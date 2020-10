Carbonell und Alabi fallen auf – der FCL gewinnt das Testspiel in Emmenbrücke gegen Kriens mit 3:2 Während der Natipause nutzt der FC Luzern die Zeit für ein Testspiel. Gegen Kriens in Emmenbrücke kommen alle neuen Spieler zu Einsatzzeit – und viele Nachwuchs-Spieler. Janick Wetterwald 09.10.2020, 18.49 Uhr

Die FCL-Startelf im Testspiel gegen Kriens ist mit vier Neuzugängen bestückt: Carbonell, Alabi, Tasar und Sorgic. Vor allem der Spanier Alex Carbonell und der Ghanaer Samuel Alabi fallen in der ersten Halbzeit im Gersag Stadion Emmenbrücke auf. Carbonell ist die Schaltzentrale im Mittelfeld. Er hat viele Ballkontakte, spielt sicher.

Alex Carbonell zeigte beim FCL ein gutes erstes Spiel. Bild: Martin Meienberger (Emmebrücke, 9. Oktober 2020)

Der wirblige Alabi auf der linken Aussenbahn zeigt, unter anderem beim tollen Aussenristpass auf Torschütze Ibrahima Ndiaye (25.), seine gute Technik.

Samuel Alabi brachte Tempo in das Luzerner Spiel. Bild: Martin Meienberger (Emmebrücke, 9. Oktober 2020)

Nach zwölf Minuten schliesst Marvin Schulz, nach einem Doppelpass mit Varol Tasar, den ersten flüssigen FCL-Angriff zum 1:0 ab. Kurz vor der Pause gelingt Kriens in der Person von Asumah Abubakar den Anschlusstreffer. Über die rechte Angriffsseite ging es für FCL-Verteidiger Marco Bürki zu schnell und der SCK-Stürmer konnte die Flanke verwerten.

Nach der Pause liess Celestini eine junge Abwehrreihe auflaufen. Bung Tsai Freimann (18) und Ashvin Balaruban (19) machten kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit auf sich aufmerksam. Freimann mit dem weiten Ball auf Balaruban, der lässt auf links den Krienser Verteidiger ins Leere laufen und flankt auf den zweiten Pfosten. Dort schiesst Neuzugang Varol Tasar zum 3:1 ein.

Kriens kam nach rund einer Stunde Spielzeit zum erneuten Anschlusstreffer. Alabi verliert im Aufbau den Ball, die Krienser spielen Ibrahima Dieng frei, der zum 2:3 einschiebt. In der 65. Spielminute wurde dann der restliche Teil der Mannschaft ebenfalls noch verjüngt. Marius Müller machte im Tor dem 17-jährigen Noris Iten Platz. Der junge Goalie bleibt ohne Gegentor, das Spiel flacht mit zunehmender Spieldauer ab. Am Ende gewinnt der FCL das Testpiel gegen Kriens mit 3:2.

Die vielen offensiven Neuzugänge konnten ein erstes Mal im FCL-Dress ihr Können beweisen. Das Spiel hat aber auch gezeigt, die Mannschaft von Fabio Celestini wird noch einige Wochen brauchen, bis die Automatismen und Abstimmungen funktionieren.

12. Minute – Tor FCL: Der rechte Aussenverteidiger Marvin Schulz setzt sich offensiv in Szene. Er läuft mit Tempo ins Zentrum und spielt Varol Tasar an. Der Stürmer kann den Ball in den freien Raum spitzeln, wo Schulz wieder an den Ball kommt. Der Deutsche umkurvt den letzten Verteidiger und schiebt gekonnt zur Führung für den FCL ein.

25. Minute – Tor FCL: Der Höhepunkt der Partie! Samuel Alabi lanciert mit einem weiten Aussenristpass den schnellen Ibrahima Ndiaye. Der Senegalese nimmt den Ball sauber an und trifft alleine vor dem Krienser Tor zum 2:0.

30. Minute: Der auffällige Alabi mit einer Chance. Tasar spielt den Ghanaer im Strafraum an, doch Alabi scheitert an Kriens-Hüter Zbinden.

40. Minute – Tor Kriens: Der SCK greift über die rechte Seite an. Marco Bürki steht hoch, kann aber den Ball in die Tiefe nicht verhindern. So kann der Krienser Flügel unbedrängt flanken und in der Mitte erzielt Asumah Abubakar am weiten Pfosten das Tor.

Pause

46. Minute – Tor FCL: Ein Paukenschlag zum Start in die zweite Halbzeit. Der junge Innenverteidiger Bung Tsai Freimann (18) weit auf Ashvin, der mit einem Haken und dann die scharfe Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Tasar zum 3:1 verwertet.

62. Minute – Tor Kriens: Alabi mit dem Ballverlust im Aufbau. Die Krienser können den Ball im FCL-Strafraum behaupten. Ibrahima Dieng kommt an den Ball und schiebt zum Anschlusstreffer ein – 2:3.

Spielende

Luzern – Kriens 3:2 (2:1)

Tore: 12. Schulz (Tasar) 1:0. 25. Ndiaye (Alabi) 1:1. 40. Abubakar 2:1. 46. Tasar (Balaruban) 3:1. 62. Dieng 3:2.

Luzern

1. Halbzeit: Müller - Bürki, Knezevic, Alves, Schulz - Alabi, Carbonell, Emini, Tasar - Ndiaye, Sorgic

2. Halbzeit: Müller (65. Iten) - Balaruban, Freimann, Monney, Persson - Alabi (65. Molliqai), Carbonell (65. Hermann), Emini, Tasar (65. Ugrinic) - Ndiaye (65. Lang), Sorgic (65. Alounga)

Kriens

1. Halbzeit: Zbinden - Baba, Berisha, Urtic, Ulrich - Kukeli, Sadrijaj, Yesilcayir, Costa - Abubakar, Maloku

2. Halbzeit: Kriens: Brügger - Busset, Baba, Berisha, Costa - Djorkaeff, Yesilcayir, Sadrijaj, Bürgisser, Ulrich (60. Follonier) - Dieng

Testspiele sind für Journalisten immer auch etwas schwierig, weil einige unbekannte Namen zum Einsatz kommen. Bei einem Ticker-Anbieter führte der dritte FCL-Treffer direkt nach der Pause etwas für Verwirrung. Als Torschütze wird Celestini F. aufgeführt:

Printscreen

Fabio Celestini war selbstverständlich im Gersag anwesend, wechselte sich aber nicht selber ein. Der FCL-Trainer beschränkte sich auf's coachen. ;)