Matchbericht & Noten «Ich wollte Marius Müller erfolgreich ersetzen» – der FC Luzern verliert in Lugano früh die Ordnung und am Ende das Spiel Kein Penalty für Luzern, dafür wenige Minuten später das Tor von Gerndt. Der FC Luzern spielt in Lugano eine schwache erste Halbzeit und bleibt über das ganze Spiel hinweg offensiv zu harmlos. Janick Wetterwald aus Lugano 20.09.2020, 01.21 Uhr

Die Matchuhr im Cornaredo zeigt die 13. Spielminute an, als Schiedsrichter Sandro Schärer auf Elfmeter für den FC Luzern entscheidet. Was ist passiert? Am Ursprung dieser Aktion steht eine Fussabwehr von David Zibung im Luzerner Tor gegen Mattia Bottani. Wenig später lanciert Pascal Schürpf den schnellen Ibrahima Ndiaye in die Tiefe. Der Senegalese schüttelt den Lugano-Verteidiger ab, spielt den Ball am herausstürmenden Keeper Sebastian Osigwe vorbei und fällt. Schärer zeigt auf den Punkt, Schürpf setzt sich den Ball – vergebens. Der Schiedsrichter schaut sich die Szene im Video an und winkt danach ab, kein Elfmeter.

Danach kippt das Spielgeschehen ein erstes Mal. Lugano dreht auf, spielt schneller und technisch versierter als die Gäste. Luzern kommt nicht in die Zweikämpfe, läuft oft hinterher. So auch beim 1:0 für Lugano in der 20. Minute durch Alexander Gerndt. Der Schwede erobert gegen Lorik Emini den Ball, kann in der Offensivzone ohne Druck auf das Luzerner Tor zulaufen und trifft mit einem Distanzschuss aus rund 25 Metern.

FCL-Goalie David Zibung nach dem Tor zum 1:0 für Lugano. Bild: Martin Meienberger

Unordentliche Luzerner nach dem Gegentreffer

Der zweite Schock nach dem nicht gegebenen Penalty sitzt tief. Die Mannschaft von Fabio Celestini wirkt nach dem Gegentreffer völlig von der Rolle. Der FCL-Trainer lässt in einem 4-3-3-System spielen mit Marvin Schulz auf der rechten Abwehrseite. Im Dreier-Mittelfeld spielt Filip Ugrinic etwas offensiver als seine beiden Teamkollegen Idriz Voca und Lorik Emini. Luzern ist mit dieser Ausrichtung über die Seiten anfällig und im Zentrum passieren ihnen zu viele Ballverluste. Die Luganesi schalten schnell um, nutzen die Räume mit ihren offensiven Aussenverteidiger gekonnt aus.

Das zweite Tor für das Heimteam in der 32. Minute ist die Krönung einer langen Ballstafette. Nach einer Spielverlagerung von Jonathan Sabbatini auf die rechte Seite spielt Numa Lavanchy zurück auf Sabbatini, der mit einem Kunststück Bottani im Strafraum bedient. Dieser verschafft sich mit einer guten Bewegung den nötigen Raum und versenkt den Ball im Tor. Stark gespielt von den Luganesi, die von den Luzerner zu viel Platz zur Entfaltung erhalten. Der FC Luzern taumelt im Anschluss, doch der dritte Treffer fällt nicht – Pause.

Verhaltene Reaktion, später Anschlusstreffer

Die Luzerner kommen mit Überzeugung aus der Kabine, sie bleiben aber gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit fehlerhaft. So können die wirbligen Lugano-Angreifer um den stark aufspielenden Mattia Bottani einige gefährliche Konter lancieren. Das Heimteam ist näher am 3:0 als die Gäste am Anschlusstreffer.

Die Luzerner, hier Idriz Voca (rechts), kamen gegen Lugano selten in die Zweikämpfe. Bild: Martin Meienberger

Es braucht mehrere Veränderungen auf dem Platz, damit Luzern den Tritt findet. Bei Lugano verlässt nach etwas mehr als einer Stunde Bottani den Platz, für ihn kommt Christopher Lungoyi. Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung fliegt Lungoyi vom Platz – Schärer zeigt ihm nach einem Offensivfoul gegen Silvan Sidler direkt die rote Karte. Celestini stellt zudem seine Mannschaft um: Bereits nach der Pause ersetzt er Mark Marleku mit Lino Lang. Nach einer Stunde bringt er Tsyi Ndenge und Otar Kakabadse für Emini und Urgrinic. Schulz überlässt die Position des rechten Aussenverteidigers an Kakabadse und reiht sich neben Ndenge im Mittelfeld ein.

Lugano konzentriert sich in Unterzahl auf die Defensivarbeit und lässt die Luzerner kommen. Doch die Gäste spielen ihre Offensivaktionen zu wenig präzis zu Ende. Daran kann auch Neuzugang Louis Schaub wenig ändern, nachdem er eine Viertelstunde vor Schluss den Platz betritt. In der Schlussphase trifft Sidler mit einem Schlenzer den Pfosten, Schulz kommt im Strafraum zum Abschluss, wird aber geblockt. Das sind die einzigen nennenswerten Chancen für die Luzerner bis in die Nachspielzeit. In dieser keimt plötzlich noch Hoffnung auf beim FCL: Schulz tritt einen Eckball zur Mitte, Ndiaye steigt hoch und der Ball zappelt im Netz.

Der ehemalige Krienser Goalie Osigwe nach dem späten Gegentreffer. Bild: Samuel Golay / KEYSTONE/Ti-Press

Torschütze ist allerdings ein Lugano-Spieler: Mirsolav Covilo köpft den Ball in der 92. Minute ins eigene Tor. Der FCL schafft es anschliessend nicht mehr gefährlich vors Lugano Tor – es bleibt bei der 1:2-Niederlage. Es ist das siebte Spiel in Folge, dass der FC Luzern gegen Lugano nicht gewinnen kann bei nur zwei Unentschieden.

Marius Müller fehlt auf dem Matchblatt. Er ist in der Nacht auf Samstag Vater von einem gesunden Jungen geworden. Für den Deutschen stand in Lugano das FCL-Urgestein David Zibung zwischen den Pfosten.

Die Situation rund um Stürmer Francesco Margiotta, der ebenfalls nicht auf dem Matchblatt erscheint, schildert Fabio Celestini wie folgt: «Francesco ist aktuell im Kopf nicht mit 120 Prozent bei uns. Wir brauchen Spieler die alles für den FCL geben, darum ist er heute nicht im Aufgebot.» Eine Aussage, die für viele Fragezeichen rund um den italienischen Stürmer sorgt.

Margiotta und der FC Luzern – wie geht's weiter? Bild: Martin Meienberger

Tsyi Ndenge gibt nach einer Verletzungspause sein Comeback. Der Deutsche Mittelfeldspieler erlitt im Juni einen Innenbandriss am rechten Knie.

Neuzugang Louis Schaub gibt sein Debüt im FCL-Dress. Die Leihe des Österreichers vermeldete der FC Luzern am Donnerstagabend. Zwei Tage später kommt der 25-jährige Offensivspieler bereits zu seinem ersten Einsatz.

David Zibung zum Spiel: «Ich fühle mich nach dem Spiel sehr schlecht. Wir wollten gewinnen und ich persönlich wollte Marius Müller erfolgreich ersetzen. In der ersten Halbzeit waren wir ungenau, technisch nicht sauber und wir hatten Probleme bei der Ballkontrolle. In der zweiten Halbzeit waren wir ballsicherer, trauten uns mehr zu. Jetzt müssen wir uns in der Offensive noch steigern, genauere Flanken schlagen und dort stehen, wo der Ball hinkommt. Ich bin zuversichtlich, dass und das schon im Heimspiel gegen Lausanne gelingen wird.»

Zibung zu seiner Leistung: «Es ist lange her, als ich zuletzt eine Leistung von mir beurteilen musste (schmunzelt). Ich denke ich war ok in meiner Position, konnte eine gewisse Sicherheit ausstrahlen. Ich hatte vor dem ersten Tor eine gute Parade, die eigentlich für den Rest der Partie hätte Selbstvertrauen geben können. Das erste Gegentor muss ich noch analysieren, ob ich allenfalls nicht ganz richtig stand und noch etwas Rücklage hatte.»

Fazit von Fabio Celestini: «Lugano war in der ersten Halbzeit besser. Wir machten zu viele Fehler und Lugano mit ihren starken Stürmern Gerndt und Bottani profitierte davon.»

Celestini zu positiven Punkten: «Meine Mannschaft hat gekämpft bis zum Schluss. Zudem freue ich mich für Tsyi Ndenge, dass er zurück auf dem Platz ist.»

Marvin Schulz: «Im letzten Drittel fehlte es uns an Kreativität, der letzte Pass kam nicht an und wir erspielten uns fast keine Torchancen. Offensiv waren wir in der Box zu wenig präsent, das müssen wir verbessern. Bei den Gegentoren waren wir immer einen Schritt zu spät und kamen so nicht in die Zweikämpfe.»

von Daniel Wyrsch

David Zibung, Torhüter: Note 3,5.

Starke Parade gegen Bottani, aber Gerndts Weitschuss zum 0:1 ist haltbar. Beim zweiten Gegentreffer bleibt er ohne Abwehrchance. Silvan Sidler, Linker Verteidiger: Note 3

Er wirkt in der ersten Halbzeit zu wenig entschlossen, lässt auf seiner Seite zu viel zu. Nach vorne hat er Pech mit einem Pfostenschuss (75.). Lucas Alves, Innenverteidiger: Note 2,5

Ein auch persönlich misslungener Saisonstart für den Captain: Vor dem 0:1 rutscht er aus, beim 0:2 spielt in Torschütze Bottani aus. Stefan Knezevic, Innenverteidiger: Note 4

Der einzige Luzerner Abwehrspieler, der sich in Normalform präsentiert. Bei den Gegentoren kann er nicht eingreifen. Marvin Schulz, Rechter Verteidiger: Note 4

Der Deutsche muss für den verletzten Grether ungewohnt aussen verteidigen. Die letzten 30 Minuten rückt er ins Mittelfeld vor.

Idriz Voca, Rechtes Mittelfeld: Note 3,5

Der einzige defensive Mittelfeldspieler muss ungewohnt auf der rechten Seite spielen. In der 74. Minute geht er für Debütant Schaub raus. Lorik Emini, Linkes Mittelfeld: Note 2,5

Der in der letzten Saison hochgelobte 20-Jährige spielt zu viele Fehlpässe und verliert Bälle - wie vor dem ersten Gegentor. Filip Ugrinic, Zentrales Mittelfeld: Note 3,5

Er fängt gut an, hat ein paar gute Aktionen, ehe er zusammen mit dem gesamten Team abfällt. Er geht in dieser Phase zu sorglos mit dem Ball um. Pascal Schürpf, Mittelstürmer: Note 4

Nach langem wieder einmal als Mittelstürmer im Einsatz, arbeitet er fleissig, spielt gute Pässe, doch Zählbares gelingt auch ihm nicht. Ibrahima Ndiaye, rechter Stürmer: Note 3

Der VAR nimmt den für ihn gepfiffenen Penalty (13.) zurück. Sonst fällt er mit nur selten von ihm gesehenen Flanken hinters Tor auf. Beim Eigentor von Covilo in der Nachspielzeit steigt er mit hoch. Mark Marleku, linker Stürmer: Note 3

Er hat seinen ersten Profivertrag (bis 2023) unterschrieben, doch er wirkt dadurch nicht beflügelt – kommt nicht zur Geltung. Lino Lang, Offensivspieler: Note 4

Wie Marleku unterschreibt er seinen ersten Profivertrag (bis 2023). Er überzeugt eingewechselt mit guten Zuspielen. Otar Kakabadse, Rechter Verteidiger: Note 4

Der georgische Internationale kehrt auf die Kontingentsliste zurück und wird dann auch eingewechselt, bringt auf der Seite Zug und Flanken ins FCL-Spiel. Tsiy Ndenge, Mittelfeld: Note 4

Kehrt nach seinem Innenbandanriss von Anfang Juni zurück und bringt spielerischen Schwung in die blauweissen Reihen. Louis Schaub, Mittelfeld

zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Die weiteren Resultate

YB gewinnt gegen den FC Zürich nach einem Rückstand noch mit 2:1. Christian Fassnacht schiesst den entscheidenden Treffer für die Berner in der 69. Spielminute.

Die Partien vom Sonntag lauten Lausanne gegen Servette, St. Gallen gegen Sion und Basel gegen Vaduz.

Am Sonntag spielt der FCL in der Swissporarena gegen Aufsteiger Lausanne. Da braucht es von der Celestini-Truppe eine verbesserte Offensivleistung, gleichzeitig sollten die Luzerner gewarnt sein vor den guten Lausanner Angreifern. Ob Celestini dann wieder auf Francesco Margiotta setzt?