Fussball Darum wechselte FCL-Publikumsliebling Filip Ugrinic zu YB Sein Transfer innerhalb der Super League zu den Young Boys hat bei vielen Fans des FC Luzern für rote Köpfe gesorgt. Doch es gibt eine einfache Erklärung, warum das FCL-Eigengewächs Filip Ugrinic nach Bern gewechselt ist. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 02.06.2022, 16.23 Uhr

Plötzlich hatte der Grundsatzentscheid von Remo Meyer seine Gültigkeit verloren: Was er letztes Jahr erklärt hatte, gelte nun nicht mehr, sagte der FCL-Sportchef. Transfers zur Schweizer Konkurrenz sind seit der Medienkonferenz vom Montag also offiziell wieder möglich.

Filip Ugrinic in seinem vorläufig letzten Match für den FC Luzern am vergangenen Sonntag beim 2:0-Heimsieg im Barrage-Rückspiel zu Hause gegen den FC Schaffhausen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 29. Mai 2022)

Und bereits am Dienstag wurde klar, was zum unerwarteten Sinneswandel von Meyer geführt hat: Der offensive Mittelfeldspieler Filip Ugrinic wechselte von den Innerschweizern zum 15-fachen Schweizer Meister Young Boys nach Bern.

Mit seiner Vertragsunterschrift verhalf er dem FCL zu Millionen

Doch warum ändert der FC Luzern überhaupt seine Transferstrategie? Das hat wesentlich mit der Person Filip Ugrinic zu tun. Der 23-jährige Stadtluzerner entwickelte sich in den zwei Jahren seit seiner Rückkehr vom FC Emmen in den Niederlanden zu einem Leistungsträger. Sein Selbstvertrauen und die Persönlichkeit wuchsen mit. Und dann erfolgte jene vorzeitige Vertragsverlängerung um zwei Jahre am 27. August 2021.

Mit der Unterschrift unter den Kontrakt bis Sommer 2024 und den ständig besser werdenden Leistungen steigerte Ugrinic seinen Marktwert: 3 Millionen Franken (plus 20 Prozent Weiterverkaufsbeteiligung) erhält Luzern für ihn von YB. Natürlich erfüllte der FCL seinem wertvollen Profi den Wunsch: Ugrinic wollte zum Schweizer Spitzenteam YB – und noch nicht in eine Top-Liga wechseln.

