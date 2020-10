Bitter: Der FC Luzern muss ab sofort wieder mit Geisterspielen rechnen Trotz aufwendigem Schutzkonzept: Fussball wird in der Swisspor-Arena wohl demnächst wieder vor leeren Rängen stattfinden. Beim FC Luzern will man das noch nicht kommentieren. Daniel Wyrsch 27.10.2020, 05.00 Uhr

Beim FC Luzern mag man nicht über die bevorstehenden neuen Coronaregeln des Bundesrats reden. «Bis die Behörden nicht weitere Vorgaben bekanntmachen, geben wir keine Auskunft», sagt FCL-Kommunikationsleiter Markus Krienbühl. «Für uns gelten bis dann die 7300 Zuschauer, die für Heimspiele in der Swisspor-Arena gemäss Beschluss der Kantonsregierung zugelassen sind.»

FCL-Goalie Marius Müller vor leeren Rängen. Bild: Marc Schumacher/freshfocus (Luzern, 18. Oktober 2020)

Markus Krienbühl spricht ruhig, ohne jeden Trotz in der Stimme. Beim Super-League-Klub scheint man sich damit abgefunden zu haben, dass wegen steigender Fallzahlen nun wieder Geisterspiele folgen. Bereits am Sonntag bei der Auswärtspartie im Berner Wankdorf musste der FCL gegen Schweizer Meister Young Boys (1:2-Niederlage) in einem praktisch leeren Stadion antreten. Der Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg war vorgeprescht, hatte zuerst die 1000-Zuschauer-Regel wieder eingeführt, um am Freitag vor dem Heimspiel gegen Luzern bis auf weiteres allen Besuchern den Einlass in Stadien und Konzerthallen zu verbieten.

Wenn sich der FC Luzern dieser Tage mit Heimspielen ohne Zuschauer abfinden muss, trifft es den Verein hart. Dann hat er ein teures und mit viel Aufwand entwickeltes Schutzkonzept für einen einzigen Match auf die Beine gestellt. Rund 3600 Zuschauer waren am Sonntag vor einer Woche beim Heimspiel gegen St. Gallen (2:2) im Stadion. FCL-Präsident Philipp Studhalter hatte sich in einem ersten Schritt entschieden, nur den zirka 4000 Saisonkarteninhabern Zutritt zu gewähren. Die Sicherheit der Leute war ihm ein zentrales Anliegen. Den treusten Fans und den Sponsoren einen Platz in der Arena anbieten zu können, war aus Sicht von Studhalter eine Chance: «Die Wahrscheinlichkeit des wirtschaftlichen Überlebens wurde erhöht.»

Sollte die Saison aber mit Geisterspielen zu Ende gespielt werden, würde der FCL vor existenzielle Herausforderungen gestellt. Denn die Zuschauereinnahmen machen über 40 Prozent des Budgets aus.