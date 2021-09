Der FC Luzern hat am Donnerstag (20.30 Uhr) in Sion und am Sonntag (14.15) im Heimspiel gegen Lugano die Chance, das Tabellenende zu verlassen. Die Innerschweizer benötigen den ersten Saisonsieg.

Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 22.09.2021, 05.00 Uhr