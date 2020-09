Ex-FCL-Captain Schneuwly kehrt am Sonntag ohne Groll in die Swisspor-Arena zurück Christian Schneuwly ist mit Aufsteiger Lausanne erfolgreich in die Saison gestartet: Das nächste Spiel ist am Sonntag (16.00) in Luzern. Daniel Wyrsch 25.09.2020, 05.00 Uhr

Er kann’s noch immer: Christian Schneuwly traf am vergangenen Sonntag mit einem tollen Freistoss aus 25 Metern zum 2:0 für Lausanne gegen Servette. Am Ende feierte er mit dem Aufsteiger einen 2:1-Heimsieg. «Das war ein sehr wichtiger Erfolg im ersten Match, ein prestigeträchtiger Sieg im Léman-Derby», stellt Christian Schneuwly fest.

Das Freistosstor im Video:

Der 32-jährige offensive Mittelfeldspieler fühlt sich wohl in Lausanne. «In der Westschweiz herrscht eine andere Philosophie als in der Deutschschweiz», sagt Christian Schneuwly. «Die Spielkultur ist bedeutender, wir spielen von hinten heraus. Da fühle ich mich mehr zu Hause.» Er wuchs nahe der Sprachgrenze im Kanton Freiburg auf, wo er wieder lebt. «Schon als junger Fussballer hatte ich von der Ausbildung in der Nachwuchsakademie in Payerne profitiert.»

Beim FC Lausanne-Sport bekommt Christian Schneuwly von Trainer Giorgio Contini eine tragende Rolle auf dem Platz, die seinen Ambitionen entspricht. Gegen Servette spielte er hinter den beiden hochtalentierten Spitzen Andi Zeqiri und Aldin Turkes. 1:0-Schütze Turkes hatte das Fussball-ABC übrigens einst beim FCL erlernt.

Christian Schneuwly. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone (Lausanne, 9. August 2019)

Trennung ohne Not vom effizienten Routinier

Eine bedeutende Rolle wollte man Schneuwly zu Beginn der vergangenen Saison beim FC Luzern nicht mehr bedingungslos geben. Sportchef Remo Meyer und Trainer Thomas Häberli hatten dem Routinier bereits Monate vorher eröffnet, dass er nicht immer spielen werde. Dabei hatte der Captain den zahlreichen jungen Spielern beim FCL helfen wollen, um sie im Super-League-Team zu integrieren. Auch aus externer Sicht muss festgestellt werden: Mit dieser Massnahme war die Autorität des FCL-Captains als Leaderfigur und Leistungsträger ohne Not beschnitten worden.

Christian Schneuwly ist ein besonnener Mensch, der stets bemüht ist, keine Konflikte zu schüren. Auf seine damalige Situation in Luzern angesprochen, antwortet er:

«Es hat null böses Blut gegeben. Ich musste für mich klären, welcher mein nächster Schritt als Profi ist.»

Im Auftaktspiel der letzten Saison hatte er in St.Gallen als Einwechselspieler das Tor zum 2:0-Endstand erzielt. Dazu gelang ihm im Hinspiel der Europa-League-Qualifikation zu Hause gegen Klaksvik der späte 1:0-Siegtreffer.

Schneuwly jubelt mit dem FCL über sein Tor gegen Klaksvik – danach kam der Transfer zu Lausanne. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Damit hatte Schneuwly massgeblich Anteil, dass der FCL im siebten Anlauf endlich eine europäische Qualifikationsrunde überstand. Im Rückspiel auf den Färöer siegte der FCL 1:0 – bereits ohne ihn.

Christian Schneuwly spielt dreieinhalb Jahre für Luzern, als Profi war er nirgendwo länger tätig. Seine Luzerner Bilanz lässt sich sehen: Allein in der Super League kam er mit 14 Toren und 32 Assists auf 46 Skorerpunkte in 119 Partien. Beim FCL zögerte der Sportchef, um mit dem effizienten Techniker zu verlängern. Mit dem Transfer Anfang August des letzten Jahres bekam Schneuwly in Lausanne einen Vertrag über das Saisonende hinaus bis Ende Juni 2021.

Christian Schneuwly freut sich auf das Auswärtsspiel am Sonntag (16 Uhr, SRF 2) in der Swisspor-Arena. Er pflegt den Kontakt zu seinen früheren Luzerner Mitspielern.

Bruder Marco Schneuwly arbeitet wieder in Luzern

Allen voran zu Claudio Lustenberger, der jetzt zum Staff von Trainer Fabio Celestini gehört. Oder zu Pascal Schürpf, Stefan Knezevic und Marvin Schulz. In Luzern arbeitet nun auch wieder Christian Schneuwlys älterer Bruder Marco. Der 35-jährige ehemalige FCL-Goalgetter kümmert sich als Talentmanager und Trainer um die begabtesten Nachwuchskicker.

Christian Schneuwly zählt sich mit seinen 32 Lenzen zu den Profis «im hohen Alter», versichert aber: «Ich bin gesund und fit, kann dank meiner Technik, dem Spielverständnis und Auge noch immer mithalten.» Das will er am Sonntag wie in jedem Match beweisen – und mit Lausanne punkten. Dabei könnte ihm die «gute Luft der Innerschweiz» helfen. Und auch die «extrem schöne Gegend» gefällt ihm. Doch klar ist: Am Genfersee ist es nicht weniger attraktiv.