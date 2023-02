Schweizer Cup: Der FCL scheitert am FC Thun

Cup-Achtelfinal «Haben trotz früher Führung nie Ruhe ins Spiel gebracht»: FCL scheitert am «kleinen» FC Thun Erstmals seit acht Jahren scheidet der FCL im Cup schon im Achtelfinal aus: Beim unterklassigen Thun verliert er im Penaltyschiessen 2:4. Daniel Wyrsch, Thun Jetzt kommentieren 31.01.2023, 23.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Cup-Achtelfinal beginnt mit ein Paukenschlag für den Super-Ligisten FC Luzern: Fabian Rüdlin foult im Strafraum Sofyan Chader. Schiedsrichter Stefan Horisberger zeigt sofort auf den Punkt. Max Meyer lässt sich die Chance nicht entgehen und schiebt den Ball in die freie Ecke. Der FCL führt durch das achte Pflichtspieltor des 27-jährigen Deutschen in der 7. Minute 1:0.

Thuns Lucien Daehler (links) und Luzerns Sofyan Chader. Bild:Anthony Anex/Keystone

Die Berner Oberländer, die sich in der Tabelle der Challenge League weit von der Spitze entfernt nur im Mittelfeld befinden, müssen dadurch schon früh einem Rückstand hinterherlaufen. Die Mannschaft von Mauro Lustrinelli versucht sich im Offensivspiel. Das ist auch die Stärke der Thuner, die in der ersten Hälfte kaum einmal gefährlich vor dem Gästetor auftauchen. Miguel Castromans Schuss über die Latte (32.) ist eine der raren Ausgleichschancen.

Verpasste Konterchance von Abubakar

Der FCL spielt mit dem 1:0-Vorsprung aus der Defensive auf Konter. Nur Asumah Abubakar kommt vor dem Seitenwechsel zu einer guten Gelegenheit: Der Ex-Krienser fällt nach einem Rencontre mit Thun-Schlussmann Mateo Matic über die Grundlinie. Ob das ein penaltywürdiges Foul ist, lässt sich auch anhand der Fernsehbilder nicht aufklären.

Mit einem direkteren Laufweg oder einem längeren Zuspiel von Samuele Campo hätte Abubakar in dieser Aktion schon in der 14. Minute das 2:0 schiessen können. Später werden sich die Luzerner fragen, wieso sie das zweite Tor nicht konsequenter suchten.

Der FC Thun startet besser in die zweite Halbzeit. In der 54. Minute gleicht Miguel Castroman im Nachschuss zum 1:1 aus. FCL-Keeper Marius Müller bleibt an der Schulter verletzt liegen, nachdem er den vorausgehenden Kopfball von Nicola Sutter reflexstark parierte.

Für Marius Müller ging die Partie früher als geplant zu Ende. Bild: Anthony Anex/Keystone

Für die Nummer 1 Müller kommt Vaso Vasic erstmals seit der 1. Cup-Runde im August gegen Schötz (4:0) zum Einsatz. Auch der Luzerner Ersatzgoalie muss sich geschlagen geben: In der 77. Minute landet ein Corner von Castroman am hinteren Pfosten, wo Martin Frydek Thun-Mittelstürmer Dimitri Oberlin frei zum Kopfball kommen lässt. Der ehemalige Champions-League-Torschütze des FC Basel trifft zum 2:1 der Unterklassigen.

Doch nur eine Minute später reagiert der FCL postwendend mit dem 2:2-Ausgleich: Sofyan Chader schiesst einen langen Ball von Ismajl Beka ins Netz.

Thun Goalie Matic wird zum Held

Der hart umkämpfte Cup-Achtelfinal geht nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten in die Verlängerung. Die Spieler von Mario Frick sind drei Tage nach dem 3:2-Sieg in Basel athletisch besser, sie bestimmen das Geschehen in den 30 Minuten Extrazeit. Innenverteidiger Beka hat in der 116. Minute eine erstklassige Torchance zum 3:2, doch der 1,97-Meter-Mann vergibt den Kopfball aus wenigen Metern Distanz.

Dimitri Oberlin im Glück: Er trifft, während FCL-Torhüter Vaso Vasic das Nachsehen hat. Bild: Martin Meienberger /Freshfocus

Schliesslich geht’s ins Penaltyschiessen. Dort wird nicht Luzerns Ersatzkeeper Vasic zum Helden, wie sich das die FCL-Fans hinter dem Tor erhoffen, sondern der Thuner Goalie Matic. Er wehrt die ersten beiden Elfmeter gegen Max Meyer und Dejan Sorgic ab. Und auch den ersten Versuch von Lorik Emini hält er. Ref Horisberger lässt diesen Penalty wiederholen, weil sich Matic zu früh von der Linie bewegt hat.

Emini kann auf 1:2 aus Luzerner Sicht verkürzen, nachdem Bertone übers Tor schoss. Doch der Ex-Krienser Omer Dzonlagic trifft für Thun – und Frydek für Luzern, es heisst nun 3:2 für Thun. Oberlin macht schliesslich alles klar, er erzielt das 4:2 – Thun steht am 1. März im Cup-Viertelfinal gegen den Berner Kantonsrivalen YB.

Der Jubel in der Stockhorn-Arena ist riesig, während einzelne FCL-Fans auf der Haupttribüne die eigenen Profis mit bissigen Kommentaren runtermachen. Unnötig. Speziell bitter ist, dass die Innerschweizer – Cupsieger von 2021 – erstmals seit der Saison 2014/15 (1:2 gegen Aarau) schon im Achtelfinal aus dem Cupwettbewerb ausscheiden.

Frick moniert fehlende Spielkontrolle

Mario Frick muss nach dem Halbfinal-Aus letzte Saison in Lugano seine zweite Cupniederlage im Penaltyschiessen mit Luzern kommentieren: «Wir sind natürlich alle sehr enttäuscht, wussten, dass es eine schwierige Aufgabe wird. Dass Thun eine spielerisch gute Mannschaft ist, hat man gesehen.»

FCL-Trainer Mario Frick verbrachte keinen angenehmen Abend. Bild: Martin Meienberger /Freshfocus

Der Liechtensteiner entschuldigt sich, dass der FCL das Saisonziel Cupsieg verpasst hat. «Wir haben trotz früher Führung nie Ruhe ins Spiel gebracht und nie Kontrolle übers Spiel bekommen.» Der FCL-Coach blickt nach vorne: «Am Sonntag im Heimspiel gegen Leader YB wollen wir’s wieder besser machen.»

Thun – Luzern 2:2 (0:1, 2:1) n.V. – 4:2 i. P. Stockhorn-Arena. – 3612 Zuschauer. – SR Horisberger.

Tore: 7. Max Meyer (Foulpenalty) 0:1. 54. Castroman (Sutter) 1:1. 77. Oberlin (Corner Castroman) 2:1. 78. Chader (Beka) 2:2.

Penaltyschiessen: Kyeremateng 1:0. Max Meyer scheitert an Matic. Bürki 2:0. Sorgic scheitert an Matic. Bertone übers Tor. Emini 2:1 (Wiederholung, Matic bewegt sich im ersten Versuch zu früh von der Linie weg). Dzonlagic 3:1. Frydek 3:2. Oberlin 4:2.

Thun: Matic; Hefti, Sutter, Rüdlin (46. Bürki), Dähler (112. Dzonlagic); Bertone, Bares (97. Roth), Dos Santos (76. Matoshi); Castroman (91. Jankewitz); Ndongo (76. Kyeremateng), Oberlin.

Luzern: Müller (57. Vasic); Dorn, Simani, Beka, Frydek; Beloko (46. Emini), Jashari; Campo (73. Diambou), Max Meyer, Chader (79. Sorgic); Abubakar (73. Kimpioka).

Bemerkungen: Thun ohne Hirzel, Lüchinger, Wyssen, Bamert, Vasic und Schmidt (alle verletzt). Luzern ohne Burch, Kadak und Rupp (alle verletzt). – Verwarnungen: 27. Beloko, 35. Bertone, 44. Rüdlin, 47. Chader, 59. Dähler (alle Foul). 105. Max Meyer (Reklamieren), Simani und Bürki (beide Unsportlichkeit). 109. Matoshi, 114. Jankewitz (beide Foul).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen