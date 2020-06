Porträt «Das vergisst man nicht mehr»: Paul Wolfisberg trägt auch mit 87 Jahren seinen Cupsieger-Ring Paul Wolfisberg feiert heute den 87. Geburtstag. Wir haben die Fussball-Legende zu Hause in Horw besucht. Daniel Wyrsch 15.06.2020, 05.00 Uhr

Wenige Tage vor seinem 87. Geburtstag durften wir Paul Wolfisberg zu Hause in Horw besuchen. Im Parterre des Wohnblocks hat er sich einen Raum eingerichtet. Er entschuldigt sich, dass dieser nicht aufgeräumt sei. Dem Fotografen und dem Schreibenden ist das egal, wir fühlen uns wie in einem Fussball-Museum mit Bildern, Artikeln, Wimpeln und Pokalen. Ein grosses Poster der Schweizer Nati Anfang der 1980er-Jahre prangt an der Wand. Der bärtige Nationalcoach Paul Wolfisberg ist darauf mit seinen Schützlingen zu sehen. Spieler wie Heinz Hermann, Andy Egli, Roger Wehrli und bis heute im Fussball aktive Grössen: Dortmund-Trainer Lucien Favre und Servette-Coach Alain Geiger.

Paul Wolfisberg in seinem Fussball-«Museum»: Am Ringfinger der FCL-Cupsieger-Ring von 1960.

Paul Wolfisberg erzählt dazu Anekdoten. Vor dem WM-Qualifikationsspiel in Norwegen sei er nach Genf gefahren, um Lucien Favre mitzuteilen, dass er auf ihn verzichte. Worauf Favre kurzzeitig seinen Rücktritt aus dem Nationalteam gegeben hat.

In den 1980er Jahren war Wolfisberg Coach der Schweizer Nati. Unter den Spielern war damals auch Lucien Favre (hintere Reihe, Vierter von links).

Nach Nati-Verzicht mit Favre Frieden geschlossen

Doch typisch «Wolf», ist er mit Favre im Reinen. «Wenn wir uns sehen, grüsst mich Lucien immer. Ich mag ihn, er ist ein guter Typ, war ein technisch versierter Fussballer und ist nun ein herausragender Trainer.» Den Verzicht auf Mittelfeldmann Favre begründet er: «Ich wollte härter einsteigende Spieler.» Unter Wolf wurde das Nationalteam denn auch als «Abbruch GmbH» bezeichnet.

Bild links: Paul Wolfisberg mit den Nationalspielern Heinz Hermann (sitzend) und Georges Bregy. Bild rechts: Wolfisberg (Mitte) mit den ehemaligen FCL-Trainern Friedel Rausch (links) und Rudi Gutendorf.

Denkwürdige Siege wie das 2:1 gegen England 1981 in der WM-Qualifikation vor 40000 Fans in Basel hatte die Schweiz mit Wolfisberg gefeiert. Unter ihm herrschte nach einer langen Durststrecke endlich Aufbruchstimmung. Zwischen 1981 und 1985 und noch einmal 1989 war er Nationalcoach. Für die Qualifikation zu einer WM oder EM reichte es damals noch nicht.

Erfolge hatte der «Architekt der Schweizer Siege», der lange in seinem Hauptberuf tätig blieb, zuerst als Trainer in der Region gefeiert: Den SC Buochs führte er 1972 in die Nationalliga B, den SC Kriens 1976 ebenso – und 1979 stieg er als Coach mit dem FC Luzern in die Nationalliga A auf. Dabei ist Paul Wolfisberg immer ruhig und bescheiden geblieben. Der langjährige FCL-Goalie Gody Waser hat das Erfolgsrezept des Horwers kürzlich beschrieben: «Paul hat uns immer starkgeredet, er hat uns mit einem unerschütterlichen Selbstvertrauen auf den Platz geschickt. Egal, wie gross die Qualität des Gegners auch war.»

Der Cupsieger-Ring von 1960 (Zweiter von links).

Bis heute bedeutet Wolfisberg die eigene Spielerkarriere viel. Davon zeugt einer seiner drei Ringe, die er trägt. FCL ist darauf schwungvoll eingeprägt. «Das ist unser Cupsieger-Ring von 1960», erklärt er. «Ich hatte meinen verloren. Einem Kollegen kaufte ich dieses Exemplar später für 500 Franken ab.» Der Wolf schwärmt von Erich Hahn, der ihm im Halbfinal gegen YB zum 2:1 aufgelegt hatte. «Ich traf ins Lattenkreuz, das vergisst man nicht mehr.» Luzern schlug den Meister 3:1 und zog in den Cupfinal ein. Luzerns Cupsieger-Trainer von 1960 hiess Rudi Gutendorf. An dem im Herbst 93-jährig verstorbenen Deutschen mochte er unter anderem, «dass er mich fragte, wen ich aufstellen würde. So setzten wir auf giftige Spieler.»

Eine Aufnahme von Wolfisberg und dem früheren FCL-Präsidenten Romano Simioni.

Der Erfolg gab ihnen recht: Luzern besiegte Grenchen vor 30000 Zuschauern in Bern dank des Goals von Robert Blättler 1:0. Mit ihm und einer Handvoll anderer Cupsieger-Kollegen würde Wolf am 5. August gerne den Cup-Viertelfinal des FCL gegen YB besuchen. «Schade, gibt’s nur Geisterspiele.» Und: «Ich träume vom FCL-Cupsieg 60 Jahre nach unserem.»

Wolfisbergs Frau verstarb vor zwölf Jahren an Krebs, sein Sohn verlor er bei einem Schiffsunglück auf den Philippinen. Zum Geburtstag besuchen ihn heute seine Tochter, die Enkelin und deren zehnmonatiger Sohn. «Der Urenkel ist mein grösstes Geschenk!» Paul Wolfisberg will diesen Geburtstag geniessen, ihm ist bewusst, älter geworden zu sein. Dank der Unterstützung von Freunden und Nachbarn kommt er durch den Alltag. Für sein hohes Alter schlägt er sich aber immer noch beachtlich.