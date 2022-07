Super League Das sagen ehemalige FCL-Protagonisten zur neuen Saison Darüber sind sich in der FCL-Anhängerschaft alle einig: Eine solche Saison wie zuletzt darf der FC Luzern 2022/23 nicht mehr erleben. Turi Bucher Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Die allgemeine Hoffnung: die starke Rückrunde, in welcher der im Winter neu engagierte Trainer Mario Frick den richtigen Weg wählte und mit seinem Ehrgeiz eine neue FCL-Leidenschaft entfachte. Genau deshalb glauben Prominente aus dem engen ehe­maligen FCL-Umfeld an ein positives Fussballjahr für das ­Innerschweizer Aushängeschild in der Super League. Wir haben bei den Ex-Trainern Gerardo ­Seoane und Rolf Fringer, bei Ehrenpräsident Walter Stierli, bei Ex-Topskorer Jean-Michel Tchouga und beim einstigen Meister-Captain Roger Wehrli nachgefragt.

Gerardo Seoane Bild: Urs Flüeler / Keystone

Der 43-jährige Bundesliga­coach von Bayer Leverkusen startete seine Trainerkarriere beim FC Luzern. Seoane sagt: «Ich habe den FCL im allerletzten Barragespiel gegen Schaffhausen vor Ort beobachtet. Nach der guten Rückrunde sind die Ideen beim FCL jetzt gefestigt. Luzern kann und soll einen Schritt vorwärts ins gefestigte Mittelfeld tun. Trainer Mario Frick passt mit seinem aufbauenden Spirit und seiner bodenständigen Art sehr gut zum FCL. Mit einem Kommentar zu den Transfers muss ich passen. Da möchte ich lieber noch vier, fünf Spiele abwarten.»

Rolf Fringer Bild: Ann-Kathrin Amstutz

Der ehemalige Schweizer National- und FCL-Trainer sowie bestens bekannte Blue-TV-Fussballexperte Fringer meint: «Ich habe ein gutes Gefühl. Die letzte Rückrunde ist der Beweis für die gute Arbeit. Die Klubführung hat Ruhe bewahrt und gesunden Menschenverstand gezeigt. Der FCL mit seiner überragenden Juniorenabteilung muss sich nun weiterentwickeln und eine sorgenfreie Saison absolvieren. FCL-Trainer Frick strahlt eine gute, natürliche Autorität aus. Man spürt seine Überzeugungskraft. Er ist glaubwürdig und ein grosser Gewinn für den FCL.»

Walter Stierli Bild: Freshfocus / Daniel Good

Der 74-jährige Ehrenpräsident des FC Luzern hat vergangene Saison fast jedes FCL-Heimspiel besucht. Das will er auch diese Saison tun. «Ich bin im Stadion, wenn ich nicht in den Ferien bin. Der FC Luzern ist ein Teil meines Lebens.» Stierlis Ausblick ins neue FCL-Jahr: «Eine Platzierung zwischen den Rängen 3 bis 6 ist realistisch. Aber nur, wenn das Team genauso auftritt wie in der letzten Rückrunde.» Stierli lobt: «Josef Bieri und Bernhard Alpstaeg leisten hervorragende Arbeit und haben mit einer vernünftigen Politik Ruhe in den Klub gebracht.»

Jean-Michel Tchouga Bild: Philipp Schmidli

Der ehemalige FCL-Publikumsliebling und Topskorer hat letzte Saison rund 15 FCL-Heimspiele besucht. «Die Fans haben mir auf der Tribüne ‹Tchouuugaaaa› zugerufen, ich solle doch wieder für den FCL spielen, weil es ja nicht so gut lief», lacht der 43-jährige Tchouga. Der Kameruner glaubt an eine gute neue FCL-Saison: «Luzern kann positiv und mit gestärkter Moral starten. Hat Luzern schlecht gespielt? Nein! Der FCL hat in den vergangenen Monaten gut gespielt. Der Start, die ersten paar Spiele sind sicher wichtig. Der 4. Tabellenrang ist für den FCL möglich.»

Roger Wehrli Bild: Severin Bigler

Der Captain des Meisterteams von 1989 verfolgt den FC Luzern stets. «Ich muss gestehen», sagt der 66-jährige Wehrli, «ich hatte kein gutes Gefühl, als Trainer Frick geholt wurde. Weil er schon mit Vaduz abgestiegen war. Aber er hat sein Versprechen gehalten. Ich habe mich sehr gefreut über die tolle Rückrunde und Rettung. Hoffentlich spielt der FCL in diesem Fussballjahr insgesamt viel besser. Ein Rang unter den ersten Fünf sollte möglich sein. Der FCL hat mit Abstand die besten Fans in der Schweiz, die ganze Innerschweiz steht hinter dem FC Luzern.»

