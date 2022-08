Sion-Präsident Christian Constantin will Balotelli verpflichten

Interview «Ich weiss nicht, ob es klappen wird»: Sion-Präsident Christian Constantin hofft weiter auf die Verpflichtung von Italien-Star Balotelli Am Samstag (18 Uhr) empfängt der FC Luzern den FC Sion. Der Präsident Christian Constantin spricht über die Schwierigkeiten, einen Nachfolger zu finden – und über die Parallelen zu den Innerschweizern. Nicola Berger Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gelingt Christian Constantin mit der Verpflichtung von Mario Balotelli der grosse Coup? Bild: Alessandro Della Valle / Keystone (Sion, 21. Mai 2021)

Sie haben sich im Sommer mit einem fünfseitigen Brief an die Saisonabonnenten gewandt und geschrieben, der FC Sion befinde sich «am Scheideweg». Was meinen Sie damit?

Christian Constantin: Hör zu, es geht darum, dass man sich Gedanken um meine Nachfolge machen muss. Sion ist ein Klub in der Peripherie, beheimatet in der mit Abstand kleinsten Stadt der Liga. Es ist nicht einfach, in diesem Umfeld einen Super-League-Klub zu finanzieren. Man unterschätzt, wie viel das kostet. Ohne Mäzen geht es heute nicht. Man muss sich fragen, was man will. Vielleicht bedeutet das, zurück in den Amateurfussball zu gehen.

Verlieren Sie die Lust am Fussball?

Überhaupt nicht. Aber ich werde nicht ewig da sein.

Sind Sie optimistisch, dass sich eine Nachfolgelösung findet?

Wenn ich ehrlich sein soll: Heute bin ich nicht besonders optimistisch. Es hat sich bis jetzt nichts abgezeichnet.

Vom FC Sion zur Fifa: Am 1. August hat Gelson Fernandes (links) die Stelle des Regionaldirektors «der Division Mitgliedsverbände für Afrika» beim Weltverband angetreten. Bild: Laurent Gillieron / Keystone (Martigny, 14. Juli 2021)

Sie wollten Gelson Fernandes als Präsidenten der Zukunft aufbauen. Er hat den Klub bereits in Richtung der Fifa verlassen…

Ich kann ihn schon verstehen. Es ist kompliziert, einen Verein zu führen, das sind viele Stunden.

Ein anderes Problem ist das renovationsbedürftige Tourbillon. Es hat eine gewisse Ironie, dass ausgerechnet jener Klubchef, der ein eigenes Architekturbüro betreibt, kein Stadionprojekt realisieren kann.

Ironie? Nein. Realität. Es ist so: Wir brauchen spätestens 2030 ein neues Stadion. Dazu müssten wir heute den Grundstein legen. Aber die Finanzierung ist kompliziert, ohne Hilfe der öffentlichen Hand geht es nicht.

Werden Sie noch Präsident sein, wenn Sion in einer neuen Arena spielt?

Präsident? Ich wäre schon zufrieden, wenn ich dann noch am Leben bin.

Ist es keine Option, dass ihr Sohn Barthélémy mit ihrem Geld den Klub übernimmt?

Nein, nein. Es braucht schon jemanden, der sein eigenes Geld ausgibt. Ich mache das jetzt bald schon wieder 20 Jahre lang. Und habe durchschnittlich jeden Tag 20'000 Franken eingeschossen.

Sion-Sportchef Barthélémy Constantin. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zürich, 7. August 2022)

Zwischen ihren beiden Amtszeiten gehörte der Verein unter anderem dem kamerunischen Bierbrauer Gilbert Kadji. Aus welchen Ländern kommen die exotischen Angebote für eine Klubübernahme heute?

Die gibt es immer mal wieder, aber das interessiert mich alles nicht. Man kann nicht 10'000 Kilometer entfernt leben und dann den FC Sion oder den FC Luzern führen wollen. Das ist nicht seriös, sondern lächerlich.

Sion kämpfte in den letzten Jahren mehrfach gegen den Abstieg, der letzte Cupsieg liegt sieben Jahre zurück. Verliert der Verein den Anschluss?

Covid-19 war ein grosses Problem für uns. Ich würde sagen, die Pandemie hat den FC Sion ungefähr 25 Millionen Franken gekostet. Wir hatten nicht viel Unterstützung. Wir konnten zum Beispiel die traditionelle Gala zweimal nicht durchführen, alleine dadurch entgingen uns Einnahmen in der Höhe von sechs Millionen Franken. Wir befinden uns finanziell in einer anderen Liga als YB und Basel. Dort ist das Budget dreimal so gross wie bei uns. So ist das heute eben. Aber der FCL und zuletzt Lugano haben ja bewiesen, dass man im Cup auch mit einem kleineren Budget etwas reissen kann. Luzern und Sion, ich würde sagen, finanziell ist das ungefähr identisch.

Der FCL-Präsident Stefan Wolf war 1997 einer ihrer Spieler im FC Sion. Was ist Ihnen von ihm geblieben?

Ein sehr guter Spieler. Und ein sehr guter Typ. Ich habe ihn kürzlich in Zermatt getroffen, wir schätzen uns. Sowieso mag ich Luzern und die Zentralschweizer. Wenn der Gegner nicht gerade Sion heisst, freue ich mich, wenn der FCL gewinnt.

Sie bemühen sich seit Wochen um das Enfant terrible Mario Balotelli, zuletzt wurde es ruhig um den möglichen Zuzug. Das Transferfenster schliesst bald, rechnen Sie sich noch Chancen aus?

Ich weiss nicht, ob es klappen wird, aber wir befinden uns nach wie vor in Diskussionen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen