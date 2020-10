Der FC Luzern hat nun geballte Offensivpower – aber wen zaubert Sportchef Remo Meyer für die Defensive noch aus dem Hut? FCL-Trainer Celestini forderte neue Spieler, Sportchef Remo Meyer lieferte. Was auffällt: Alle bisherigen Neuzugänge sind offensive Akteure. Gleichzeitig ist die Personaldecke in der Verteidigung aktuell eher dünn. Janick Wetterwald 07.10.2020, 17.35 Uhr

Louis Schaub (25), Yvan Alounga (18), Samuel Alabi (20), Alex Carbonell (23), Dejan Sorgic (31) und der neuste Zuzug, Varol Tasar (24). Sechs neue Namen beim FC Luzern, sechs Offensivspieler. Zumindest für frischen Wind vor dem gegnerischen Tor hat FCL-Sportchef Remo Meyer mit seinen bisherigen Transfers gesorgt. Dazu hat er die jungen Offensivtalente Lino Lang und Mark Marleku (beide 20) mit Profiverträgen ausgestattet. Meyer sagt auf Nachfrage:

«In der Offensive und im Mittelfeld sind unsere Transfertätigkeiten nun abgeschlossen.»

Der Sportchef hat mit den Neuzuzügen überrascht. Da wäre der österreichische Nationalspieler Schaub, der sein Können bereits eindrücklich bewiesen hat. Dejan Sorgic, der Erfahrung mitbringt und beim FCL ausgebildet wurde. Das junge Schweizer Talent Alounga, der in Barcelona ausgebildete Carbonell und ein hier in der Schweiz unbekannter Alabi. Das halbe Dutzend an neuen Offensivkräften macht Varol Tasar voll. Ein Shootingstar der letzten Jahre in der Schweiz.

Tasar war schon länger auf dem FCL-Radar

Der 24-jährige deutsch-türkische Doppelbürger machte beim FC Aarau mit einer starken Saison 2018/19 in der Challenge League auf sich aufmerksam. 13 Tore und neun Assists hatte Tasar am Ende der Spielzeit auf seinem Konto. Das ist auch Remo Meyer nicht entgangen: «Wir haben Tasar von da an beobachtet.» Damals wechselte der Stürmer aber zu Servette nach Genf. «Trotzdem blieben wir mit Varol Tasar stets in Kontakt.» Das hat sich nun ausgezahlt, Tasar ist in Luzern angekommen.

Varol Tasar startete beim FC Aarau durch. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (26. Oktober 2018)

Der FCL-Sportchef erhofft sich durch den Neuzuzug «Schnelligkeit» und «Flexibilität» für das Offensivspiel der Luzerner. Zudem sei Tasar ein Spieler, der gerne das direkte Duell mit dem Gegenspieler sucht.

Der Stürmer erhält beim FCL einen Vertrag bis im Sommer 2024, wobei das erste Jahr auf Leihbasis ist. Zu diesem etwas ungewöhnlichen Vertragsdetail sagt Meyer: «Diese Lösung hat sich in den Verhandlungen mit Tasars ehemaligem Verein Servette so ergeben. Eine Rolle spielte sicher die finanzielle Planung der beiden Klubs.»

Qualität vor Quantität

Wechseln wir in die Defensive des FC Luzern. Aktuell stehen Trainer Fabio Celestini fünf gesunde Verteidiger zur Verfügung: Lucas Alves, Stefan Knezevic, Marco Bürki, Silvan Sidler und Ashvin Balaruban. Verletzt sind aktuell die Abwehrspieler Marco Burch, Christian Schwegler und Simon Grether. Burch wird wohl erst in der Rückrunde wieder mittun können. Bei Schwegler hofft Meyer auf eine Rückkehr ins Mannschaftstraining ab November.

Und wie steht es um Grether? «Wann genau Simon wieder mittrainieren kann, ist noch nicht ganz klar. Zuerst hatte er eine leichte Zerrung, dann kam eine Schambeinentzündung hinzu.» Es sei aber nicht so schlimm und der Sportchef hofft auf eine Rückkehr des defensiven Allrounders «in den nächsten Wochen». Klar ist: Eine Schambeinentzündung kann sich in die Länge ziehen.

Trainer Celestini rechnet noch mit einem neuen Linksverteidiger, wie der FCL-Trainer öffentlich kommunizierte. Sportchef Meyer sagt dazu:

«Ich bin mit Fabio ständig im Austausch. Es besteht die Möglichkeit, dass wir uns in der Defensive noch verstärken.»

Falls FCL-Sportchef Remo Meyer noch Verstärkung holt, dann für die Defensive. Bild: Boris Bürgisser (6. März 2020)

Ob ein Spieler oder gar mehrere, sei dabei nicht entscheidend. Vielmehr müsse der Spieler das Team verstärken, die nötige Qualität mitbringen.

Die Suche nach einem solchen Spieler für die Abwehr gestaltet sich für den Luzerner Sportchef schwieriger als jene für offensive Kicker. Remo Meyer: «In der Tat ist das so, gerade für die Position des Aussenverteidigers und speziell noch für die linke Seite.» Die Kommunikation von Trainer und Sportchef lassen aber darauf schliessen, dass der Zuzug eines defensiven Spielers in den nächsten Tagen vermeldet wird. Das Transferfenster in der Schweiz ist noch bis am kommenden Montag geöffnet.