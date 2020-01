Live Der FCL im Trainingslager: Das Team ist in Marbella angekommen Der FC Luzern bereitet sich vom 10. bis 18. Januar in Marbella auf die Rückrunde vor. Unser Sportreporter Daniel Wyrsch begleitet die Mannschaft in den ersten sechs Tagen und schildert uns hier seine Eindrücke. Daniel Wyrsch 10.01.2020, 15.22 Uhr

15:45 Uhr

Das sind die ersten Bilder aus Marbella, aufgenommen von FCL-Fotograf Martin Meienberger:

Stefan Knezevic und Shkelqim Demhasaj kommen im Hotel an. Ibrahima Ndiaye bei der Ankunft im Hotel. Otar Kakabadse sitzt im Flugzeug neben Darian Males. Lazar Cirkovic, Otar Kakabadse, Stefan Knezevic und Shkelqim Demhasaj freuen sich aufs Trainingslager. Anstehen am Flughafen in Zürich. Ibrahima Ndiaye, Idriz Voca und Eric Tia Chef verladen ihr Gepäck. Blessing Eleke verlässt die Swissporarena frühmorgens.

15:11 Uhr

Die Mannschaft des FC Luzern ist heute Morgen von Zürich nach Málaga geflogen. Der zweieinhalbstündige Swiss-Flug verlief bis auf einige Turbulenzen über Südspanien ruhig. Nach einer 50-minütigen Busfahrt erreichte das Team von Trainer Fabio Celestini das Gran Hotel Guadalpin Banús in Marbella. Dort logierte der FCL bereits dreimal zwischen 2014 und 2016.

Ibrahima Ndiaye betritt das Hotel. Martin Meienberger

Nach einem stärkenden Mittagessen ist das erste Training des Marbella-Camps 2020 neu auf 16 Uhr angesetzt worden. Dann trainieren die Luzerner erstmals auf der neuen Anlage, die in folgendem Video präsentiert wird: