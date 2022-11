Ausserordentliche GV von Alpstaeg ist abgesagt

Breaking News Alpstaeg kommt erst später an die Macht – Verwaltungs zieht juristische Notbremse Am Donnerstag wollte Bernhard Alpstaeg die Macht beim FCL an sich reissen. Er wird vorerst zuwarten müssen: Die auf Donnerstag anberaumte ausserordentliche Generalversammlung ist verschoben. Martin Messmer Jetzt kommentieren 02.11.2022, 15.20 Uhr

«Der Verwaltungsrat der FCL Holding AG sieht sich gezwungen, die auf den 3. November 2022 vorgesehene ausserordentliche Generalversammlung der FCL Holding AG zu verschieben»: Das teilte der FCL am Mittwochnachmittag mit.

Der Grund ist juristischer Natur: Der Minderheitsaktionär Josef Bieri habe gegenüber Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg und FCL Holding AG mit einem Gesuch vom 2. November 2022 den Erlass von vorsorglichen Massnahmen verlangt, und dieses Verfahren sei nun hängig. In diesem Gesuch werde geltend gemacht, dass die von Bernhard Alpstaeg «gestellten Anträge den anwendbaren Vereinbarungen sowie den abgegebenen Zusicherungen widersprechen» würden.

Und weiter teilt der FCL mit: «Es liegt in der Kompetenz des Verwaltungsrates, bei Vorliegen von triftigen Gründen, wie es hier der Fall ist, eine angesetzte Generalversammlung zu verschieben.» Minderheitsaktionär Josef Bieri habe an diesem Entscheid nicht mitgewirkt.

Alpstaeg muss jetzt über die Bücher

An der ausserordentlichen GV wollte Klubbesitzer Bernhard Alpstaeg den Verwaltungsrat absetzen und sich als alleinigen Verwaltungsrat einsetzen. Nun muss er seine Pläne auf unbestimmte Zeit verschieben – und damit können wohl auch Präsident Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer, die Alpstaeg loswerden, die aktuelle Klubführung aber behalten will, länger im Amt bleiben. Auch Alpstaeg selber wird sich nun neu sortieren müssen: Er wird kaum an der ordentlichen Generalversammlung der FC Luzern-Innerschweiz AG teilnehmen, die am Donnerstag planmässig stattfinden. Wann die nun für ihn relevante ausserordentliche Generalversammlung terminiert wird, ist derzeit noch unbekannt.

Alpstaeg weiss noch nicht, wie er darauf reagieren soll, dass die Angelegenheit juristisch wird: «Ich werde am Donnerstag Stellung nehmen», sagte er am Mittwoch auf Anfrage der Luzerner Zeitung. Sicher ist, dass Alpstaeg persönlich an der ausserordentlichen GV wird teilnehmen müssen, denn er kann als Stellvertreter höchstens einen anderen Aktionären schicken. Der einzige weitere Aktionär ist sein Gegenspieler Josef Bieri, und dieser wird sich hüten, Alpstaeg zu vertreten, um sich selber abzuwählen.

