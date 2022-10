FC Luzern Frauen verlieren gegen Servette Chênois 0:1

Fussball Trotz überzeugender Leistung des FCL gegen den Leader: Die Luzernerinnen vergessen, sich zu belohnen Der FC Luzern unterliegt dem makellosen Super-League-Leader Servette Chênois 0:1. «Unverdient» sei das gewesen, meint Goalie Laura Schneider. René Barmettler Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

FCL-Goalie Laura Schneider pflückt den Ball vor der Servette-Stürmerin Maria Korhonen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 29. Oktober 2022)

Noch einmal gelang Flavia Laich auf der rechten Seite der Durchbruch und holte einen Eckball heraus. FCL-Captain Melanie Müllers Ball flog gefährlich in den Genfer Strafraum, doch keine Luzernerin kam heran. Und so endete die Partie 0:1, die Nachbetrachtung bei der FCL-Spielerinnenbank fiel einhellig aus: Es war eine ärgerliche Niederlage. «Wir haben unverdient keinen Punkt gewonnen», sagt Laura Schneider und schiebt mit finsterer Miene hinterher: «Definitiv.»

Die Torhüterin war am schönsten Angriff der Luzernerinnen mitbeteiligt: In der 14. Minute warf sie den Ball schnell zu Lia Kamber. Diese leitete das Spielobjekt zu Sina Cavelti weiter, die in der Mitte die frei stehende Anja Furger bediente. Gross war das Entsetzen, wie die Offensivspielerin aus rund acht Metern den Ball nicht im Tor unterbrachte. Es war die krasseste Szene, in der die Luzernerinnen vergassen, sich für einen beherzten Auftritt zu belohnen. Trotzdem hatte Schneider Gefallen an dem Spiel.

«Mir gefiel der offene Schlagabtausch. Ich bin stolz auf die Leistung meiner Mannschaft.»

Machtlos gegen den Kopfball zum 0:1

Die 26-jährige Torhüterin stieg letzte Saison mit dem «anderen» FC Luzern in die 1. Liga ab und wurde anschliessend in die Super League befördert. Sie fand sich sofort gut zurecht. Und hat eine simple Erklärung dafür: «Da ich bei einem Absteiger gespielt hatte, war entsprechend immer viel los vor meinem Tor. Deshalb war die Umstellung nicht besonders gross, ausser dass alles etwas schneller geht.» Genauso war es beim einzigen Tor dieser Partie: In der 54. Minute flankte Sandrine Mauron zur Mitte, wo Natalia Alessandra Padilla Bidas wuchtig mit dem Kopf via Lattenunterkante den Siegestreffer für die Genferinnen markierte.

Die anschliessende Druckphase der Gäste überstand Luzern schadlos, konnte sich aus der Umklammerung befreien, jedoch nichts mehr am Rückstand ändern. FCL-Trainer Urs Bachmann war dennoch zufrieden mit der Leistung seines Teams:

«Wir haben kämpferisch eine Topleistung erbracht.»

Und dies mit einem Kader, das nicht mehr viel gemein mit der vergangenen Spielzeit hat. Die Abgänge wurden mit Nachwuchsspielerinnen ersetzt, ausserdem fehlen dem FCL einige bestandene Super-League-Spielerinnen verletzungshalber (Nicole Remund, Chantal Wyser, Flavia von Känel, Rahel Sager, Chiara Messerli). Nur schon deshalb war die Leistung gegen den Leader mit dem Punktemaximum (21) bemerkenswert.

Die vielen Unterbrüche der Meisterschaft sind lästig

Servette Chênois wurde im Frühjahr der Meistertitel im Playoff-Final vom FC Zürich nach einem dramatischen Penaltyschiessen entrissen und führt auch jetzt die Rangliste souverän an.

Es ist Ende Oktober, und erst sind sieben Runden gespielt. Die vielen Meisterschaftsunterbrüche wegen des Nationalteams und Schweizer Cups zehrt auch ein wenig an den Nerven von Trainer und Spielerinnen. «Diese vielen Pausen sind mühsam», findet auch Laura Schneider und sagt: «Wir versuchen, das mit internen Testspielen zu überbrücken.» Urs Bachmanns Freude darüber hält sich ebenfalls in engen Grenzen:

«Es ist schwierig, in einen Rhythmus zu kommen.»

Nächsten Samstag trifft Luzern auswärts auf die Grasshoppers. Danach, Sie erraten es, gibt es wieder einmal einen Meisterschaftsunterbruch. Drei Wochen dauert er diesmal. Immerhin: Als letztes verbliebenes Zentralschweizer Team tritt der FC Luzern am 19. November im Achtelfinal des Schweizer Cups an. Das Team von Urs Bachmann trifft auf den FC Solothurn aus der Nationalliga B.

Luzern – Servette Chênois 0:1 (0:0)

Leichtathletik-Stadion. – 100 Zuschauende. – Tor: 54. Padilla Bidas 0:1. – Luzern: Schneider; Brülhart, Ruf, Häring, Klotz; Müller; Jost (72. Laich), Vogl (57. Kenel), Kamber, Furger; Cavelti (77. Studer). – Servette Chênois: Teixeira Pereira; Mendes (46. Schnider), Felber, Spälti, Pinto Coelho Pimenta; Clémaron; Castano (46. Nakkach), Mauron; Padilla Bidas (74. Berti), Korhonen (79. Gimenez), Bourma (77. Ortiz Cruz). – Bemerkung: 34. Clémaron trifft Lattenoberkante.

