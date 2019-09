Der FC Luzern ist beim Leader FC Basel chancenlos und unterliegt mit 0:3 Nach vier Pflichtspielen ohne Niederlage ist der FC Basel für den FC Luzern zu stark: Vor rund 24'000 Zuschauern setzt es im «Joggeli» eine diskussionslose 0:3-Niederlage ab. Das Skore hätte noch höher zu Gunsten der Bebbi ausfallen können. Daniel Wyrsch aus Basel

Torhüter Marius Müller (FC Luzern) kassiert das Tor zum 1:0 gegen den FC Basel. (Bild: Martin Meienberger/freshfocus)

Die entscheidende Szene

In der 58. Minute flankt Blas Riveros zur Mitte, Arthur Cabral kann mühelos das vorentscheidende 2:0 für die Basler schiessen. Die Luzerner Gegenwehr ist zu schwach.

Das hat zu reden gegeben

Die Weltklasse-Parade von Marius Müller nach einer Viertelstunde gegen den harten und platzierten Schuss des gebürtigen Kriensers Valentin Stocker. Unfassbar, wie der FCL-Goalie den Ball noch um den Pfosten gelenkt hat!

Das Ergebnis

Das 0:3 im letzten Spiel des ersten Saisonviertels beim Leader FC Basel. Luzern hat nach neun Spielen neun Punkte. Die Fortschritte sind klein, aber sie sind da. Für einen Spitzenplatz wird es so aber sicher nicht reichen, sondern Luzern spielt um den Ligaerhalt.

Die erste Halbzeit

Die Mannschaft von Thomas Häberli ist gut eingestellt, trotzt lange den Angriffen der Basler. In der 15. Minute gelingt Marius Müller die Parade gegen den platzierten Schuss von Valentin Stocker. Doch in der 28. Minute kann Otar Kakabadse einen langen Ball von Stocker 30 Meter vor dem eigenen Tor nicht kontrollieren, Kevin Bua nimmt dem Georgier das Spielgerät ab, Stefan Knezevic und Torhüter Müller wehren sich, doch am hinteren Pfosten schiesst Arthur Cabral zum 1:0 der Basler ein.

Die Luzerner demonstrieren in der 38. Minuten nach einem schnellen Einwurf Kombinationsfussball: Ryder Matos auf Idriz Voca, der bedient Francisco Margiotta mit einem perfekten Querpass im Strafraum, doch der Turiner passt mit seinem Schüsschen quasi zurück auf den Ex-Luzerner im FCB-Tor, Jonas Omlin.

Vor der Pause fehlt wenig, dass Stocker und Bua nicht noch das Skore uneinholbar für Basel erhöht hätten.

Die zweite Halbzeit

Doppelwechsel gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit: Margiotta und Matos müssen draussen bleiben, Blessing Eleke und Darian Males kommen rein. Für Males, der am Donnerstag gegen Xamax (1:0) sein Super-League-Debüt gegeben hat, ist es die erste ganze Halbzeit bei den Profis.

Der FCL drückt, spielt offensiver, doch das erste Tor nach der Pause erzielen die Basler mit ihrem ersten Angriff: Stefan Knezevic lässt eine Hereingabe von Blas Riveros durch zu Cabral, der in der 58. Minute sein Doppelpack zum 2:0 schnürt. Der Brasilianer muss nur noch den Fuss hinhalten.

Glück hat Luzern in der 65. Minute: Marvin Schulz foult Stocker im Strafraum, Schiedsrichter Lionel Tschudi entscheidet zu Recht auf Penalty. Doch der Video Assistant Referee (VAR) greift ein, weil zuvor im Mittelfeld Bua den FCL-Senegalesen Ibrahima Ndiaye gefoult hat, muss Tschudi den Foulelfmeter zurücknehmen, Bua erhält auch noch nachträglich die gelbe Karte für sein Foul an Ndiaye.

Statt Penalty und möglicherweise durch den bereitstehenden Schützen Luca Zuffi, der gegen Müller in Hochform noch hätte verwerten müssen (!), steht es nur 0:2 aus Sicht der Innerschweizer Gäste. Das beflügelt den FCL für mehrere Minuten. Doch die richtig grossen Chancen zum Anschlusstreffer gelingen nicht. Stattdessen hätte Stocker in der 83. Minute nach einem wunderbaren Zuspiel von Bua das 3:0 erzielen müssen. Der nach wie vor in Luzern wohnhafte Ex-Krienser ist gnädig zum FCL, setzt den Ball aus bester Position am Torpfosten vorbei.

Das 3:0 schiesst kurz vor Schluss der eingewechselte Kemal Ademi.