Video Der FC Luzern im Trainingslager: Abgesetzter FCL-Captain Schürpf: «Ich bleibe ein Leader unseres Teams» Der FC Luzern bereitet sich vom 10. bis 18. Januar in Marbella auf die Rückrunde vor. Unser Sportreporter Daniel Wyrsch begleitet die Mannschaft in den ersten sechs Tagen und schildert uns hier seine Eindrücke. Daniel Wyrsch Aktualisiert 11.01.2020, 09.30 Uhr

9:30 Uhr

Der FCL beginnt den zweiten Tag im Trainingslager in Marbella mit einem Training um 9.45 Uhr. Um 15 Uhr steht dann das Testspiel gegen die Puskás Akadémia auf dem Programm. Die Ungarn waren in der vergangenen Saison Siebte in der höchsten Liga ihres Landes.

08:00

Die Bilder aus dem Trainingslager:

Torhüter Simon Enzler. Trainer Fabio Celestini, Talentmanager Claudio Lustenberger und Assistenztrainer Genesio Colatrella. Pascal Schürpf. Otar Kakabadze, Marvin Schulz und Pascal Schürpf. Kopfball Eric Tia Chef. Trainer Fabio Celestini gibt Anweisungen.

Der FC Luzern beim Training auf dem Trainingsplatz La Dama de Noche. Stefan Knezevic und Shkelqim Demhasaj kommen im Hotel an. Ibrahima Ndiaye bei der Ankunft im Hotel. Otar Kakabadse sitzt im Flugzeug neben Darian Males. Lazar Cirkovic, Otar Kakabadse, Stefan Knezevic und Shkelqim Demhasaj freuen sich aufs Trainingslager. Warten am Flughafen Zürich: Lazar Cirkovic, Shkelqim Demhasaj (hinten), Idriz Voca und Otar Kakabadze.

Anstehen am Flughafen in Zürich. Ibrahima Ndiaye, Idriz Voca und Eric Tia Chef verladen ihr Gepäck. Blessing Eleke verlässt die Swissporarena frühmorgens.

10. Januar - 22:42 Uhr

Weil beim FCL direkt vor dem Trainingscamp bekannt geworden ist, dass der neue Trainer Fabio Celestini einen Captainwechsel vollzogen hat, beschäftigt dieses Thema natürlich auch in Marbella.

Der immer aufopferungsvoll kämpfende Schürpf verspricht: «Ich bleibe ein Leader unseres Teams.» Der torgefährliche linke Flügelspieler, der im letzten Ligamatch beide Tore zum 2:1-Sieg über Basel schoss, will ein Antreiber bleiben: «Ich versuche immer, die Mannschaft mitzureissen.»

«Ich bleibe ein Leader unseres Teams»: Der bisherige FCL-Captain Pascal Schürpf. Martin Meienberger

10. Januar - 22:26 Uhr

Im Interview mit Sportreporter Daniel Wyrsch äussert sich der neue FCL-Captain Christian Schwegler zum Wechsel von Pascal Schürpf zu ihm:

Der bisherige FCL-Captain Pascal Schürpf zu seiner Sicht der Dinge:

10. Januar - 22:09 Uhr

Im Beitrag vom Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 äussert sich der neue FCL-Captain Christian Schwegler zum ersten Tag des Trainingslagers:

10. Januar - 18:32 Uhr

Von 16 Uhr bis 17.45 Uhr übte die Mannschaft vorwiegend das Passen sowie Angriffskombinationen. Trainer Fabio Celestini griff während dem ersten Training in Marbella immer wieder ein und korrigierte seine Spieler.

Die rekonvaleszenten Profis trainierten derweil mit Konditionstrainer Christian Schmidt. So mussten Pascal Schürpf, Marvin Schulz und Otar Kakabadse unter dem harten Franzosen diverse physische Übungen machen. Dabei kamen sie ins Schwitzen.

Die Anlage Dama de Noche macht einen guten Eindruck. Auch die Bundesligisten Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf trainieren auf diesen Plätzen nahe von Puerto Banús.

Morgen Samstag (15 Uhr) bestreitet der FCL ebenfalls auf dieser Anlage sein erstes von zwei Testspielen während diesem Camp gegen die Puskas Akadémie (Liga 1) aus Ungarn.

10. Januar - 15:45 Uhr

Das sind die ersten Bilder von der Reise und aus Marbella, aufgenommen von FCL-Fotograf Martin Meienberger:

10. Januar - 15:11 Uhr

Die Mannschaft des FC Luzern ist heute Morgen von Zürich nach Málaga geflogen. Der zweieinhalbstündige Swiss-Flug verlief bis auf einige Turbulenzen über Südspanien ruhig. Nach einer 50-minütigen Busfahrt erreichte das Team von Trainer Fabio Celestini das Gran Hotel Guadalpin Banús in Marbella. Dort logierte der FCL bereits dreimal zwischen 2014 und 2016.

Ibrahima Ndiaye betritt das Hotel. Martin Meienberger

Nach einem stärkenden Mittagessen ist das erste Training des Marbella-Camps 2020 neu auf 16 Uhr angesetzt worden. Dann trainieren die Luzerner erstmals auf der neuen Anlage, die in folgendem Video präsentiert wird: