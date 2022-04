Cup-Halbfinal «Das Momentum ist auf unserer Seite»: Mario Frick will mit dem FC Luzern in den Cupfinal einziehen Luzern-Trainer Mario Frick ist nach dem Sieg über St.Gallen überzeugt, dass sein Team für den Cup-Halbfinal von heute Donnerstag (19.45 Uhr, SRF info/SRF 2) in Lugano parat ist. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Ungewohnter Medienrummel am Mittwochmittag in der Swisspor-Arena: Mario Frick muss vor mehrere Kameras treten und in diverse Mikrofone sprechen. Schliesslich geht es im Spiel von heute Donnerstag (19.45 Uhr, SRF info/SRF 2, Liveticker auf Luzernerzeitung.ch) beim Ligakonkurrenten FC Lugano um den Einzug in den Cupfinal.

Mario Frick vor dem Cup-Halbfinal Video: Tele 1

Der Trainer des FC Luzern ist nach dem Interview-Marathon leicht erschöpft, er nimmt Platz und atmet durch. Doch das heisst nicht, dass er für die entscheidenden Partien zum Abschluss der Saison nicht bereit wäre. Der 47-jährige Liechtensteiner scheint sich aber immer noch etwas daran gewöhnen zu müssen, als Coach der Luzerner deutlich gefragter zu sein als noch beim FC Vaduz.

Sportlich ist Frick in der Zentralschweiz angekommen. Davon zeugen die nackten Zahlen: 16 Punkte in zwölf Spielen. Damit würde der FCL im sicheren Mittelfeld der Tabelle stehen – wenn nicht diese vermaledeite Hinrunde vor seiner Zeit gewesen wäre. Mindestens so sehr wie die Zählerausbeute sprechen die Willensleistungen der letzten drei Partien für Trainer Frick und seine intakte Mannschaft: Gegen Lugano und GC 0:2-Rückstande wettgemacht und 2:2-Unentschieden gespielt. Gegen St.Gallen zweimal zurückgelegen, die Partie in extremis gedreht und 3:2 gewonnen.

Mario Frick zum Erfolgserlebnis über St. Gallen: «Das gibt uns einen grossen Schub fürs Cupspiel.» Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 18. April 2022)

Aus den Fehlern gegen Lugano gelernt

Kein Wunder, frohlockt Mario Frick in einem der erwähnten Interviews: «Das Momentum liegt auf unserer Seite», sagt er mit Blick auf den Cup-Halbfinal gegen Lugano. Der Luzerner Teamchef hat natürlich mitbekommen, dass die Tessiner seit dem aus ihrer Sicht unglücklichen Remis in der Swisspor-Arena Mühe bekunden. Die beiden letzten Ligapartien verlor Lugano: 1:3 gegen Sion und 1:4 beim Schlusslicht Lausanne. Frick bezieht sich jedoch nicht mit seinen Worten darauf. Dafür ist sein Respekt vor dem FC Lugano zu gross. Luzerns Coach betont:

«Wir brauchen ein gutes Spiel, um in den Cupfinal einzuziehen.»

Und: «Lugano will auch unbedingt ins Endspiel.»

Die vier Saisonpartien gegen die Tessiner brachten für die Innerschweizer insgesamt eine ernüchternde Bilanz: Dreimal gewann Lugano (3:2, 3:1, 2:1) – nur die beschriebene Punkteteilung (2:2) ist aus Luzerner Sicht positiv gewesen. «Wir haben aus den Fehlern gegen Lugano gelernt», sagt Frick. Der Coach verrät, dass seine Spieler auf die Fünferabwehrkette der Mannschaft von Mattia Croci-Torti mehr Druck ausüben und öfter über die Seite angreifen müssen.

Der erhoffte Schub aus dem besonderen Vollerfolg

Neben der taktischen Ausrichtung ist speziell in einem Cup-Halbfinal die mentale Verfassung von Bedeutung. Frick schwärmt vom Sieg gegen den Erzrivalen St.Gallen: «Dieser Erfolg fühlt sich super an, von der Dramaturgie her war dieser Match unglaublich.» Er ist überzeugt:

«Das gibt uns einen grossen Schub fürs Cupspiel im Cornaredo.»

Frick erklärt:

«Gerade so ein Sieg kann einiges auslösen.»

Man weiss das beim FC Luzern aus der jüngeren Klubgeschichte: Das Weiterkommen im Cup-Viertelfinal der letzten Saison am 13. April 2021 beim 2:1 nach Verlängerung in Lugano war der entscheidende Türöffner für den ersten Titel seit 29 Jahren – und auch die Meisterschaft beendete der FCL unter Fabio Celestini als guter Fünfter.

Werden sich FCL-Trainer Mario Frick (rechts) und St.-Gallen-Coach Peter Zeidler (links) wie am Ostermontag in der Swisspor-Arena auch am 15. Mai im Berner Wankdorf vor dem Cupfinal begrüssen? Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 18. April 2022)

Nicht wie Peter Zeidler schon von der Cupfinal-Neuauflage reden

Frick will nicht zurückschauen aufs letzte Cupduell mit dem heutigen Gegner.

«Ich war damals nicht dabei, aktuell können wir genügend positive Beispiele nehmen, um uns für die Partie gegen die Luganesi zu pushen.»

Zur Hoffnung von St.-Gallen-Coach Peter Zeidler, am 15.Mai im Cupfinal wie letztes Jahr auf Luzern zu treffen, sagt Frick: «Käme es zu dieser Paarung, dann rede ich darüber. Weder St.Gallen noch wir stehen aber schon im Final, die Hürden sind für beide hoch.» St.Gallen muss heute in Yverdon spielen.

