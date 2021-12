Super League Chieffo fährt ohne Angst zum Leader FCZ – für den Interimscoach ist das FCL-Kader besser besetzt Interimstrainer Sandro Chieffo muss mit dem Schlusslicht FC Luzern morgen Samstag (18.00 Uhr) beim Tabellenersten FC Zürich antreten. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 03.12.2021, 05.00 Uhr

Luzern-Interimstrainer Sandro Chieffo im Training mit Simon Grether (links) und Patrick Farkas (rechts). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 25. November 2021)

Sandro Chieffo ist angekommen in seinem Job als Interimstrainer beim FC Luzern. Seit einer Woche führt er die angeschlagenen Profis auf der Allmend. Dazwischen liegt die 1:3-Heimniederlage vom Sonntag gegen den zweitplatzierten FC Basel. Doch der 42-jährige Italo-Zürcher hat sich deswegen die Laune nicht verderben lassen. Er betont inzwischen voll überzeugt: «Wir müssen das Glück auf unsere Seite zwingen. Die Qualität der Mannschaft ist vorhanden.»

Dabei steht das Team auf dem 10. und letzten Platz. Doch Chieffo ist das egal. Er redet von einer «super Woche». Nachdem er vor seinem Einstand gegen Basel wegen des Besuchs des Trainerkurses für die Uefa Pro Lizenz nur drei Tage Vorbereitung bekommen hatte, «habe ich für das Auswärtsspiel am Samstag gegen den FC Zürich ein viel besseres Gefühl. Wir sind klar besser vorbereitet», sagt er. Er konnte den Match gegen Basel genau analysieren – und hat von den Führungsspielern neue Inputs erhalten.

Sicherheit in der Abwehr – und im Kampf gegen Spione

Chieffo führte Einzelgespräche. Die helfen ihm, die Spielabläufe in seinem Team noch besser zu verstehen – und Anpassungen vorzunehmen. Dazu bekommt er weitere Informationen vom Assistenten Claudio Lustenberger und anderen Mitgliedern aus dem Staff. Klar ist, dass die zahlreichen unerzwungenen Fehler im Spielaufbau wie unter ihm gegen den FCB vermieden werden müssen, die Stabilität der Abwehr deutlich gesteigert werden muss. «In der Defensive brauchen wir Sicherheit.»

Übrigens: Auch während der Taktikübungen setzt Sandro Chieffo auf Sicherheit. Damit Spione der gegnerischen Klubs nicht sehen können, was er mit seinen Schützlingen trainiert, geht er für diesen Teil des Trainings ins Stadion. Hinter den geschlossenen Stadiontoren übt er mit der Mannschaft das taktische Verhalten. «Ich will auf sicher gehen, damit alles, was mit dem kommenden Match zu tun hat, für Aussenstehende nicht einsehbar ist», so Chieffo.

Zweimal hintereinander Auswärtsspiele im Letzigrund

Unliebsame Erfahrungen lehrten ihn: Als Assistenzcoach von Uli Forte beim FCZ hatte einst ein St.Galler Spion das Training der Zürcher auf der Allmend-Brunau gefilmt – und damit den Ostschweizern einen Wissensvorsprung gegeben. So weit will es Chieffo nicht mehr kommen lassen. In der Swisspor-Arena konnte er gestern unbeobachtet von Aussenstehenden mit den Profis üben.

Als früherer FCZ- und GC-Techniker kehrt Chieffo an seine alte Wirkungsstätte in den Letzigrund zurück. Gleich doppelt: Denn nach der Partie gegen den Stadtklub kommt es acht Tage später gegen die Grasshoppers direkt zum nächsten Auswärtsmatch in Zürich.

Obwohl der morgige Gegner FCZ nach 15 Spieltagen satte 21 Punkte Vorsprung auf den letztplatzierten FCL aufweist, reist Chieffo ohne Angst zum Leader.

Chieffo findet sein Kader qualitativ besser als Zürich

Vor der Saison hatte der U21-Trainer wie viele andere das Fanionteam seines Arbeitgebers qualitativ etwas höher eingeschätzt als die Spielerliste des FC Zürich.

«Ich würde aber auch heute noch sagen, dass der FCL besser ist»,

spricht Chieffo sein Team stark. Allerdings nicht, weil er unter anderem ein guter Mentaltrainer und Psychologe zu sein scheint, sondern «da ich mit Blick auf die Kaderlisten der beiden Equipen zu diesem Schluss gekommen bin».

Fakt ist: Der FCZ spielt derzeit voller Selbstvertrauen, so wie ein Leader das tut. «Das hat mit Trainer André Breitenreiter zu tun, er macht einen Topjob. Dazu gehen viele Fifty-fifty-Bälle rein» – das heisst, die 50-zu-50-Chancen fallen ins Tor, während bei Teams am Tabellenende die Bälle nicht reingehen.

Chieffo freut sich auch aufs Wiedersehen mit Yanick Brecher, Mirlind Kryeziu und «Toninho» Marchesano – «sie sind beim FCZ aus meiner Zeit noch dabei». Der FCL-Coach brennt, sein Feuer ist spürbar.

