Matchbericht & Noten Blamage statt Wiedergutmachung: Der FC Luzern unterliegt Neuchâtel Xamax mit 1:2 Schwach: Der FC Luzern verliert daheim gegen den Tabellenletzten Neuchâtel Xamax 1:2 (0:1). Turi Bucher und Jonas von Flüe 19.07.2020, 21.07 Uhr

«Etwas fehlt einfach»: Die Spieler des FCL bringen ihre Leistung nicht auf den Rasen. Bild: Urs Flüeler, Keystone

«Das gleiche Muster wie in den letzten Spielen. Etwas fehlt einfach», sagte Luzerns Trainer Fabio Celestini nach der enttäuschenden 1:2 (0:1)-Heimniederlage gegen Abstiegskandidat Neuchâtel Xamax. Und Celestini wusste auch sogleich, was fehlt: «Die Energie.»

Celestini wird immerhin nicht müde, nochmals und nochmals zu betonen, wie viele Punkte (24) der FC Luzern seit Beginn der Rückrunde erkämpft und wie viele gute Auftritte er geleistet hat. Nur: In den letzten vier Spielen nur noch einen Punkt und keine überzeugende Leistung mehr. Das Energie-Minus? Das spüren in diesen intensiven Tagen wohl alle Super-League-Teams.

Dem FCL gelang nach den schwachen Auftritten gegen Servette (0:2), Lugano (3:3) und St. Gallen (1:4) also keine Wiedergutmachung, keine Rückkehr zum Positiven, zu diesen «guten Auftritten», an die Celestini erinnert. Es war eine insgesamt schwache Leistung, zuletzt, als auch noch der gesichert geglaubte eine Punkt noch entglitt, eine blamable Niederlage.

Eine kluge Leistung von Neuchâtel Xamax

Die Neuenburger, die diesen Sieg, diese drei Punkte angesichts des schwierigen Restprogramms im Abstiegskampf unbedingt brauchten, lieferten eine richtig kluge Leistung ab. Nicht zu offensiv, nicht zu defensiv, nicht zu passiv. Mit seinen limitierten Mitteln holte Xamax an diesem Sonntagnachmittag mehr oder weniger das Optimum heraus. Trainer Stéphane Henchoz sagte nach dem 2:1-Sieg: «Ich bin sehr zufrieden mit dem Engagement meiner Mannschaft. Wir haben sogar gezeigt, dass wir in der Lage sind, anschaulich Fussball zu spielen, obwohl das in unserer Situation nun wirklich nicht erste Priorität hat.» Auch FCL-Coach Celestini musste am Schluss zugeben: «Xamax hat das bessere Spiel als wir gezeigt.» Das Lob für den Gegner macht die eigene Leistung aber auch nicht weniger schlecht.

Xamax ging in der 38. Minute verdient in Führung. Es war ein Produkt der omnipräsenten, höchst gefährlichen Offensiv-Zange Ramizi/Nuzzolo. Der kosovarische Dribbler Samir Ramizi flankte von einer Strafraumseite auf die andere – dort stand Raphael Nuzzolo, der mit einem scharfen Aufsetzer das 1:0 und seinen total 12. Treffer in dieser Saison erzielte. Auf der Seite des FCL patzten bei diesem ersten Gegentreffer Simon Grether und Torhüter Marius Müller. Grether bewachte Nuzzolo zu wenig genau; Müller liess den Schuss mit einer ungenügenden Abwehr ins Tor spritzen.

Talent Emini lässt den FCL wieder hoffen

Es wurde, was den FCL betrifft, nach dem Seitenwechsel nicht viel besser. Ramizi, wohl der beste Spieler auf dem Platz, hätte schon in der 48. Minute nach einem Fehlpass von Pascal Schürpf und einer ungenügenden Bodeneinlage von Marco Bürki auf 2:0 erhöhen müssen. Ramizi, allein auf Goalie Müller stürmend, liess aber David Mistrafovic noch herankommen und klären. Die TV-Bilder zeigten allerdings: Mistrafovic hatte bei seiner Abwehrintervention Ramizis Fuss erwischt, es hätte durchaus Foulpenalty geben können.

