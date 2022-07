FC Luzern Eigene Talente spülen Millionen in die FCL-Kasse Der FC Luzern setzt erfolgreich auf begabte Spieler aus der Region. Fehleranfällig ist der Klub bei Neuzugängen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Ardon Jashari – nächstes FCL-Toptalent, das Millionen bringen dürfte. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Emmenbrücke, 9. Juli 2022)

Der FC Luzern ist in den letzten vier Jahren in einem Transferbereich erfolgreich gewesen: beim Verkauf von eigens ausgebildeten Spielern. Der Reihe nach konnten für stattliche Ablösesummen folgende Eigengewächse den FCL in Richtung grössere Klubs verlassen: 2018 Jonas Omlin zu Basel für über 2 Millionen Franken. 2019 Ruben Vargas zu Augsburg für inklusive Boni 4 Millionen Franken. 2020 Darian Males zu Inter Mailand für rund 3 Millionen Franken. 2022 Filip Ugrinic zu den Young Boys nach Bern für ebenfalls 3 Millionen Franken – und mit Boni für Einsätze und Erfolge gibt es noch mehr Geld.

Weil dagegen geholte Spieler nach ihrer Zeit beim FCL entweder keinen Gewinn abwarfen – zum Beispiel Blessing Eleke und Francesco Margiotta – oder wie zuletzt Marvin Schulz (zu Holstein Kiel) mit einem auslaufenden Vertrag ablösefrei wechselten, ist der Umgang mit den eigenen Begabten umso wichtiger. Als aktuelles Toptalent überzeugte Mittelfeldspieler Ardon Jashari in nur einer Halbsaison unter Mario Frick und weckte Begehrlichkeiten beim FC Basel und ausländischen Vereinen.

Jashari gehalten, Puertas und Palacios nicht zu holen

Um den Diamanten zu halten, hat sich der FCL ins Zeug gelegt. Jashari, der erst im Winter einen Profivertrag bis 2025 bekommen hatte, wurde ein neuer Kontrakt bis Sommer 2026 gegeben. Der Leistungsträger der Rückrunde verdient damit auch wie ein solcher: Sein Gehalt ist mindestens fünf Mal höher als der eines Luzerner Jungprofis. Dem Vernehmen nach soll der 19-Jährige aus Baar 25 000 Franken pro Monat kassieren. Performt Jashari weiterhin derart stark, wird er nicht mehr lange für die Innerschweizer spielen. Dann ist sein verlängerter Vertrag Gold wert. Erwartet wird, dass der Youngster mit Wurzeln in Nordmazedonien als nächstes Eigengewächs mehrere Millionen in die klamme Klubkasse spült.

Hochtalentierte Spieler wie der Basler Matias Palacios (er steht vor dem Wechsel zum Al-Ain FC in Abu Dhabi) oder Cameron Puertas (der belgische Spitzenklub Saint Gilloise lässt den Ex-Lausanner nicht ziehen) kann sich Luzern nicht leisten. Die Nachwuchsabteilung des FCL liefert dafür seit Jahren zuverlässig geeignete Spieler für die Super League und höhere Aufgaben.

Platz eins bei Einsatzzeit von Eigengewächsen

Derzeit finden sich zehn eigene Spieler im 24-Mann-Kader von Frick: Pascal Loretz, Thoma Monney, Leny Meyer, Marco Burch, Luca Jaquez, Severin Ottiger, Lorik Emini, Noah Rupp, Ardon Jashari und Dejan Sorgic, der mit 32 Jahren als Einziger im Herbst seiner Karriere steht. Obwohl nicht alle Eigengewächse eine Laufbahn à la Vargas oder Omlin machen, ist der Luzerner Weg der richtige. Den Erfolg beweist auch die Tabelle in der Sparte am meisten Einsatzminuten von Spielern aus der eigenen Jugend in der letzten Saison: Der FCL belegt Platz eins mit 11364 Minuten vor Servette (10920) und Zürich (10894). Schlusslicht ist Lugano mit nur 520 Spielminuten.

Die Blau-Weissen aus der Swisspor-Arena lassen sich die Ausbildung ihrer Junioren etwas kosten: Total 3,3 Millionen Franken sind es pro Saison – 1,3 Millionen davon steuern sie als direktes Investment bei. Den Aufstieg zum Jungprofi schafften diesen Sommer die 18-jährigen Leny Meyer und Nando Toggenburger (derzeit in der U21).

Besser zu arbeiten hat der FCL bei den Zuzügen: Die vier Profis Varol Tasar (zu Giresunspor), Jordy Wehrmann (zu ADO Den Haag), Yvan Alounga (zu Stade Lausanne Ouchy) und Serkan Izmirlioglu (zu Bellinzona) mussten anderen Klubs ausgeliehen werden. Von einem Wilfried Gnonto, der dem FCZ eine zweistellige Millionensumme einbringen wird, kann man in Luzern dagegen nur träumen.

