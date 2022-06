Für Alounga hat's keinen Platz mehr im Super-League-Kader des FCL

Fussball Für Alounga und vier von fünf SCK-Absteiger hat's keinen Platz mehr im Super-League-Kader des FCL Die Spieler des FC Luzern sind zurück aus den Ferien. Nach den Leistungstests vom Montag und Dienstag beginnt am Mittwoch die Vorbereitung. Fünf Profis, die letzte Saison an andere Klubs ausgeliehen wurden, müssen eine Woche länger warten, bis sie starten. Sie trainieren mit einem anderen Team. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

Pius Dorn ist der erste blau-weisse Neuzugang dieses Sommers. Der 25-jährige Deutsche sagt: «Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim FC Luzern.» Er wird nach den zweitägigen Leistungstests, die alle Spieler absolvieren müssen, am Mittwoch (10 Uhr) zum ersten Mal mit der Mannschaft von Mario Frick trainieren und beim FCL als Rechtsverteidiger die Rückennummer 20 tragen.

Pius Dorn unterschreibt den FCL-Vertrag, der bis Sommer 2024 gültig ist. Bild: PD

Damit dürfte die Frage beantwortet sein, ob der serbische Stürmer Nikola Cumic von den Innerschweizern definitiv übernommen wird. Eher nicht. Hintergrund: Der Leihprofi von Olympiakos Piräus hatte vergangene Saison eben diese Nummer 20 getragen.

Wird wahrscheinlich nicht mehr zum FC Luzern zurückkehren: Mohamed Dräger (links) gegen den Schaffhauser Nikola Gjorgjev im Barrage-Rückspiel in der Swisspor-Arena. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Luzern, 29. Mai 2022)

Dräger mit WM-Teilnehmer Tunesien in Japan

Der FC Luzern lässt weiterhin offen, wie es mit den Leihspielern Cumic, Marko Kvasina (vom KV Oostende) und Mohamed Dräger (von Nottingham Forest) weitergeht. Für alle drei Profis würde der Klub eine Kaufoption besitzen.

Richtig Interesse geweckt hat mit seinen Leistungen eigentlich nur Rechtsverteidiger Dräger. Derzeit weilt er mit der Nationalmannschaft von Tunesien in Japan: Am Freitag steuerte er zum 2:0-Sieg über Chile zwei Assists bei, am Dienstag tritt er mit dem WM-Teilnehmer in einem weiteren Testspiel gegen Gastgeber Japan an.

Durch den Zuzug von Dorn scheint ein Verbleib von Dräger in Luzern noch unrealistischer. Die beiden Rechtsverteidiger verbindet die Parallele, beim SC Freiburg ausgebildet worden zu sein. Und dazu, dass sie herausragende letzte Passgeber sind.

Frick will Alounga nicht im Kader der Profis

Der FCL hatte in der letzten Saison mehrere Spieler ausgeliehen. Darunter den Stürmer Yvan Alounga, der im Winter zum FC Schaffhausen wechselte. Der 20-Jährige mit kamerunischem Pass wurde im Barrage-Hinspiel in Schaffhausen beim Gegner in den Schlussminuten eingesetzt. Erfolglos. Nach dem 2:2 in der Wefox-Arena musste Alounga im Rückspiel in der Swisspor-Arena wie bereits in den letzten drei Meisterschaftspartien auf der Tribüne Platz nehmen. Der kräftige und schnelle Angreifer wurde Zeuge, wie der FCL mit einem 2:0-Sieg gegen Schaffhausen den Ligaerhalt schaffte.

Für Alounga geht’s jetzt aber nicht zurück ins Kader des Super-League-Klubs, denn offensichtlich hält FCL-Coach Frick wenig vom Ex-Aarauer, der vor knapp zwei Jahren als Stürmer mit Perspektive für 500'000 Franken vom Brügglifeld-Verein gekauft worden war.

Muss nach der Rückkehr aus Schaffhausen mit der U21 trainieren: Yvan Alounga, der 2020 aus Aarau als Stürmer mit Perspektive geholt wurde, steht beim FCL auf dem Abstellgleis. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 27. September 2020)

Balaruban als Einziger aus dem Krienser Absteigerteam in Fricks Kader

Zusammen mit den in der Vorsaison an Kriens ausgeliehenen David Mistrafovic, Mark Marleku, Aziz Binous und Lino Lang muss Alounga ab kommendem Montag mit der U21 des FCL in die Vorbereitung starten. Die sportliche Leitung soll mit allen Gespräche führen, um eine passende persönliche Lösung zu finden.

Mit dem 20-jährigen Linksfuss Ashvin Balaruban bekommt vom FCL nur einer der SCK-Absteiger aus der Challenge League die Chance, sich im Profikader unter Frick zu empfehlen.

