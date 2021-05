Analyse Der FC Luzern gewinnt den Cup – eine ganze Region im Freudentaumel Der FC Luzern schlägt den FC St.Gallen 3:1 und schafft den dritten Cupsieg in seiner Geschichte. Der Titelgewinn ist kein Zufall. Cyril Aregger 24.05.2021, 23.33 Uhr

29 Jahre. So lange mussten die Zentralschweizer Fussballfans auf einen Titel des FC Luzern warten. Vier Mal hatte man seit 1992 die Hand fast schon am Pokal, geklappt hat es mit dem dritten Cupsieg am Ende nie. Gestern hatte das Warten und Bangen ein Ende. Endlich!