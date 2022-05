Interview Marius Müller versucht mit dem FCL, die Barrage zu verhindern – der Torhüter sagt: «Die Saison hat aufs Gemüt geschlagen» FCL-Goalie Marius Müller erklärt vor dem Heimspiel vom Sonntag (16.30 Uhr) gegen Servette, warum er mit der Mannschaft noch auf Platz 8 rutscht. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Torhüter Marius Müller und Aussenverteidiger «Mo» Dräger wollen auch am Sonntag nach dem Heimspiel gegen Servette mit den FCL-Fans jubeln. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 13. Februar 2022)

Marius Müller tritt am Freitagmittag als Letzter in den Medienraum der Swisspor-Arena. Angeregt diskutieren die Journalisten mit FCL-Trainer Mario Frick den Fakt, dass Sion in den vergangenen beiden Saisons jeweils das letzte Spiel gewann: 2019/20 in Genf gegen Servette mit 2:1 und 2020/21 zu Hause gegen Basel mit 4:0. Der 28-jährige Goalie Müller lässt sich vom Coach über die Thematik informieren, um festzustellen: «Was interessiert mich, was Sion in der letzten Runde macht?» Gelächter in der Gruppe, worauf Frick schmunzelnd findet:

«‹Mülli› ist nicht so diplomatisch wie ich.»

Sind Sie bereits zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Servette aufgekratzt und damit im Wettkampfmodus?

Marius Müller: Was heisst aufgekratzt? Jetzt geht’s zum Ende hin – und das ist immer etwas Schönes. Da habe ich Bock drauf. Darum bin ich schon etwas aufgekratzt, motiviert und kribbelig mit Blick aufs Spiel vom Sonntag.

Erklären Sie, wie aus dem ruhigen und netten Marius Müller, der mit seiner Familie die Luga besucht, der hitzköpfige Torhüter wird, der seine Mitspieler wachrüttelt und zurechtweist?

Wie gesagt, wir befinden uns in der entscheidenden Phase. Die Mitspieler machen das nicht mit böser Absicht, aber da kommt so ein Drive rein, der Ball wird da- und dorthin gespielt. Da muss ich einfach den Motor anwerfen und laufen lassen. Es ist wichtig, dass es gemacht wird. Mit dieser Trainingswoche bin ich richtig zufrieden, die letzten drei Tage waren wirklich toll. Vielleicht lag es auch ein bisschen am englischen Wetter, dass es derart gefetzt hat, das hat Spass gemacht. Das braucht es jetzt, wir sprechen Tacheles. Es gibt nicht mehr viele Spiele, das sind bekanntlich die schönsten Partien, in denen es um etwas geht. Die Saison wird jetzt entschieden.

Wollen Sie tunlichst vermeiden, nochmals die Gefühle wie 2018 bei Kaiserslautern zu erleben, wo Sie mit dem früheren Meister abstiegen?

Natürlich. Diese Gedanken haben mich in dieser Saison oft begleitet, ich erinnerte mich daran, fragte mich selbst: Was kannst du besser machen? Vier Jahre später ist die Erinnerung nicht mehr sehr präsent, um daraus vielleicht etwas zu lernen. Froh bin ich, dass wir so gut wie nicht mehr direkt absteigen können.

Zum letzten Mal hatten Sie nach der 0:3-Niederlage in Basel die Teamkollegen gemassregelt: Sie sprachen vom Finger-aus-dem-Allerwertesten-Nehmen. Was brachte Sie auf die Palme?

Gar nicht so die einzelnen Spieler und deren Leistung, wir hatten ja viele Chancen. Aber die Entschlossenheit fehlte, dieses Konsequent-zu-Ende-Verteidigen-Wollen, dieses Reüssieren-Wollen. Hinten und vorne ist eigentlich immer das Gleiche: Mit dem unbedingten Willen und mit der letzten Präzision die Dinger vorne reinhauen und hinten wegverteidigen. Das hatte mich ärgerlich gestimmt. Wir hatten 30 Torschüsse, wenn du danach zufrieden nach Hause fährst, weil du nur 0:3 verloren hast, dann liegst du falsch.

