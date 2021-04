Das Fussballgeschäft ist manchmal schwer zu verstehen. Da hat Maurizio Jacobacci beim FC Lugano von Anfang an Erfolg, führt die Südtessiner in seiner ersten Saison aus der Abstiegszone von Platz 9 in die obere Tabellenhälfte auf Rang 5. Aktuell, in seiner ersten ganzen Spielzeit mit Lugano, steht der Ex-Trainer des SC Kriens nach 28 Runden und 40 Punkten auf Platz 3. Der Rückstand auf das zweitrangierte Servette beträgt nur einen Zähler. Obwohl der 58-jährige ItaloBerner die beste Statistik eines Lugano-Trainers seit dem Aufstieg 2015 besitzt (77 Punkte in 52 Ligaspielen), ist Jacobacci noch immer ohne Vertrag für die nächste Saison. Weil Präsident Angelo Renzetti den Klub erneut verkaufen möchte. Jacobacci lebt in Rotkreuz. Das Cup-Duell mit Luzern ist offen: In der Liga siegte jedes Team einmal, dazu gab’s ein Unentschieden. (dw)