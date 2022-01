Trainingsstart Der neue FCL-Coach Mario Frick betont: «Die menschliche Basis muss stimmen» Trainingsstart beim FC Luzern mit dem neuen Trainer Mario Frick: Was wird der 47-jährige Liechtensteiner beim Super-League-Schlusslicht verändern? Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 03.01.2022, 18.33 Uhr

Zum Start geht’s die Treppe hoch: Der neue FCL-Trainer Mario Frick (rechts) beobachtet seine Spieler beim Konditionstraining. Nadja Schärli (Luzern, 3.Januar 2022)

Mario Frick hat beim abstiegsgefährdeten FC Luzern die Arbeit aufgenommen. Zwei Trainingseinheiten standen am Montag auf dem Programm; am Vormittag mussten die Profis Runden laufen und die Treppe der Tribüne hoch rennen, am Nachmittag wurde mit dem Ball trainiert. «Aus meiner Zeit beim FC Vaduz habe ich die Erfahrung gemacht, dass es in der Vorbereitung ideal ist, wenn am Morgen an der Athletik und am Nachmittag mit dem Ball gearbeitet wird», erklärt Mario Frick. Der 47-jährige Liechtensteiner hatte Vaduz in der Vorrunde auf Platz 1 der Challenge League geführt, ehe er beim Tabellenletzten der Super League einen Vertrag bis Sommer 2023 unterschrieb.