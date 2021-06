Der FC Luzern verpflichtet Christian Gentner

Fussball Der FC Luzern verpflichtet den erfahrenen Bundesliga-Spieler Christian Gentner Verstärkung für den FCL: Der deutsche Mittelfeldspieler Christian Gentner (35) unterschreibt für ein Jahr plus Option. Gentner bringt viel Erfahrung nach Luzern. Janick Wetterwald Aktualisiert 18.06.2021, 13.23 Uhr

Der erfahrene Bundesliga-Profi Christian Gentner erhält beim FC Luzern einen Vertrag bis im Sommer 2022 mit Option auf ein weiteres Jahr. Der FCL schreibt in seiner Mitteilung: «Der in Nürtigen geborene Mittelfeldspieler wird in der kommenden Woche in die Vorbereitung auf die nächste Saison einsteigen.» Gentner wird im August 36 Jahre alt.