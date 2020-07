Matchbericht & Noten Der tragische FCL-Torschütze Binous verletzt sich bei der 1:2-Niederlage gegen Sion – auch Emini, Matos und Alves fallen aus Der FC Luzern verliert gegen den FC Sion 1:2. Bei der dritten Niederlage in Serie hat der FCL Verletzungspech. Insgesamt vier Spieler fallen während des Spiels aus. Daniel Wyrsch und Jonas von Flüe 22.07.2020, 23.24 Uhr

Zuerst erzielt er sein erstes Super-League-Tor, dann wird er verletzt abtransportiert: Aziz Binous. Bild: Urs Flüeler/Keystone (22. Juli 2020)

FCL-Trainer Fabio Celestini musste sich spätestens eine Viertelstunde vor Schluss fragen, welch unglaubliches Verletzungspech seine Mannschaft in diesem Heimspiel gegen den FC Sion verfolgt hat. «Wir sind am Limit», meinte er später. Mit Aziz Binous schied bereits sein vierter Spieler verletzt aus. Der 19-jährige Schweiz-Tunesier hatte in der 59. Minute nach einem Freistoss von Marvin Schulz den 1:2-Anschlusstreffer geschossen. Sein erstes Tor für Luzern und als Profi in der Super League. Binous war kurz vor der Pause für den verletzten Ryder Matos ins Spiel gekommen – und er brachte in den ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit viel Schwung in Luzerns Angriff. Schon in der 51. Minute prüfte er Kevin Fickentscher im Sion-Tor. Das war notabene die erste Chance der in den ersten 45 Minuten blassen Zentralschweizer.

Doch für Aziz Binous kam es in der 73. Minute knüppeldick. Der Stürmer eilte zurück in die eigene Spielhälfte, wollte einen Angriff der Sittener abfangen. Dabei geriet er an den Gegenspieler und so aus dem Gleichgewicht – er knickte ein. Oben auf der Tribüne schauten der gesperrte FCL-Topskorer Francesco Margiotta und seine Lebenspartnerin mit Schrecken auf das Geschehen auf dem Rasen. «Das sieht schlimm aus», musste Margiotta zur Freundin gesagt haben. Er und Aziz Binous pflegen eine Freundschaft seit sie im letzten Sommer beim FCL zusammenkamen. Der Turiner Margiotta und der in Lugano geborene Binous verbindet natürlich auch die italienische Sprache. Margiotta schaute zu Salah, wie dessen erster Vorname lautet und auch auf dem Trikot steht, als dieser wegen eines Kreuzbandrisses sieben Monate ausgefallen war. Jetzt sieht es wieder danach aus, dass Binous länger ausfallen wird. Vielleicht ist es erneut ein Kreuzbandriss. Celestini: «Ich bin sehr traurig für Aziz Binous. Das ist sicher eine sehr schlimme Verletzung.»

Aber nicht nur Azis Binous hatte in dieser Partie Verletzungspech zu beklagen: Zuerst musste Lorik Emini in der 34. Minute runter vom Platz. Kurz nach dem Treffer zur 1:0-Führung von Sion durch den 19-jährigen Sandro Theler (ebenfalls sein erstes Tor in der Super League) ging der 20-jährige Luzerner Mittelfeldmann vom Rasen. Offensichtlich hatte er sich eine offene Wunde oben am Schienbein zugezogen.

Ryder Matos ging wie erwähnt vor dem Seitenwechsel angeschlagen vom Feld. Kurz nach der Pause musste sich auch noch Lucas Alves auswechseln lassen. Der Captain hatte am Sonntag bei der 1:2-Heimniederlage gegen den Tabellenletzten Neuchâtel Xamax bereits verletzt pausiert. Jetzt ist der brasilianische Innenverteidiger erneut verletzt. Der Kadenz der vielen Spiele seit dem Neustart am 21. Juni zollt der FCL Tribut. Die 1:2-Heimniederlage gegen Sion war der zehnte Match in viereinhalb Wochen. Jetzt stehen in den folgenden eineinhalb Wochen noch die drei Partien am Sonntag in Bern gegen YB, am Freitag nächster Woche gegen den FC Zürich und anschliessend am Montag, 3. August, zum Abschluss beim FC Basel auf dem Programm. «So viele Spiele haben wir in so kurzer Zeit im Schweizer Fussball gar noch nie bestritten», stellte Fabio Celestini richtigerweise fest.

Seine Mannschaft ist tatsächlich am Limit. Vor dem Match gegen Sion waren bereits Ibrahima Ndiaye und Blessing Eleke verletzt ausgefallen. Der FC Luzern bestreitet die Spiele derzeit mit dem beinahe letzten Aufgebot. Unter diesen Bedingungen muss man Verständnis haben, dass die Niederlage gegen die Walliser die dritte hintereinander war. Die Luzerner liessen sich von den Sittenern in der ersten Halbzeit leicht ausspielen. Dem 0:1 von Sandro Theler (31.) wie auch dem 0:2 von Cleilton Itaitinga (35.) waren klare Abwehrfehler vorausgegangen. Vor allem beim zweiten Gegentreffer nach einem Eckball war erneut in dieser Saison zu sehen, wie die Luzerner bei stehenden Bällen Schwächen zeigen. Mit dem Rumpfteam wirds nicht einfacher.

Luzern - Sion 1:2 (0:2)

SR Tschudi.

Tore: 31. Theler 0:1. 36. Itaitinga (Bamert) 0:2. 59. Binous (Schulz) 1:2.

Luzern: Müller; Lucas (56. Marleku), Bürki, Knezevic; Grether, Schulz, Voca, Emini (34. Kakabadse), Sidler; Matos (43. Binous), Schürpf.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Bamert, Ndoye, Theler (76. Facchinetti); Zock, Toma (76. Kabashi), Grgic; Baltazar (88. Ruiz); Kasami, Itaitinga (76. Uldrikis).

Bemerkungen: Luzern ohne Margiotta (gesperrt), Schwegler, Ndenge, Males, Ndiaye, Eleke und Burch (alle verletzt). Sion ohne Abdellaoui (gesperrt), Raphael, Andersson, Luan, Lenjani, Cavaré (alle verletzt) und Stojilkovic (nicht im Aufgebot). 75. Binous fällt verletzt aus, Luzern darf nicht mehr wechseln (drei Wechsel-Gelegenheiten bereits genützt). Verwarnungen: 35. Grether (Foul). 42. Bürki (Foul). 59. Theler (Foul). 88. Fickentscher (Foul).

Marco Bürki, FCL-Verteidiger: «Wir waren in der ersten Hälfte zu verhalten, kamen nie richtig in die Zweikämpfe. Die beiden Gegentore entstanden, weil wir einfach zu wenig Aufwand betrieben haben. Ich kann mir das nicht erklären. Sion hatte mehr Ballbesitz und wir wussten nicht, wie wir nach vorne kommen sollen. Nach der Pause haben wir nicht unbedingt besser, aber mit mehr Überzeugung gespielt. Wir haben uns in den Angriff getraut. Die ganze Mannschaft hat mehr fürs Spiel gemacht. Besonders bitter sind die vier Verletzten - vor allem bei Aziz Binous sah es nicht gut aus. Ich habe noch nie erlebt, dass sich vier Mitspieler in einem Spiel verletzt haben. Bei dieser Belastung und diesen vielen Spielen ist das aber keine Überraschung. Auch andere Mannschaften haben viele Verletzte.»

Stefan Knezevic, FCL-Verteidiger: «Wir haben momentan extrem viele Verletzte, nun sind vier dazu gekommen. Weitere Spieler sind angeschlagen, beissen sich irgendwie durch. Jetzt müssen halt die Jungen in die Tasten greifen. Heute sind wird bis zum Schluss füreinander gegangen. Wir waren in der Schlussphase mit einem Mann weniger die bessere Mannschaft, haben viel mehr Druck ausgeübt. Von Sion kam gar nichts mehr. Doch wir hatten in der ersten Hälfte eine schwache Phase, in der wir irgendwie ‹down› waren. Sion hatte den Ball zulange in seinen Reihen. Und wenn du mit zwei Toren in Rückstand bist, ist es momentan besonders schwierig, das Spiel noch zu drehen.»

Marius Müller, Torhüter: 4.5

Beim Weitschuss von Kasami ist er zur Stelle, gegen das 0:1 und 0:2 der Sittener aber machtlos. Lucas Alves, Rechter Verteidiger, 3:

Kein schöner 28. Geburtstag für ihn: Macht beim 0:1 keine gute Figur, muss verletzt raus (56.). Marco Bürki, Innenverteidiger: 3

Er versucht, die Abwehr zusammenzuhalten. Doch es fehlt an der defensiven Kompaktheit.

Stefan Knezevic, Linker Verteidiger: 3.5

Kein schöner 28. Geburtstag für ihn: Macht beim 0:1 keine gute Figur, muss verletzt raus (56.).

Simon Grether: Linkes Mittelfeld: 4

Eine solide Leistung – vor allem in der zweiten Halbzeit als zentraler Aufbauspieler.

Lorik Emini, Zentrales Mittelfeld: 4

Der Youngster kommt weniger zur Geltung als sonst. Nach dem 0:1 verlässt er das Feld mit einer Schienbeinblessur (34.).

Idriz Voca, Zentrales Mittelfeld: 3

Seit er aus persönlichen Gründen pausierte, spielt er nicht mehr mit dem gewohnten Elan.

Silvan Sidler, Linkes Mittelfeld: 3.5:

Im erst zweiten Startelfeinsatz seit dem Restart beginnt er ansprechend. Spielt kämpferisch. Marvin Schulz, Hängender Stürmer: 4

Nutzt die Freiheiten in der ersten Halbzeit zu wenig. Steigert sich, sein Freistoss führt zum 1:2. Ryder Matos, Rechter Flügel: 3

Fängt wie gewohnt mit viel Tempo und Fleiss an, seine Aktionen versanden allerdings wie so oft.

Pascal Schürpf, Linker Flügel: 3

Ist sehr bemüht, nur lassen ihn Maceiras und Bamert kaum zur Geltung kommen.

Otar Kakabadse, Rechtes Mittelfeld: 3

Er kommt für den verletzten Emini, gibt in der zweiten Halbzeit nur selten Lebenszeichen von sich.

Aziz Binous, Rechter Stürmer: 5

Er ersetzt Matos – und hat die erste FCL-Chance (51). Dann trifft er erstmals in der Super League zum 1:2-Anschlusstor (59.). Knickt um, verletzt sich schwer (74.). Mark Marleku, Offensivspieler, 4:

Für den verletzten Lucas eingewechselt, präsentiert er sich als agiler Angreifer.

