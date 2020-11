Coronafall beim FC Luzern: Mark Marleku positiv getestet – vier weitere Spieler in Isolation Mark Marleku ist am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle FCL-Spieler werden sich am Freitag einem Test unterziehen. 05.11.2020, 21.47 Uhr

Mark Marleku (zweiter von rechts), hier bei Sprint mit Lino Lang, Tsiy William Ndenge und Martin Frydek im Training. Bild: Martin Meienberger (Luzern, 21. Oktober 2020)

(rem) Nachdem Mark Marleku am Dienstagabend leichte Krankheitssymptome aufwies, hat der FC Luzern sofort einen Test veranlasst. Dieser fiel positiv aus. Marleku befindet sich nun in Quarantäne und hatte seit Dienstagmittag keinen Kontakt zu weiteren Teammitgliedern, teilt der FC Luzern am Donnerstagabend mit.