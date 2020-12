Die FCL-Defensive um Abwehr-Haudegen Knezevic steht vor der YB-Prüfung Der FC Luzern empfängt am Sonntag (16.00 Uhr) die Young Boys in der Swisspor-Arena. FCL-Abwehrchef Stefan Knezevic erwartet gegen den Meister ein intensives Spiel. Daniel Wyrsch 05.12.2020, 05.00 Uhr

Innenverteidiger Stefan Knezevic (Mitte) legt sich voll ins Zeug gegen Sions Abwehrmann Birama Ndoye.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 2. Dezember 2020)

Die Mannschaft von Fabio Celestini hat die letzten beiden Spiele gegen Servette (3:1) und Sion (2:0) gewonnen. Doch ist das nicht der einzige positive Fakt zum FC Luzern. Die Innerschweizer, die mit 15 Gegentoren immer noch die statistisch schwächste Abwehr der Liga haben, mussten in den vergangenen drei Partien nur noch zwei Tore hinnehmen. Nach sieben Runden waren es noch 2,0 Gegentore pro Match, jetzt nach dem Abschluss des ersten Saisonviertels und total neun Begegnungen sieht die Bilanz mit 1,66 doch etwas besser aus.

Lange hatten die Innerschweizer Schwierigkeiten mit dem Hintenherausspielen. Daraus entstanden individuelle Fehler und teilweise einfache Gegentreffer. Ist der gepflegte Spielaufbau von Torhüter Marius Müller und den Verteidigern kein Problem mehr? Der zuletzt mit seinen Teamkollegen konsequent verteidigende Abwehrchef Stefan Knezevic antwortet: «Das ist immer ein Thema gewesen.» Heisst im Umkehrschluss, dass die Luzerner immer noch sehr darauf bedacht sind, diesen wichtigen Teil ihres Plans unter Celestini konzentriert und möglichst fehlerfrei zu bewältigen.

Seoane wird den FCL attackieren lassen

Am Sonntag wird der FCL auf einen Kontrahenten treffen, der viel ausgeprägter als Sion und Servette die gegnerischen Verteidiger anlaufen wird. YB-Trainer Gerardo Seoane ist bekannt dafür, seine Spieler hoch in der anderen Spielfeldhälfte pressen zu lassen. Beim ersten Aufeinandertreffen mit dem Meister schnürte dieses Vorgehen die Luzerner vor ihrem Tor ein. Sie hatten Glück, dass YB daraus entstandene Chancen fahrlässig vergab, und sie einen hervorragenden Goalie Marius Müller hatten. Sonst wäre die Niederlage in Bern weit höher als nur mit 1:2 ausgefallen.

Stefan Knezevic ist allerdings überzeugt, dass die neuformierte Mannschaft in den sechs Wochen seit dem letzten Vergleich mit YB zusammengewachsen ist. Ein konkretes Beispiel dafür ist eine Phase in der ersten Halbzeit gegen Sion, als sich der offensive Mittelfeldmann Louis Schaub zurückfallen liess und aus der hintersten Zone für die Spielauslösung sorgte. Knezevic: «Die Sittener stellten gegen mich zu, das hat Louis super erkannt.» Auch der defensive Mittelfeldspieler Alex Carbonell, der oft in die hinterste Zone geht, um die Bälle von dort zu verteilen, habe seine Sache gegen die Walliser gut gemacht, lobt Knezevic.

Die Mittelachse kommt immer besser zur Geltung

Die beiden erwähnten Neuzugänge im Mittelfeldzentrum – Schaub (zwei Tore, vier Assists) und Carbonell – sind inzwischen in der Mannschaft integriert wie auch der effiziente Mittelstürmer Dejan Sorgic (drei Tore, zwei Assists), der im September nach acht Jahren via Schaffhausen, Kriens, Thun und Auxerre zum FCL zurückgekehrt ist. Damit ist die am Anfang kaum sichtbare Achse von Torhüter Müller bis zur Sturmspitze Sorgic immer besser erkennbar.

Auch «Kneze», wie der 24-jährige Seetaler mit serbischen Wurzeln genannt wird, besitzt einen Part in dieser für jedes Fussballteam wichtigen Achse. Er ist gewissermassen für das Grobe zuständig. «Die Härte hat uns in den vorherigen Spielen gefehlt. Gegen Sion und Servette gingen wir giftiger zur Sache.» Manchmal soll man die Zweikämpfe auch ein bisschen dreckiger führen, findet er. Der Erfolg gibt dem Kämpfer Recht: Gegen die Sittener haben Goalie Müller und die Defensive ihren ersten Nuller feiern können – das erste Mal in dieser Saison blieb Luzern ohne Gegentor. Gegen das robuste YB erwartet er «einen intensiven Match».

Für Knezevic ist Captain Schwegler ein Vorbild

Knezevic scheint prädestiniert zu sein, für den aller Voraussicht nach Ende Saison zurücktretenden 36-jährigen Captain Christian Schwegler die Rolle als Aggressivleader zu übernehmen. Der zwölf Jahre oder eine Fussballergeneration jüngere Profi winkt aber ab und stellt fest: «Seine Rolle kann ich nicht übernehmen, weil er immer noch bei uns ist. Christian Schwegler ist ein absoluter Musterprofi, der immer noch zu den Fittesten im Team zählt. Ich kann viel von ihm abschauen.»