Conference-League-Qualifikation Beim FCL-Gegner Feyenoord soll Guus Til endlich Robin van Persie ablösen Feyenoord Rotterdam ist am Donnerstag (20.30 Uhr, SRF info) in der Swisspor-Arena der Kontrahent des FC Luzern im Hinspiel der Conference-League-Qualifikation. Die ganz grossen Erfolge der Holländer sind lange her, der FCL scheint nicht chancenlos zu sein. Daniel Wyrsch 04.08.2021, 05.00 Uhr

Feyenoord- und Holland-Legende Robin van Persie absolvierte 102 Länderspiele für die Nationalmannschaft der Niederlande. Bild: DFB

Robin van Persie zählt zu den bekanntesten Spielern der Geschichte von Feyenoord Rotterdam. 2002 holte der Stürmer mit dem Klub aus seiner Heimatstadt den Uefa-Cup. Das war der letzte internationale Titelerfolg von Feyenoord. 1974 hatte der Verein bereits einmal den Uefa-Cup und 1970 sogar den Europacup der Landesmeister, den Vorgängerwettbewerb der Champions League, gewonnen.

Die ganz grossen Erfolge von Feyenoord sind also lange her. In der heimischen Eredivisie holten die Hafenstädter letztmals 2017 den Meistertitel, nach 18 Jahren Unterbruch war es der insgesamt 15. Gewinn des niederländischen Championats.

Wehrmann fasziniert von der Legende van Persie

Star der Mannschaft ist nach wie vor Robin van Persie. Obwohl der langjährige holländische Internationale und Ex-Profi von Arsenal und Manchester United nach seiner Comeback-Saison 2018/19 bei Feyenoord seinen Rücktritt gab. Luzerns niederländischer Mittelfeldspieler Jordy Wehrmann hatte van Persie noch im Kader des Feyenoord-Profiteams kennengelernt. Im Frühling erzählte der der 22-jährige Wehrmann unserer Zeitung:

«Er war im letzten Jahr seiner Karriere, ein grossartiger Fussballer, eine echte Legende. Wenn wir uns irgendwo in der Nähe der Fans aufhielten, wollten die Leute nur Bilder und Autogramme von Robin van Persie»,

Der Kontakt zwischen dem FCL-Profi und van Persie, dem heutigen Stürmertrainer der Rotterdamer, besteht weiterhin. Letzte Saison gehörte der inzwischen 38-jährige WM-Finalist von 2010 und WM-Dritte von 2014 mit Holland noch zum Trainerteam von Dick Advocaat. Nach dem ernüchternden Platz 5 erfolgte im Sommer der geplante Coachwechsel bei Feyenoord: Anstelle des 73-jährigen Advocaat steht neu Arne Slot an der Seitenlinie. Der 42-jährige Jungtrainer hatte zuletzt den AZ Alkmaar gecoacht und dabei den höchsten Punkteschnitt (2,11) der Klubgeschichte erreicht, bevor er Anfang Dezember freigestellt wurde. Hintergrund: Weil sich Slot für die neue Saison mit Feyenoord geeinigt hatte, war er aus Sicht der Alkmaar-Führung nicht mehr genügend aufs Team fokussiert.

Für Guus Til überwies Spartak Moskau vor zwei Jahren 18 Millionen Euro an AZ Alkmaar. Heute hat der Leihprofi von Feyenoord Rotterdam gemäss der Transfermarkt-Einschätzung einen Marktwert von 4,5 Millionen. Bild: Laurens Lindhout/Keystone (Rotterdam, 1. August 2021)

Arne Slot kann nun bei Feyenoord mit einem anderen ExProtagonisten von AZ Alkmaar zusammenarbeiten: Guus Til, ein 23-jähriger Offensivmann mit niederländischem Pass, der in Sambia auf die Welt kam. Für Alkmaar schoss der Mittelfeldspieler in der Saison 2018/19 zwölf Tore und lieferte fünf Vorlagen, ehe er für eine Ablöse von 18 Millionen Euro an Spartak Moskau verkauft wurde.

Til schiesst Feyenoord in die 3. Qualirunde gegen Luzern

In der letzten Saison war der Holländer an den SC Freiburg ausgeliehen. Til kam unter Christian Streich in der Bundesliga nur zu sieben Teileinsätzen. Darum wechselte der 1,86-Meter-Mann mit einem Leihvertrag bis 2023 zu Feyenoord, an Spartak Moskau ist er derzeit noch bis 2024 gebunden.

Im Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde der Conference League schoss Guus Til Feyenoord mit einem Hattrick zum 3:2-Sieg über KF Drita (Kosovo) – und somit in die 3. Qualirunde gegen Luzern. Damit er zum neuen Star von Feyenoord und Nachfolger von Robin van Persie werden könnte, bräuchte er viele weitere Tore. Der FCL wird vor Guus Til auf der Hut sein.

Guus Til (links) feiert vor 25'000 Fans im De Kuip eines seiner drei Tore zum 3:2-Sieg über KF Drita aus dem Kosovo. Bild: Tom Bode/Keystone (Rotterdam, 29. Juli 2021)

FC Luzern wieder mit Captain Dejan Sorgic

Bei den Luzernern steht am Donnerstag im Hinspiel Captain Dejan Sorgic wieder zur Verfügung, der 31-jährige Stürmer hat seine Wadenprobleme auskuriert. Fit sollte auch wieder Samuele Campo sein, den Mittelfeldspieler plagten zuletzt Rückenbeschwerden. Auf die verletzten Pascal Schürpf, Marius Müller, Tsiy Ndenge und Samuel Alabi muss FCL-Coach Fabio Celestini verzichten. Feyenoord-Analyst Marino Pusic beobachtete Luzern gegen St. Gallen (2:2) und YB (3:4). Gegen den Schweizer Meister hatten die Holländer am 10. Juli getestet und 0:2 verloren. Arne Slot sagte gegenüber ESPN:

«Es gibt eine vernünftige Einschätzung dessen, was zu erwarten ist: Luzern ist ein starker Gegner.»

In der Saison 1992/93 gab es das Duell bereits im Cupsieger-Cup: Der FCL gewann daheim 1:0, schied aber nach einer 1:4-Niederlage in Rotterdam gegen Feyenoord aus. Aktuell haben beide Teams gleich viele Pflichtspiele absolviert: Nur zwei. In der Eredivisie hat die Saison noch nicht begonnen.