterverkauf des Ex-Luzerners Remo Freuler von Atalanta Bergamo zu Nottingham Forest haben die FCL-Verantwortlichen mit Augenmass in neue Spieler investiert.

Der neue Innenverteidiger Beka ist zusammen mit Beloko, Dorn und Ardaiz einer von vier Neuen aus der Challenge League. Der inzwischen verletzte Beloko entpuppte sich in den ersten drei Ligaspielen als herausragender Zweikämpfer und Antreiber der Mannschaft von Mario Frick. Dorn überzeugte bisher spielerisch wie physisch. Der in Freiburg ausgebildete Allrounder und seriöse Arbeiter ist ein Gewinn.

Ausgerechnet Ardaiz erfüllte die Erwartungen noch nicht. Der Uru-Stürmer versprach 20 und mehr Tore – nach fünf Ligaspielen ist sein Konto immer noch leer. In zwei Pflichtspieleinsätzen sorgte dafür Chader mit zwei Treffern und feiner Technik für erste Duftmarken. Positive Ansätze zeigten im Mittelfeld Kadak und Max Meyer.

Bisher scheint die Strategie des FCL aufzugehen. Acht Punkte holte das Team in fünf Spielen, das ist der beste Start seit fünf Jahren. Am Sonntag (14.15 Uhr) ist Servette in Luzern zu Gast. Im Grundtenor gibt’s Lob für interessante Sommertransfers. Eine Frage steht aber im Raum: Verpasste der FCL die Verpflichtung eines kopfballstarken Routiniers für die zentrale Abwehr? Die Antwort erfolgt in den restlichen Liga- und Cupspielen im Herbst.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen