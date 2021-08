Der FC Luzern in Rotterdam: Vorschau zum Spiel gegen Feyenoord

Conference-league Der FC Luzern will den «Wettkampf-Modus» finden und glaubt an die Wende gegen Feyenoord Im Rückspiel gegen Feyenoord Rotterdam braucht der FC Luzern eine Sensation, um noch die Playoff für die Europa Conference League zu erreichen. FCL-Trainer Celestini weiss, was er ändern muss – und sein Spieler Varol Tasar gibt sich kämpferisch. Janick Wetterwald, Rotterdam 11.08.2021, 19.41 Uhr

FCL-Trainer Fabio Celestini betonte vor dem Abschlusstraining am Mittwochabend: «Die Leistung gegen YB zu Saisonbeginn war gut. In den restlichen Spielen aber präsentierten wir uns ungenügend. Ich trage die Verantwortung dafür.» Er habe den Fokus bisher zu wenig auf den Wettkampf-Modus gelegt.

Impressionen vom ersten Tag des FCL in Rotterdam:

Luzern Trainer Fabio Celestini im Gespräch vor dem Abschlusstraining am Mittwochabend. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Rotterdam, 11. August 2021)

Am Donnerstagabend (20 Uhr) gegen Feyenoord im Stadion De Kuip von Rotterdam braucht es diesen Modus, es braucht gewonnene Zweikämpfe, es braucht Emotionen. FCL-Spieler Varol Tasar:

«Wir müssen daran glauben, dass wir die Sensation schaffen können.»

Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel wäre ein Weiterkommen des FCL tatsächlich eine grosse Sensation. Trainer Celestini kann für die schwierige Aufgabe auf die gleichen Spieler zählen wie letzten Sonntag gegen Zürich – dazu kommt Marvin Schulz. Der Deutsche ist nach seiner roten Karte im Spiel gegen den FC St. Gallen im internationalen Wettbewerb nicht gesperrt.



Die möglichen Aufstellungen

FC Luzern: Vasic; Farkas, Burch, Schulz, Frydek; Tasar, Gentner, Wehrmann, Ugrinic; Ndiaye, Sorgic.

Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.

Schiedsrichter: Guida; Passeri/Alassio (ITA).

Tischtennis-Duell gegen die Langeweile im Hotel

Trotz Verletzung ebenfalls mit nach Holland gereist ist Pascal Schürpf. Celestini sagt dazu: «Er war Teil dieser Mannschaft beim Cupsieg, nun will er auch hier mit dabei sein. Er ist eine Identifikationsfigur.» Schürpf, Celestini und alle anderen des FCL-Tross übernachten wegen Corona in einem Einzelzimmer im Team-Hotel.

Ein wenig Spiel und Spass darf aber trotz strengen Corona-Regeln nicht fehlen: Marco Burch und Silvan Sidler duellierten sich vor dem Abschlusstraining am Tischtennistisch. «Die Stimmung ist locker», sagt auch Tasar. Am Donnerstag geht es für die Mannschaft im Verlauf des Tages auf einen Spaziergang in die Stadt. «Danach gilt es, in eben diesen Wettkampf-Modus zu kommen», gibt sich der Mittelfeldspieler kämpferisch.

Den Ball erkämpfen und dann mutig nach vorne

Der Fussball von Celestini lebt davon, dass seine Mannschaft den Ball hat. Im Hinspiel hatte jedoch Feyenoord viel Ballbesitz. Der FCL-Trainer sagt:

«Wir brauchen Duelle, um uns den Ball zu holen. Danach müssen wir mit dem Ball mutig nach vorne gehen.»

Tasar ergänzt: «Die ersten Zweikämpfe werden entscheidend sein.» Der Gegner aus Rotterdam, er nimmt die Luzerner nach dem klaren Resultat im Hinspiel vielleicht auch nicht mehr so ernst? Gut möglich also, dass sich dem Aussenseiter eine Chance bietet – und genau diese muss der FCL packen.