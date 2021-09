Marco Odermatt unterstützt sein SC Buochs im Cup gegen Luzern

Cup-Sechzehntelfinal FCL sucht immer noch das «gute Gefühl» – Skistar Marco Odermatt hat im Cupfight «seinen» SC Buochs unterstützt Der FC Luzern vergibt beim Innerschweizer Cup-Derby in Buochs viele Chancen, erst in der Verlängerung trifft Filip Ugrinic zum 2:1-Sieg. Trainer Fabio Celestini hat mit seiner Profitruppe die geforderten Ziele gegen die Amateure nur teilweise erreicht. Dagegen hat der beherzt kämpfende SC Buochs einen prominenten Fan. Daniel Wyrsch 19.09.2021, 15.23 Uhr

Der Rahmen stimmte auf dem Buochser Seefeld: 2850 gut gelaunte Zuschauer, darunter 700 FCL-Fans. Der grösste Teil der lautstarken Anhängerschaft der Blau-Weissen war mit einem Extraschiff von Luzern nach Buochs gereist:

Cupsieger-Trainer Fabio Celestini hatte einen souveränen Sieg gefordert, der seiner letztplatzierten Mannschaft ein gutes Gefühl in der Meisterschaft geben sollte. Doch der erstmalige Vergleich im Cup zwischen dem SC Buochs und dem FC Luzern hielt sich nicht an Celestinis Drehbuch.

Der Buochser Christoph Frank (vorne) erkämpft den Ball gegen den Luzerner Neuzugang Nikola Cumic (links) und Filip Ugrinic.

Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Buochs, 18. September 2021)

Skirennfahrer Marco Odermatt leidet mit seinem Cou-Cousin mit

Unter den Augen des einheimischen Skistars Marco Odermatt wurden die Buochser in der zweiten Halbzeit mutiger. Das Highlight aus Sicht der viertklassigen Nidwaldner ereignete sich zwischen der 67. und 68. Minute: Enormes Durchsetzungsvermögen bewies das Eigengewächs Christoph Frank – der 21-jährige Mittelfeldspieler schüttelte zuerst Silvan Sidler und Christian Gentner wie lästige Fliegen ab, bevor er den Ball aus 14 Metern in die tiefe Ecke zum 1:1-Ausgleich schoss.

Schiedsrichter Mirel Turkes aber unterbrach den Jubel des Tabellenletzten aus der 1. Liga. Frank erklärte: «Ich habe den Pfiff gehört, er kam ungefähr zeitgleich mit dem Schuss. Ich wusste nicht, ob der Schiri das Tor gab oder auf Penalty entschied.» Als Hintergrund: Fabian Rüedi wurde im gleichen Angriff von Marco Burch gefoult. Turkes entschied auf Elfmeter, den Ex-FCL-Profi Haxhi Neziraj in der 68. Minute souverän zum 1:1 verwertete. Sein Team nahm den Torjubel wieder auf. Frank meinte erleichtert: «Wichtig war, dass Haxhi den Penalty reingemacht hat.»

Übrigens: Marco Odermatt spendete einen Matchball, freute sich über den Cupfight, der Skirennfahrer ärgerte sich trotzdem ein wenig auf der Tribüne:

«Mein Cou-Cousin Christoph Frank hätte eigentlich vor dem Penalty den 1:1-Ausgleich regulär erzielt. Das war schade, aber insgesamt war es ein cooler Match.»

Der Buochser Skirennfahrer Marco Odermatt unterstützte am Samstag den SC Buochs im Cupspiel gegen den FC Luzern. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone (Cortina d'Ampezzo, 7. Februar 2021)

Der Weltcup-Gesamtzweite der Vorsaison sagte, er freue sich immer, wenn in Buochs ein toller Anlass stattfinde, etwas los sei. «Besonders wenn es sich um ein Sportevent handelt. Einen Bezug zum SC Buochs habe ich durch Christoph Frank, er und seine Familie unterstützen mich an den Rennen im Winter.»

Torhüter Raphael Radtke setzt ein Ausrufezeichen

Der beherzte Auftritt der Buochser, die lange dagegenhielten, hat nicht nur mit den von Frank, Neziraj und Rüedi angeführten Feldspielern zu tun, sondern ganz entscheidend auch mit Torhüter Raphael Radtke. Der 19-Jährige stand bis Juni bei der U21 des FCL im Einsatz. Er trainierte letzte Saison regelmässig mit dem in Buochs wegen erneuten Adduktorenbeschwerden pausierenden Luzern-Stammkeeper Marius Müller sowie dem damals noch aktiven David Zibung unter Goalietrainer Lorenzo Bucchi. Seit Sommer ist Radtke an Buochs ausgeliehen, gegen den Besitzerverein FCL ist ihm eine herausragende Leistung gelungen: Der reflexstarke Schlussmann brachte mit seinen Paraden Filip Ugrinic, Nikola Cumic und Ibrahima Ndiaye fast zum Verzweifeln.

1,88-Meter-Mann Radtke sagte nach der Partie:

«Das ist ein spezieller Moment für mich. Ich habe das Spiel nur genossen, wenn dann auch noch die Leistung gelingt, ist es immer schön.»

FCL-Sportchef Remo Meyer dürfte den Leihgoalie in Buochs im Auge behalten, für nächste Saison ist Radtkes Rückkehr geplant.

Raphael Radtke zeigt im Tor der Buochser eine herausragende Leistung, hier klärt er gegen Nikola Cumic. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Buochs, 18. September 2021)

«Mister Cup» Ibrahima Ndiaye zweimal nur ans Aluminium

Während sich die unterklassigen Nidwaldner von ihren begeisterten Fans feiern liessen, blieb die Stimmung bei den Gästen vor der 18 Kilometer kurzen Rückfahrt zur Swisspor-Arena betrübt. Luzerns «Mister Cup», Ibrahima Ndiaye, erzielte erstmals keinen Treffer nach fünf Cuppartien in Serie (inklusive Cupfinal) mit immer einem Torerfolg. Celestini hatte dem Senegalesen einen Teileinsatz von nur 21 Minuten gewährt, der durch die Verlängerung um 30 Minuten ausgedehnt wurde. Zweimal hatte Ndiaye Pech: In der 88. Minute traf er den Pfosten, in der 97. Minute köpfelte er an die Latte.

Die beiden Geschenke der Buochser

Den Amateuren gingen immer mehr die Kraftreserven aus, Luzerns Siegtor von Filip Ugrinic in der 94. Minute war aber ein Geschenk des Einwechselspielers Aimé Hunlede Messanh. Er hatte eine Hereingabe von Ugrinic in dessen Füsse zurückgespielt, der 22-Jährige schoss mühelos den Treffer zum 2:1-Endstand. Bereits die 1:0-Führung des FCL in der 45. Minute durch Dejan Sorgic war aus Fehlzuspielen der Innenverteidiger Ardit Kadrija und Valentin Gjokaj entstanden.

FCL-Trainer Fabio Celestini klatscht vor dem Cupmatch in Buochs mit den jungen Fans ab. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Buochs, 18. September 2021)

Luzern-Coach Celestini erklärte nach dem Abpfiff, jenes von ihm eingeforderte gute Gefühl hätten sie nur dann bekommen:

«Wenn wir noch zwei, drei Tore mehr gemacht hätten. Wir fühlen uns nicht super, trotz schwierigen Platzverhältnissen stehen wir aber in der nächsten Runde.»

Jetzt gelte der Fokus dem nächsten Ligaspiel am Donnerstag in Sion. Die Walliser schieden im Cup gleich mit 0:4 gegen Stade Lausanne Ouchy aus.

Die Auslosung der Achtelfinals findet heute um circa 19 Uhr in der Sendung Sportpanorama auf SRF statt.