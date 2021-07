Cupsieger-Feier Anzeigen gegen FC Luzern und gegen unbekannt eingereicht Am 24. Mai 2021 fanden in der Stadt Luzern unbewilligte Feierlichkeiten anlässlich des Cupsiegs des FC Luzern statt. Die Luzerner Polizei hat die Ermittlungen abgeschlossen und bei der Staatsanwaltschaft Anzeigen eingereicht. 26.07.2021, 16.56 Uhr

Die Fans feierten den Cupsieg in Luzern. Bild: Luzern, 24. Mai 2021)

Am 24. Mai 2021 haben in der Stadt Luzern rund 10'000 Personen an Feierlichkeiten anlässlich des Cupsiegs des FC Luzern teilgenommen. Die Luzerner Polizei hat inzwischen Ermittlungen getätigt, ob es an den Feierlichkeiten zu möglichen Straftatbeständen gekommen ist.