Und dennoch, der FCL kam noch einmal zurück, hätte das Spiel vielleicht drehen können: Denn nach einem Konterangriff in der 57. Minute passte Schürpf quer zu Lorik Emini, der Xamax-Keeper Laurent Walthert problemlos zum 1:1 bezwang.

Lette Oss köpfelt Luzern ins Elend

Doch statt Luzern bäumte sich Xamax nochmals auf. Xhemajli (69.) und Ramizi (77./86.) hatte gute Möglichkeiten vor dem FCL-Tor. Schliesslich war es der lettische 1,92-m-Mann Marcis Oss, der in der Nachspielzeit (91.) eine Ramizi-Flanke zum 2:1 für das Henchoz-Team einköpfelte.

Cheftrainer Celestini hatte drei Punkte gefordert, hatte verlangt, dass Luzern keinen Gegentreffer kassiert. Beide Wünsche konnte seine Mannschaft nicht erfüllen. Luzern hat in den letzten vier Partien 11 Tore einstecken müssen. Der nächste Anlauf zur Wiedergutmachung kommt schon am Mittwoch im nächsten Heimspiel gegen einen weiteren Abstiegskandidaten, gegen den FC Sion ...

Marius Müller (Torhüter FC Luzern): «Xamax hatte heute das Matchglück auf seiner Seite. Wir haben alles versucht, gemacht und getan, doch ab der 85. Minute haben wir den Faden verloren. Kein Wunder in dieser Ausnahmesituation. Wir gehen alle auf dem Zahnfleisch – mental und körperlich. Man kann nicht wegdiskutieren, dass in der ganzen Liga momentan leichtsinnige Fehler passieren, die man sonst nicht sehen würde. Ich habe heute eine meiner besten Halbzeiten gespielt und dann unterläuft mir beim ersten Gegentreffer ein ärgerlicher Fehler. Klar, der Ball ist mühsam aufgesprungen, aber den halte ich normalerweise. Ich hoffe, dass ich das schnell abhaken kann. Vor dem nächsten Spiel am Mittwoch gilt es, den Kopf leer zu kriegen, gut zu essen und genug zu schlafen.»

FCL-Goalie Marius Müller. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus



Lorik Emini (Mittelfeldspieler FC Luzern): «Wir sind alle schwer enttäuscht. Wir haben einen grossen Aufwand betrieben und nun keinen Ertrag. In der zweiten Halbzeit haben wir nur in der Platzhälfte von Xamax gespielt. Es wiederholt sich, dass wir in Rückstand geraten. Diesen aufzuholen ist wegen des dichten Spielplans sehr schwierig. Am Schluss geht der Ball unglücklich ins Tor. Doch ab der 80. Minute haben ein paar von uns nachgelassen. Das darf in der Super League nicht passieren. Über mein erstes Tor freue ich mich natürlich. Unser Physiotherapeut hat mich am Samstag gefragt, ob ich ein Tor oder zwei Tore schiessen werde. ‹Ich werde ein Tor machen›, habe ich ihm gesagt. So gesehen war es ein Tor mit Ansage.»



Lorik Emini jubelt nach dem 1:1-Ausgleich. Bild: Urs Flüeler/Keystone

1000 Zuschauer. – SR Schärer. – Tore: 38. Nuzzolo (Araz) 0:1. 57. Emini (Schürpf) 1:1. 91. Oss (Ramizi) 1:2. Luzern: Müller; Knezevic, Bürki, Mistrafovic; Kakabadse (73. Eleke), Voca, Emini, Grether; Matos (77. Ndiaye), Schürpf; Margiotta. Neuchâtel Xamax: Walthert; Djuric (59. Neitzke), Oss, Xhemajli; Seydoux, Abanda (81. Doudin); Corbaz (58. Sakho), Mveng, Araz, Nuzzolo; Ramizi. Bemerkungen: Luzern ohne Schulz (gesperrt), Lucas, Schwegler, Ndenge, Males und Burch (alle verletzt). Neuchâtel Xamax ohne Kouassi (gesperrt), Djourou Gomes und Kamber (alle verletzt). Verwarnungen: 2. Xhemajli (Foul), 18. Corbaz (Foul), 50. Araz (Foul), 69. Emini (Foul), 77. Ramizi (Reklamieren), 83. Eleke (Foul), 85. Margiotta (Foul), 89. Sakho (Foul).