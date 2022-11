Fussball Ein Klassenunterschied: Der FC Luzern beendet die Saison mit einer 0:3-Niederlage gegen die Berner Young Boys Für den FC Luzern geht das Jahr 2022 mit der zweiten Niederlage in Folge zu Ende. Ein Novum in der Ära Frick. Doch die Berner sind einfach deutlich besser. Daniel Wyrsch, Bern Jetzt kommentieren 13.11.2022, 22.38 Uhr

Denis Simani (hinten) hatte seinen Gegenspieler Jean-Pierre Nsame nicht immer so gut im Griff. Bild: Peter Klaunzer, Keystone (Bern, 13. November 2022)

Erstmals in der Ära von Mario Frick, der seit Anfang Januar Cheftrainer des FC Luzern ist, verliert die Profimannschaft in der Super League zwei Spiele hintereinander. Vier Tage nach der 0:2-Heimniederlage gegen den FC Basel unterliegen die Innerschweizer in Bern gegen die Young Boys 0:3. Der Liechtensteiner Frick muss aufgrund einer roten Karte gegen den FCB im Wankdorf eine Sperre absitzen. Frick sitzt auf der Tribüne, das Coaching übernimmt an seiner Stelle Claudio Lustenberger. Der Ex-Verteidiger, der 13 Saisons als FCL-Profi in der höchsten Liga spielte, sagt nach der Niederlage:

«Das ist ein klar verdienter YB-Sieg. Wir wussten vor dem Spiel, dass wir hier nur etwas holen können, wenn wir mit Intensität und Energie agieren.»

Lustenberger erklärt, dass die Berner vor allem in der ersten Halbzeit spritziger und handlungsschneller im Kopf spielten.

Wie schon gegen Basel (6.) und davor gegen Winterthur (15.) kassiert der FCL früh den 0:1-Rückstand. In der 5. Minute köpfelt Christian Fassnacht eine lange und hohe Flanke von Kastriot Imeri zur Führung für die Gastgeber ins Tor von Marius Müller. Der Goalie geht nicht hin zur Flanke, Nicky Beloko kommt gar nicht ins Luftduell mit WM-Fahrer Fassnacht.

Wie im Europacup gegen Feyenoord und Co.

Wenn Fricks Stellvertreter Lustenberger den klaren Liga-Ersten für die Handlungsschnelligkeit lobt, dann sagt er damit indirekt, dass sein Team eher lethargisch gewirkt hat. In den ersten 45 Minuten ist die Differenz zwischen den beiden Mannschaften so gross wie bei den europäischen Vergleichen des FCL in den letzten Jahren gegen Feyenoord Rotterdam, Olympiakos Piräus oder Español Barcelona. YB spielte am Sonntag eine Klasse besser als Luzern – wie die Traditionsklubs aus Holland, Griechenland und Spanien.

Feuerwerk der Luzerner Fans, auch wenn es wenig zu feiern gab. Bild: Peter Klaunzer (Bern, 13. November 2022)

Das 0:2 in der 32. Minute erinnert ans 0:1: Ulisses Garcia flankt wie Imeri von der linken Seitenlinie, in der Mitte profitiert Jean-Pierre Nsame von einem gravierenden Abwehrfehler von Denis Simani. Der Innenverteidiger schlägt ein Luftloch, Nsame muss vor dem Tor nur noch den Kopf hinhalten.

Bei diesem zweiten Gegentreffer werden Erinnerungen wach ans Hinspiel: In der 95. Minute hatte Nsame in Luzern das 2:1-Siegtor geköpfelt. Eine schmerzhafte Niederlage war das für die Mannschaft von Frick. Diesmal ist wahrscheinlich der gesamte erste Durchgang für den FCL-Cheftrainer schmerzhaft. In der Pause lässt er via TV-Sender Blue Sport ausrichten, dass er nicht zufrieden sei mit den Offensivbemühungen. Obwohl Frick direkt nicht Einfluss nehmen darf, dürfte er an den Einwechslungen der Offensivleute Nando Toggenburger und Pascal Schürpf beteiligt sein. Vor allem der 33-jährige Schürpf bringt ab der 46. Minute endlich die nötige Energie und Spielideen auf den Platz. Seine erste Aktion bringt im Zusammenspiel mit Pius Dorn den Abschluss von Max Meyer, der jedoch nur das Aussennetz trifft.

Luzerner Lebenszeichen zu Beginn der zweiten Halbzeit

Schürpf setzt in der 48. Minute ein weiteres Luzerner Lebenszeichen: Seine scharfe Hereingabe verfehlen die Mitspieler knapp. Sonst wäre das 1:2-Anschlusstor Tatsache geworden.

Sofyan Chader, der ein guter und dynamischer Fussballer ist, hat dann ebenso eine torgefährliche Aktion. Der Franko-Algerier setzt sich gegen Verteidiger Garcia durch und prüft YB-Goalie Anthony Racioppi mit einem harten Schuss in der 54. Minute.

Doch dann ist die Reihe wieder an den Bernern, die nach diesem letzten Spieltag vor der WM mit zehn Punkten Vorsprung auf Servette die Tabelle anführen: Meschack Elia und zweimal Cheikh Niasse zwingen Müller zu total drei Glanzparaden.

«Wir können uns bei Marius bedanken, er hat eine höhere Niederlage verhindert»,

stellt Lustenberger zu Recht fest. Das 0:3 zum Schlussresultat kann Müller jedoch nicht verhindern, der Schuss des kurz zuvor eingewechselten Sandro Lauper findet den Weg ins Gästetor (70.). Und der FCL steht in der Winterpause mit 20 Punkten auf Platz 6.

Luzerns Ardon Jashari, Torhüter Marius Müller und Denis Simani (von links) verlassen das Spielfeld – und beenden damit die Saison. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Das Telegramm zum Spiel Young Boys – Luzern 3:0 (2:0)

Wankdorf. – 31120 Zuschauende (ausverkauft). – SR Bieri.

Tore: 5. Fassnacht (Imeri) 1:0. 32. Nsame (Garcia) 2:0. 70. Lauper (Fassnacht) 3:0.

Young Boys: Racioppi; Rüegg (86. Blum), Amenda, Lustenberger, Garcia (76. Benito); Niasse; Fassnacht (76. Rrudanhi), Imeri, Sierro (69. Lauper); Nsame (69. Monteiro), Elia.

Luzern: Müller; Dräger, Simani, Burch, Dorn; Beloko, Jashari; Abubakar (46. Schürpf), Max Meyer, Chader (81. Ardaiz); Klidjé (46. Toggenburger).

Bemerkungen: Young Boys ohne Itten, Rieder und Zesiger (alle gesperrt), Camara, Ugrinic und Von Ballmoos (alle verletzt). Luzern ohne Frydek, Kadak, Leny Meyer und Sorgic (alle verletzt), Trainer Frick (gesperrt). – Verwarnung: 1. Beloko (Foul).

