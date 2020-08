Matchbericht & Noten Der FC Luzern macht nach Durststrecke wieder Freude: 13. Saisonsieg dank der «Riesenkiste» von Joker Lino Lang Sechs Spiele war die Mannschaft von Fabio Celestini zuletzt ohne Sieg geblieben – hatte nur einen Punkt geholt. Doch im letzten Heimspiel der Saison hat sich der FC Luzern noch einmal aufgebäumt. Den 2:1-Siegtreffer schoss der U21-Spieler Lino Lang. Janick Wetterwald und Daniel Wyrsch 01.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luzern-Trainer Fabio Celestini war nach dem 2:1-Heimerfolg über den FC Zürich erleichtert: «Die jungen Spieler und die gesamte Mannschaft haben es fantastisch gemacht. In der Rückrunde haben wir jetzt 27 Punkte gewonnen.» Der FCL hat somit mit der Barrage definitiv nichts mehr zu tun. Unter Celestini war es der achte Sieg, zuletzt war der Erfolg allerdings ausgeblieben. Die Innerschweizer holten aus den letzten sechs Partien nur noch einen Punkt, das war ein 3:3-Unentschieden gegen Lugano nach einem 0:3-Rückstand.

Aber am warmen Freitagabend gingen die Luzerner erstmals seit dem 3:0-Heimerfolg am 5. Juli gegen den FC Thun wieder in Führung. Der 20-jährige Stürmer Mark Marleku hatte Pascal Schürpf freigespielt, dessen scharfe Hereingabe lenkte der FCZ-Brasilianer Nathan in der 21. Minute ins eigene Netz um 1:0.

Pascal Schürpf erzwang den Führungstreffer für die Luzerner. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Margiotta und Schürpf kreieren viele Torchancen

Der FCL spielte sich in der Folge dank dem spielstarken Sturmduo Francesco Margiotta/Pascal Schürpf mehrere gute Torchancen heraus. Doch der zweite Treffer wollte nicht fallen. Dagegen kam Zürich wie aus dem Nichts zum 1:1-Ausgleich: Luzern-Goalie Marius Müller hatte Simon Grether im Mittelfeld angespielt, dieser wurde von Kevin Rüegg attackiert und verlor den Ball. Dann ging es schnell in die Gegenrichtung: Antonio Marchesano servierte auf Blaz Kramer, der Slowake hatte keine Mühe den Ball in der 32. Minute zum Gleichstand einzuschiessen.

Fünf Minuten vor der Pause hielt Marius Müller mit einer Fussabwehr gegen den Schuss aus nächster Nähe von Blaz Kramer – es ging mit einem 1:1 in die Pause.

Der FCL war auch im zweiten Umgang die aktivere Mannschaft, suchte den erneuten Führungstreffer vehementer. Wiederum hatten Margiotta und Schürpf im Zusammenspiel die auffälligsten Szenen und die besten Torgelegenheiten.

Francesco Margiotta war gegen den FC Zürich ein Aktivposten. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Gefeierter Lino Lang bleibt auf dem Boden

In der 68. Minute wechselte Celestini den 20-jährigen Stürmer Lino Lang für Aussenverteidiger Otar Kakabadse ein. Der Rothenburger Lang fügte sich gleich mit einem Zusammenspiel mit Schürpf ein, der Schuss des Nachwuchsspieler aus der U21 konnte Margiotta ablenken, doch einmal mehr war am Schluss FCZ-Goalie Yanick Brecher der Sieger.

In der 79. Minute gab es allerdings nichts mehr abzuwehren für den Captain der Zürcher: Nach einer Ablage des am Boden liegenden Pascal Schürpf traf Lino Lang aus 18 Metern genau ins Lattenkreuz. Yanick Brecher konnte dem Ball nur hinterherschauen.

Luzern wurde für seinen Hunger auf den Sieg belohnt. Lino Lang zeigte sich als reifer Jungprofi, gab sich trotz der «Riesenkiste» zurückhaltend:

«Ich habe nicht zu viel nachgedacht, habe mal draufgehauen und bin froh, dass der Ball reingegangen ist. Die Mannschaft hat es verdient, sie hat nie aufgegeben.»

Aus den Ferien in Mallorca zum Siegtorschützen im zweiten Einsatz

Fabio Celestini über seinen jungen Siegtorschützen: «Lino Lang ist im Gegensatz zu den meisten anderen Spielern noch frisch im Kopf. Vergangene Woche war er noch in den Ferien auf Mallorca, bevor er gegen YB sein Debüt gegeben hat. Wie Mark Marleku bei seinem Treffer in St. Gallen hat er diese Lust und Frische im Kopf auf den Platz gebracht. Ich freue mich sehr für ihn.»

Frisch und hungrig: Lino Lang ist nach seinem Tor gegen den FCZ zufrieden. Bild: Martin Meienberger

Derweil feierten die 800 Zuschauer in der Swisspor-Arena den Torschützen aus Rothenburg mit begeisterten «Lino, Lino, Lino»-Rufen. Lang hatte eines der schönsten Tore im modernen Luzerner Stadion geschossen, das seit immerhin neun Jahren auf der Allmend steht.

Schürpf und Kakabadse in Basel gesperrt

Am Montag beim letzten Saisonspiel in Basel werden Celestini mit den gesperrten Pascal Schürpf und Otar Kakabadse zwei weitere Spieler neben den elf verletzen fehlen. Der FCL-Coach nimmt es gelassen:

«Egal, wir werden elf Spieler auf dem Platz haben und wieder angreifen, denn wir wollen nochmals drei Punkte holen. Egal, wie der FC Basel auftreten wird.»

Lino Lang: «Ich glaube immer an mich und will parat sein, sobald es mich braucht. Das Tor ist für mich ein Höhepunkt in meiner Karriere. Ich habe nicht zu viel nachgedacht und bin überglücklich, dass mir dieser Schuss gelungen ist.»

Idriz Voca: «Lino Lang ist ein super Typ und ich gönne ihm dieses Tor sehr. Er freute sich, für den FCL aus den Ferien zurückzukommen und man hat heute gesehen, er ist parat.»

Fabio Celestini: «Unsere Negativserie ist zu Ende und wir sind zufrieden mit den 45 Punkten die wir nun auf dem Konto haben. Lino Lang machte ein super Tor, ich bin sehr zufrieden mit allen jungen Spielern.»

Marvin Schulz: «Es war schön in diesem Heimspiel nochmals einen Sieg zu holen. Trotz der Müdigkeit geben wir in jedem Spiel vollen Einsatz.»

Marius Müller, Torhüter: Note 5

Aus dem zehnten Match ohne Gegentor ist nichts geworden. Er zeigt aber erneut einige gute Paraden, lässt sich nur einmal bezwingen.

Silvan Sidler, Linker Verteidiger: Note 4,5

Muss nach einem Schlag auf den Kopf (16.) mit Turban weiterspielen. Ist aktiv und traut sich etwas. Flanken landen aber auch mal hinter dem Tor. Stefan Knezevic, Innenverteidiger: Note 4,5

Ein eher unauffälliger Match, verteidigt aber aufmerksam. Kurz vor der Pause kommt er wieder mal zu einem Kopfball nach Corner von Margiotta. David Mistrafovic, Zentrales Mittelfeld: Note 4,5

Er spielt im Mittelfeld viel ballsicherer und zielstrebiger als zuletzt auf der linken Seite in der Verteidigung. Mit einigen guten Impulsen im Spielaufbau. Idriz Voca, Zentrales Mittelfeld: Note 4,5

Zeigt eine ordentliche Leistung, spielt mit Erfahrung und Übersicht sowie mit guter Technik. Geht kurz vor Schluss angeschlagen vom Platz.

Otar Kakabadse, Rechter Verteidiger: Note 4

Der georgische Internationale getraut sich lange zu wenig zu, präsentiert sich nach der Pause bis zu seiner Auswechslung für Lang klar verbessert. Simon Grether: Zentrales Mittelfeld: Note 4

Sein Ballverlust nach Zuspiel von Müller führt zum 1:1-Ausgleich. Er spielt immerhin unbeirrt weiter und rackert für zwei. Marvin Schulz, Zentrales Mittelfeld: Note 4,5

Kehrt in die Abwehr zurück und macht er ein gutes Spiel. Er beweist, dass er auch von hinten Technik und Auge für gute lange Zuspiele hat. Pascal Schürpf, Linkes Mittelfeld: Note 5

Nicht zum ersten Mal schlägt er den Ball in die Mitte und erntet ein gegnerisches Eigentor. Agiert mit Spielwitz und guter Mentalität. Nach vierter gelber Karte am Montag in Basel beim letzten Spiel gesperrt. Francesco Margiotta, Mittelstürmer: Note 4,5

Mit mehreren guten Abschlüssen und Kombinationen zusammen mit Schürpf. Zum zwölften Tor der Saison reicht es dem gut aufgelegten Stürmer allerdings nicht. Mark Marleku, Rechter Flügel: Note 4,5

Vor dem 1:0 spielt er einen feinen Steilpass auf Schürpf, agiert wieder sehr körperbetont und hält die Bälle geschickt in den eigenen Reihen. Lino Lang, Linker Flügel: Note 5

Kaum eingewechselt, hat der technisch beschlagene 20-Jährige schon seine erste gute Szene (69.). In der 79. trifft er mit einem Traumschuss zum 2:1

FCL-Newsletter Der FC Luzern im Überblick: Unsere Sport-Redaktion stellt für Sie jeweils am Samstag die aktuellsten Vorschauen, Matchberichte, Porträts und Analysen zusammen. Hier gratis abonnieren.