Brasilianischer Angreifer Ryder Matos stösst zum FC Luzern Der FC Luzern leiht den 26-jährigen Angreifer Ryder Matos Santos Pinto für die aktuelle Saison von Udinese Calcio aus. Anschliessend besitzt der FCL eine Option für eine endgültige Übernahme.

Der brasilianische Neuzugang Ryder Matos mit dem FCL-Trikot (Bild: PD)

(pd/jus) Neuzugang für den FC Luzern: Vom italienischen Verein Udinese Calcio wird der 26-jährige Ryder Matos Santos Pinto, kurz «Matos», ausgeliehen. Dies teilt der FC Luzern am Donnerstagabend mit. Der brasilianische Angreifer war in der vergangenen Saison von Udinese Calcio an Hellas Verona in die Serie B ausgeliehen. Dort erzielte der Rechtsfuss in 24 Meisterschaftsspielen drei Tore und gab zu weiteren fünf Toren die Vorlage und hatte damit massgeblichen Anteil am Aufstieg von Hellas in die Serie A.

Sportchef Remo Meyer sagt zum Transfer von Ryder Matos: «Mit «Matos» konnten wir einen Spieler verpflichten, der uns in der Offensive helfen kann. Er kennt den europäischen Fussball sehr genau, und wird sich daher auch sehr schnell bei uns integrieren können.»

Der FC Luzern leiht den Spieler vorerst für die aktuelle Saison bis zum 30. Juni 2020 aus. Zudem besitzt er die Option für eine endgültige Übernahme.