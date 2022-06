Pius Dorn möchte beim FCL zusammen mit «Mo» Dräger spielen

FC Luzern Der Neue aus der Freiburger Talentschmiede möchte beim FCL zusammen mit «Mo» Dräger spielen Pius Dorn ist bisher der einzige Neuzugang des FC Luzern. Der 25-jährige Deutsche fühlt sich im Trainingslager in Schruns fast wie zu Hause. Daniel Wyrsch, Schruns Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FCL-Neuling Pius Dorn (rechts) im Zweikampf gegen Winterthur-Stürmer Samuel Ballet beim Testspiel in Eich. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Eich, 17. Juni 2022)

Pius Dorn macht es wenig aus, dass die Sonne auf den Fussballplatz von Schruns im österreichischen Bundesland Vorarlberg brennt. Der 1,79 Meter grosse und 74 Kilo schwere Verteidiger ist ein schlaksiger Fussballer. Sein austrainierter Körper signalisiert, dass der 25-jährige Profi keine unnötigen Fettpolster herumtragen muss. Dorn bezeichnet sich denn auch selbst als «läuferisch starker Spieler».

Aber nicht nur seine physischen Masse und Werte sind ideal für den Fussball, sondern auch seine spielerischen Fähigkeiten. Die Ausbildung genoss der Freiburger beim beliebten Bundesligaverein aus seiner Heimatstadt. Der SC Freiburg gilt seit vielen Jahren als Talentschmiede des deutschen Fussballs. Von ihr profitiert auch der FC Luzern. Nach Mohamed Dräger ist Pius Dorn der zweite Spieler, der bei den Breisgauern ausgebildet wurde.

Das eine oder andere hat ihm Streich beigebracht

Angesprochen auf seine Freiburger Zeit sagt Dorn: «Sicher war die Grundausbildung gut, das eine oder andere hat mir Christian Streich sicher beigebracht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag daran denke, wie super es in Freiburg war.»

Als Jungspund war er mit dem Bundesliga-Klub aus Süddeutschland auch schon in Schruns im Trainingslager. «Wir trainierten auf demselben Platz, aber hatten mit Freiburg ein anderes Hotel», erzählt Dorn. Nicht nur deshalb fühlt er sich in den Bergen des Montafons und Vorarlbergs fast wie zu Hause: «Bevor ich zum FC Vaduz gewechselt war, spielte ich zwei Jahre bei Austria Lustenau.» Das ist wie der SCR Altach, welcher am Samstag (16 Uhr) mit dem neuen Coach und deutschen Weltmeister von 2014, Miroslav Klose, in Schruns Testspielgegner des FCL sein wird, ein Klub aus derselben Region.

Hier trainiert der FC Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Eich, 17. Juni 2022)

Weil der Durchbruch bei den kontinuierlich stärker werdenden Freiburgern nicht gelang, war der Wechsel zu Teams auf weniger hohem Niveau unumgänglich. Nach Lustenau spielte Dorn zwei Jahre bei Vaduz. Der heutige FCL-Trainer Mario Frick hatte ihn nach mehreren erfolglosen Versuchen zu den Liechtensteinern holen können. Mit Vaduz gelang Dorn im ersten Jahr der Aufstieg in die Super League, in der zweiten Saison erfolgte für den krassen Aussenseiter der unglückliche Abstieg trotz 36 Punkten. Es folgte eine Spielzeit beim FC Thun in der Challenge League.

«Carlos Bernegger war mein Trainer. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu ihm. Er hat ja auch hier beim FC Luzern seine Spuren hinterlassen»,

spricht Dorn mit grösstem Respekt vor dem mit seiner Familie nach wie vor in Luzern lebenden Schweiz-Argentinier.

Pius Dorn im Trainingslager mit dem FC Luzern in Schruns. Im österreichischen Touristenort war er vor einigen Jahren schon mal mit dem SC Freiburg während der Vorbereitung. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Schruns, 23. Juni 2022)

Zwölf Assists gelangen Pius Dorn vergangene Saison bei Thun. Nicht zufällig. «Ich spielte im Nachwuchs oft im Mittelfeldzentrum», bestätigt der Freiburger. Er ist ein bescheidener Typ, will die Erwartungen an seine Person offenbar nicht allzu hoch schrauben. Manchmal würden seine letzten Pässe ankommen, an anderen Tagen jedoch nicht.

«Dass ich Treffer vorbereiten kann, ist sicher eine meiner Stärken.»

Darum habe er sich auch erhofft, eine neue Chance in der Super League zu bekommen. Erfreut sei er gewesen, als es mit dem FCL geklappt habe. Erste Kontakte habe es via Frick seit Monaten immer mal wieder gegeben. «Beim Gespräch mit Sportchef Remo Meyer und nachdem ich mir das Stadion und die Infrastruktur angeschaut hatte, musste ich nicht mehr lange überlegen.»

Gleichaltrige Dorn und Dräger bei den Junioren im selben Team

Der Wunsch des bisher einzigen Sommer-Neuzugangs ist, möglichst oft zu spielen und Anteil daran zu haben, dass der FCL besser als im Vorjahr (Platz 9) sein wird. Dorn sieht sich nicht nur als rechter und linker Verteidiger, sondern auch auf denselben Aussenpositionen im Mittelfeld.

«Ich bin polyvalent einsetzbar.»

Er schliesst denn auch nicht aus, zusammen mit seinem gleichaltrigen Ex-SCF-Mitspieler bei den Junioren, «Mo» Dräger, auf dem Platz zu stehen.

Pius Dorn im Interview Video: Daniel Wyrsch

So geht es Pascal Schürpf:

Pascal Schürpf im Interview. Video: Daniel Wyrsch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen