Der Druck auf FCL-Coach Fabio Celestini steigt

Fussball Nach FCL-Blamage in Genf: Der Druck auf Coach Fabio Celestini steigt – 10 Fragen und Antworten Der FC Luzern ist viel schlechter als erwartet in die Saison gestartet. Beim Schlusslicht stellen sich nach dem 1:4 gegen Servette Fragen. Daniel Wyrsch 23.08.2021, 19.49 Uhr

Den Schwung aus dem Cupsieg wollte man beim FC Luzern in die neue Saison mitnehmen. Davon ist nach vier Meisterschaftsspielen und nur einem geholten Punkt nichts übrig geblieben: Statt Selbstvertrauen herrscht in der Mannschaft von Fabio Celestini Verunsicherung. Anhand von zehn Fragen und Antworten versuchen wir zu erklären, wie es in wenigen Monaten soweit kommen konnte – und welche Dimension dieser Fehlstart hat.

Präsident Stefan Wolf erwartet nach der 1:4-Pleite gegen Servette und vor dem Kellerduell am Sonntag (14.15 Uhr) gegen Lausanne, «dass wir schnellstmöglich den Schalter umlegen. Wir alle stehen gemeinsam in der Verantwortung.» Das Team sei gut zusammengestellt, damit könne man erfolgreich spielen, findet Ex-Profi Wolf. Womit der Druck auf Celestini steigt. Klar ist: 13 Gegentore sind viel zu viel.

Fabio Celestini während dem Spiel gegen Servette. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Vor 13 Jahren in der Saison 2008/09 unter Ciriaco Sforza – mit nur einem Punkt aus fünf Spielen. Letztmals am Tabellenende wie jetzt stand Luzern am 25. November 2017 nach einem 1:4 zu Hause gegen Basel, Coach war damals Markus Babbel.

Captain Christian Schwegler (Rücktritt), Stefan Knezevic (zu Charleroi/BEL) und Louis Schaub (zurück zum 1. FC Köln) verliessen die Mannschaft. Dazu entschied sich mit Lucas Alves (zu Al-Tai/Saudi-Arabien) ein weiterer Profi zu einem Vereinswechsel. Ersatztorhüter David Zibung trat ebenfalls zurück.

Zum Abschluss ihrer Karrieren gab's letztes Jahr den Cupsieg. Bild: Martin Meienberger

Schwegler und Zibung kennen den Klub wie die eigene Hosentasche, beide waren Leader und quasi die verlängerten Arme des Trainers. Vor allem in der Kabine werden sie vermisst. Innenverteidiger Stefan Knezevic ist ebenfalls ein Luzerner Eigengewächs, nach seinem Kreuzbandriss benötigte er relativ lange, um wieder zur alten Stärke zu finden. Sein Abgang überraschte, «Kneze» spielte deutlich stabiler als bis jetzt die Neuzugänge Holger Badstuber und David Domgjoni. Am meisten zu spüren bekommt die Mannschaft das Fehlen von Schaub, der Spielmacher hatte letzte Saison acht Tore erzielt und zehn Treffer vorbereitet. Damit war Schaub der Luzerner Topskorer.

Diese Möglichkeit ist äusserst gering, das Transferfenster ist noch bis kommenden Dienstag offen. Schaub hat den FCL im Sommer orientiert, dass er sich beim 1. FC Köln durchsetzen will. Unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart ist er bis jetzt zu 14-minütigen Teileinsätzen gekommen – zuletzt am Sonntag bei der knappen 2:3-Niederlage auswärts gegen den FC Bayern. Der österreichische Internationale kämpft weiter um den Anschluss in Köln, doch damit hat Schaub rechnen müssen.

Wird wohl nicht mehr im Luzern-Dress auflaufen: Louis Schaub. Bild: Martin Meienberger

Torhüter Vaso Vasic ist ein feiner Typ, er hat sich schnell eingelebt. Aber natürlich kann er den verletzten Teamleader Marius Müller nicht eins zu eins ersetzen. Holger Badstuber bereits als Transferflop abzutun, wäre verfrüht. Der Ex-Bayern-Star hat Qualitäten in der Spielauslösung und auch mit Seitenwechseln, defensiv muss er seine Fehlerquote möglichst schnell reduzieren. David Domgjoni erwischte einen Kaltstart, er hat bereits nichts mehr zu verlieren – für den Kosovaren kann’s in Luzern nur besser werden. Patrick Farkas erfüllte die Erwartungen ebenfalls noch nicht, gegen Servette war der Österreicher krank. Ab Mittwoch trainiert Farkas wieder mit dem Team. Von Christian Gentner wird erwartet, dass er die Zügel bald in die Hände nimmt. Bis jetzt wirkt der Routinier noch zu zurückhaltend. Samuele Campo plagen seit seinem einzigen (Teil-)Einsatz gegen YB Rückenprobleme.

Er muss die Fehlerquote in der Defensive reduzieren: Holger Badstuber Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Sowohl Goalie Müller wie Linksaussen Schürpf sind beim FCL nicht zu ersetzen. Ihre sportlichen Fähigkeiten und nicht zuletzt ihre Winnermentalität und Eigenschaften als Antreiber werden extrem vermisst. Gerade deshalb müsste Celestini versuchen, die fitten Profis mit klaren Aufgaben und einer kompakten Spielweise aufs Feld zu schicken.

Der polyvalent einsetzbare Marvin Schulz hat die drei Spielsperren für die rote Karte im Spiel gegen St. Gallen abgesessen. Er steht Celestini im nächsten Match gegen Lausanne wieder zur Verfügung. Samuele Campo könnte es ebenfalls ins 18-Mann-Aufgebot schaffen, frühestens in der Länderspielpause nach dem Aufeinandertreffen mit Lausanne kehren Tsiy Ndenge, Pascal Schürpf und Marius Müller ins Mannschaftstraining zurück.

Ihre Winnermentalität und Eigenschaften als Antreiber werden vermisst: Pascal Schürpf und Marius Müller. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Für Genesio Colatrella (neu Zürich U21) wurde Lorenzo Guerrero Assistenzcoach. Als Fitnesstrainer stiess Gabriele Bagattini zum FCL. Er und Guerrero kamen auf Wunsch von Celestini.

Der Ex-Nachwuchschef half den Jungen beim Übergang zu den Profis. Bestätigt wird der Eindruck, dass Colatrella mehr Einfluss auf Aufstellung und Taktik nahm als Nachfolger Guerrero.