Marius Müller am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen Lausanne-Sport, das der FC Luzern 3:0 gewonnen hat. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 1. Mai 2022)

Glauben Sie, die Mannschaft kann nach dem 3:0-Heimsieg gegen Lausanne auch gegen Servette mit dem Druck umgehen und endlich den ersten Saisonsieg gegen die Genfer realisieren?

Wir spielen zu Hause, wir wissen, was wir hier haben. Wir haben keine lange Auswärtsfahrt und keine Übernachtung. Wir müssen einfach rausgehen und brennen.

Denis Simani ist gesperrt, für ihn wird Marvin Schulz mit Marco Burch die zentrale Abwehr bilden. Ist das eine grössere Umstellung?

Das juckt bei uns keinen, Marvin macht das super, der wird das am Sonntag auch wiedergutmachen. Kürzlich hatte er es als Vertreter von Marco gut gemacht.

Servette kommt mit Assistkönig Miroslav Stevanovic, der 20 Treffer vorbereitet hat, sowie dem elffachen Torschützen Kastriot Imeri...

... das ist mir scheissegal, da kann auch ein Stürmer kommen, der 35 Tore hat. Ich bin trotzdem sicher, dass er nicht das 36. macht. Wenn du 20 Assists hast, spielst du eine gute Saison, herzlichen Glückwunsch dafür. Aber mir ist das relativ schnuppe.

Ist der Glaube in der Mannschaft zu 100 Prozent da, noch die Top 8 zu erreichen?

Mehr denn je, wir sind richtig gut drin, obwohl wir gegen Basel verloren und der Cup-Halbfinal etwas unglücklich endete, aber wir sind voll dabei. Genauso wie wir unser Ziel gegen Lausanne erreichten, mit den Westschweizern den Platz tauschten, wollen wir uns jetzt noch einen Rang verbessern. Wir sind überzeugt, dass wir es schaffen. Es bedeutet auch eine Woche mehr Urlaub.

Warum hätten Sie gar keine Lust auf die Barrage?

Habe ich nicht, das wäre dann in dem Fall der Urlaubsmoment. Die Saison war lang, eine schwierige Saison, die aufs Gemüt geschlagen hat. Jeden Tag, den du länger Ferien haben kannst, ist Gold wert. Aber wenn Barrage ist, ist Barrage. Das ist doch geil, da geht’s um was! Doch wir haben noch immer die Chance, auf Platz 8 zu rutschen.

Schulz sichert beim FCL ab, Cognat imponiert Frick Gemäss Aussagen von FCL-Trainer Mario Frick dürfte einem erneuten Einsatz von Mittelfeldmann Marvin Schulz in der Innenverteidigung nichts im Wege stehen. «Marvin hat seine Sache gegen St. Gallen sehr gut gemacht. Er akzeptiert diese Rolle, obwohl er viel lieber weiter vorne spielt.» Frick ist sich bewusst: «Schulz ist die sicherste Variante, wenn ein zentraler Abwehrspieler ausfällt.» Gegen St. Gallen (3:2-Sieg) war Marco Burch gelbgesperrt, gegen Servette muss der Ex-Vaduzer Denis Simani nach der vierten Verwarnung erstmals beim FCL eine Sperre absitzen. Frick ist erleichtert, hat er polyvalent einsetzbare Spieler wie Schulz zur Verfügung. «Das ist ein Notfall, üblicherweise bin ich ein Fan davon, Spieler auf nur einer Position einzusetzen.» Bei Gegner Servette beeindrucken den Luzerner Coach Kastriot Imeri und Miroslav Stevanovic sowie Timothé Cognat. «Alle drei sind topausgebildet, wir müssen parat sein, um sie zu stoppen», betont Frick. Er glaube an einen Sieg, womit das Ziel – Rang 8 – erreichbar bleiben würde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen