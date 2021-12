Analyse zur Vorrunde des FC Luzern FCL-Mannschaft als Spiegelbild der Chefs – Mario Frick muss die typische Kämpfer-DNA wieder einführen Die schwächste Halbsaison des FC Luzern in 16 Jahren Super League: Magere elf Punkte in 18 Spielen, der Cupsieger vom Mai ist Ende Jahr abstiegsbedrohter Letzter. Bei dieser miserablen Vorrundenbilanz stehen auch die Sportverantwortlichen des Vereins in der Kritik. Daniel Wyrsch 4 Kommentare 20.12.2021, 18.58 Uhr

Zugegeben. Diese Vorrunde hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Nach dem Cupsieg und Platz 5 in der Liga herrschte im Sommer Euphorie. Die dritte Kraft hinter den Topteams YB und Basel zu werden – das Ziel schien erreichbar. Umsomehr, weil mit Christian Gentner, Holger Badstuber und Samuele Campo die drei wichtigsten Transfers zu einer Qualitätsverbesserung hätten führen sollen.

Bedenken, dass sich die Herren Gentner und Badstuber in einem hohen Fussballeralter befinden, hatte ich in der Freude über den ersten Titel seit 1992 verdrängt. Dabei verliess Sportchef Remo Meyer mit der Verpflichtung des damals 35-jährigen Gentner und des 32-jährigen Badstuber seine Transferpolitik. Bisher hatte er nur Spieler geholt, die der Klub im Erfolgsfall noch hätte verkaufen können.

Gentner verpflichtete er, um das Vakuum zu füllen, das die Leitwölfe David Zibung und Christian Schwegler nach ihren Rücktritten zurückgelassen hatten. Der Ex-Bundesliga-Star aus Stuttgart ist ein sehr erfahrener und intelligenter Profi, aber die Luzerner Urgesteine Zibung und Schwegler hat er nicht ersetzen können.

Die Truppe aus Luzern hat während der Vorrunde das Selbstvertrauen und den Elan verloren (von links): Tsiy Ndenge, Marco Burch, Noah Rupp, Filip Ugrinic und Marvin Schulz vor dem Match bei GC. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zürich, 12. Dezember 2021)

Vor allem die Wirkung als Leader in der Kabine von Ex-Goalie Zibung wurde unterschätzt: Keiner kennt den FCL von innen so gut wie er, keiner weiss besser, was es braucht, damit die Mannschaft erfolgreich sein kann. Andere Personen aus den eigenen Reihen bekamen nicht die verdiente Wertschätzung, um weiterhin im Klub zu bleiben: Ex-Nachwuchschef Genesio Colatrella hatte monatelang vergeblich auf ein Gespräch mit Meyer über die Zukunft gewartet, bis er seinen Assistenzjob von Fabio Celestini gegen eine Anstellung beim FC Zürich als U21-Trainier eintauschte.

Gleiches droht nun im Fall von Ex-FCL-Captain Michel Renggli zu passieren. Nachdem ihm U21-Coach Sandro Chieffo als schliesslich erfolgloser Interimscoach der Profis vorgezogen wurde und er offenbar nicht direkt über den Vorgang informiert worden war, dürfte er die U21 des FC Basel der U18 seines Stammklubs vorziehen.

Doch zurück zu den Spielern: Gestandene Super-League-Profis aus dem Verein wie Idriz Voca und Stefan Knezevic liess die sportliche Führung ohne Widerstand zu mittelprächtigen Klubs im Ausland ziehen. Beide hätten zu neuen Aushängeschildern werden können, wie es Dave Zibung oder Claudio Lustenberger waren.

Stattdessen setzte der FCL auf Badstuber, Patrick Farkas und David Domgjoni. Badstuber und Farkas sind schon weg. Domgjoni, der fehlerhafteste Verteidiger, der je das FCL-Dress in der Swisspor-Arena getragen hat, dürfte ebenfalls bald Geschichte sein.

Die Transferbilanz dieser Saison ist überhaupt schwach: Von sieben Neuzugängen brachte nur der zweite Torhüter Vaso Vasic nach einer Eingewöhnungsphase überzeugende Leistungen. Samuele Campo war oft verletzt, muss sich im Frühjahr ohne seinen Mentor Fabio Celestini aufdrängen.

Erst kurz vor dem Jahresende bewies Piräus-Leihstürmer Nikola Cumic seine Klasse mit zwei tollen Toren, wobei er, bereits verwarnt, nach dem Ausgleich gegen GC mit dem Ausziehen des Trikots die gelb-rote Karte erhielt und den Platz verlassen musste.

Dieser vermeidbare Fauxpas passt zur Vorrunde unter dem Motto «Pleiten, Pech und Pannen». Zu lange hatte man Cupsiegertrainer Celestini zugeschaut, wie dieser sich lieber bei Basel, YB oder in den Topligen sah als auf der Allmend. Celestinis Spielphilosophie des gepflegten Hintenherausspielens erlitt Schiffbruch – und sitzt trotzdem noch immer in den Spielerköpfen fest und führte unter Chieffo zu haarsträubenden Gegentoren. Dazu kam das ungenügende Abwehrverhalten bei Standards.

Der designierte neue Trainer Mario Frick muss den geradlinigen Fussball mit der typischen Innerschweizer Kämpfer-DNA sowie einem starken Teamgeist wieder einführen. Nur so kann der FC Luzern nach seiner schwächsten Halbsaison in 16 Jahren Super League den Klassenerhalt in der Rückrunde schaffen.

Etwas lässt mich allerdings irritiert zurück: Wie kann es sein, dass der neue Trainer bekannt gibt, wo er künftig arbeitet, während sein neuer Arbeitgeber auch tags darauf noch immer nichts dazu sagen kann? Zeigt es eine Schwäche der neuen Führung, die nur reagiert statt agiert? Die Mannschaft wäre dann quasi ein Spiegelbild der Chefs.

4 Kommentare Philippe Gerber vor etwa 13 Stunden 5 Empfehlungen Alle diese Fehltritte inkl. Kommunikation des neuen Trainers passen in den desolaten Zustand der operativen Führung. Was der Sportchef und der Interimstrainer nach der nötigen Trainerentlassung abgeliefert haben, ist aus meiner Sicht nur peinlich und lässt jeden Sachverstand vermissen. 5 Empfehlungen Fabian Egger vor etwa 13 Stunden 5 Empfehlungen Meiner Meinung nach ist Remo Meyer überfordert. Er kann noch so Tag und Nacht arbeiten, wie Entscheidungsträger beim FCL immer wieder betonen. Das hilft auch bei einer Überforderung nicht, sondern ist oft Ausdruck derselben… Charakterlich weiss ich auch nicht, wo ich ihn einordnen soll. Eher auf der negativen Seite - ganz ehrlich. Kommunikativ und von der Ausstrahlung her ist er zudem sehr schlecht. Der FCL soll beim Sportchef einen Neuanfang machen! 5 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen