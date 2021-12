Corona «Der Schutz der Bevölkerung liegt uns am Herzen»: Neues Covid-Testcenter in Küssnacht Gute Nachrichten für Küssnacht: Dank «zämästarch» kann in den Räumen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes getestet werden. Los gehts am Donnerstag. Edith Meyer, Bote der Urschweiz Jetzt kommentieren 23.12.2021, 08.30 Uhr

Alle Tests ohne Voranmeldung: Möglich ist das dank der Stützpunktfeuerwehr Küssnacht und des Rettungsdienstes Küssnacht. Sie stellen ihre Schulungsräume zur Verfügung. Bild: Edith Meyer/Bote der Urschweiz

Im Hinblick auf die verschärften Corona-Massnahmen in der Schweiz und im Ausland steigt derzeit wieder die Nachfrage nach Antigen-Schnelltests und PCR-Tests. In Küssnacht eröffnet morgen Donnerstag ein Covid-Testzentrum im Mehrzweckgebäude Kreuzmatt.

Hand bieten die Stützpunktfeuerwehr Küssnacht und der Rettungsdienst Küssnacht. Sie stellen ihre Schulungsräume zur Verfügung. «Wir finden es eine gute Sache. Vielleicht müssen wir in Zukunft das Testcenter auch nutzen», sagt Major Martin Arnet, Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Küssnacht. Er freue sich, dass die Räume via Bezirk an das Testcenter vermietet werden können. «Es ist eine coole Sache. Wir machen uns schlanker und organisieren uns um, um das zu ermöglichen», betont Arnet.

Alle Tests ohne Voranmeldung

Hauptmann Stefan Meier sagt, damit werde der Feuerwehrgedanke gelebt: «Der Schutz der Bevölkerung liegt uns am Herzen.» Die Eröffnung des Testcenters passe zum Küssnachter Motto «zämästarch», das unter einem Webauftritt die Feuerwehr, den Rettungsdienst und das Sanitäts Ersteinsatz Element des Bezirks Küssnacht vereint. Für Statthalter Oliver Ebert ist klar, dass das Bedürfnis wegen der Verschärfungen da ist. «Ich persönlich finde es auch eine sehr gute Sache», sagt Ebert. Auch sei der Standort ideal. Das Testcenter befindet sich im Mehrzweckgebäude Kreuzmatt, im Untergeschoss der Stützpunktfeuerwehr und des Rettungsdienstes Küssnacht. Genügend Parkplätze hat es beim Friedhof. Die Ausfahrt für den Rettungsdienst muss freigehalten werden. «Wir arbeiten in Küssnacht in Koorporation mit dem Testcenter Brunnen», sagt Alex Triner, der das Testcenter leitet. Insgesamt sei das Team flexibel. «Wir bieten alle Tests ohne Voranmeldung an», so Triner. Im Testzentrum werden auch PCR-Tests für Reisen durchgeführt. Wer einen Test macht, muss den Pass oder die ID und den Krankenkassenausweis mitnehmen. Infos gibts unter www.testenküssnacht.ch.

Die Öffnungszeiten sind jeweils mittwochs, donnerstags und samstags von 14 bis 20 Uhr, freitags von 14 Uhr bis 22 Uhr. Das Testcenter öffnet auch an Weihnachten seine Tore: am 23. Dezember von 14 bis 20 Uhr, am 24. Dezember von 14 bis 17 Uhr und am 25. Dezember von 14 bis 18 Uhr. Die Frage, ob man in Küssnacht auch Antikörper-Bluttests machen kann verneint Alex Triner: «Antikörper-Bluttest machen wir nur in Brunnen.»

Diese Kosten übernimmt der Bund

Aktuell werden die Kosten von gewissen Covid-19-Tests, die zu einem Covid-Zertifikat führen, wieder vom Bund übernommen. Bezahlt werden Antigen-Schnelltests sowie die Speichel-PCR-Pooltests. Weiterhin übernommen werden die Kosten von Einzel-PCR-Tests bei Personen mit Krankheitssymptomen, bei jenen, die eine Meldung der SwissCovid-App erhalten haben und nach positiven Poolproben. Nicht bezahlt werden Selbsttests.

