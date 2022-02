Abstiegskampf FCL-Gegner Lausanne: Ein Klub im freien Fall – und ein Trainer als letzte Hoffnung Der FC Luzern tritt am Sonntag (16.30) auswärts zum Abstiegskampf an: In Lausanne hat der Trainerwechsel bisher nichts bewirkt. Nicola Berger Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Mit der Super League nicht vertraut: Lausanne-Trainer Alain Casanova. Bild: Pascal Müller/Freshfocus (Lausanne, 12. Februar 2022)

Im Dezember 2017 übernahm der milliardenschwere Ineos-Konzern den FC Lausanne-Sport. Gepaart mit einer neuen Arena, dem 2020 eröffneten und seither oft gähnend leeren Stade de la Tuilière, war das nach trüben Jahren Anlass zur Euphorie. Doch etwas mehr als vier Jahre später ist Lausanne um einige Illusionen ärmer. Und taumelt der neuerlichen Relegation, der zweiten in der Ineos-Ära, entgegen. Die Besitzer scheint das wenig zu kümmern, anders lässt es sich nicht deuten, dass der Klub in der Winterpause mit Cameron Puertas den besten Spieler und die einzige Identifikationsfigur an den belgischen Tabellenführer Union Saint-Gilloise verkaufte.

Die Lausanner Fans rebellieren inzwischen offen gegen den Sportdirektor Souleymane Cissé. Der Ivorer hatte bei seiner Einstellung 2020 vom Europacup geredet, den Kader aber nie verstärkt. Wobei unklar ist, wie viel Autonomie Ineos, dessen Prioritäten auf dem Ligue-1-Klub Nizza liegen, Cissé eigentlich zugesteht. Für die Besitzer war Lausanne bisher mehr oder weniger nur als Vehikel für Leihspieler aus Nizza von Interesse. Der vielversprechende Schweizer U21-Nationalspieler Dan Ndoye allerdings, 2020 von Lausanne an die Cote d’Azur transferiert, wurde im Sommer statt in die Waadt nach Basel geschickt, was tief blicken lässt.

Casanova ist die letzte Patrone

Die letzte Patrone im Lausanner Kampf gegen den Abstieg und den abermaligen Sturz in die Challenge League heisst Alain Casanova. Der Franzose Casanova, 60, ersetzte Anfang Februar den entlassenen Coach Ilija Borenovic. Casanova war zuletzt zweieinhalb Jahre arbeitslos gewesen, nachdem er in Toulouse zurückgetreten war, weil er nach einer Niederlagenserie Morddrohungen erhielt. Er habe diverse Angebote abgelehnt, sagt er, es seien einfach keine attraktiven Klubs darunter gewesen. Lausanne, der Tabellenletzte der Super League, muss dagegen einen unwiderstehlichen Reiz auf ihn ausgeübt haben. Es fragt sich, wie sinnvoll es ist, in der Stunde der Not einen Trainer einzustellen, der seine ganze Karriere über exklusiv in Frankreich gearbeitet hat und mit den Eigenheiten des Schweizer Fussballs noch nicht vertraut ist.

Vier Partien hat das Team unter Casanova bisher bestritten, es verlor alle, auch den Cup-Viertelfinal gegen das unterklassige Yverdon, und erzielte dabei keinen einzigen Treffer. Die Ausrichtung war teilweise absurd defensiv, im Derby gegen Servette (0:1) etwa stellte sich das Team einfach zu elft vors eigene Tor und hoffte, irgendwie ein 0:0 zu erdauern. Die Seinen hätten die statistisch schwächste Abwehr der Liga, da sei es doch klar, dass man den Fokus zunächst auf die Defensive lege, erklärte sich Casanova. Die Einigelung wird nicht die Taktik für die ganze Rückrunde sein – schon in der Ligue 1 wechselte er seine Systeme oft, teilweise von Spieltag zu Spieltag.

Die bisherigen Auftritte in dieser Rückrunde hatten allerdings etwas so Desillusionierendes, dass sich unabhängig vom Coach die Qualitätsfrage stellt. Casanova will davon nichts wissen, er sagt, der Kader sei gut genug – wenn auch zu gross. 32 Spieler stehen auf der Lohnliste, für den Trainer sind das neun zu viel. Die aufgeblasene Spielerliste voller Restanzen ist auch Munition für die lauten Kritiker des Sportchefs Cissé, dessen Rücktritt seit Wochen und mit wachsender Unversöhnlichkeit gefordert wird.

Schwächster Angriff, schwächste Abwehr

Der Vergleich mit dem FC Luzern ist für Lausanne bereits so etwas wie das Spiel der letzten Hoffnung. In der Meisterschaft hat das Team seit dem 21. November und einem 1:0 in St.Gallen nicht mehr gewonnen, es stellt den harmlosesten Angriff (nur 19 Tore) und die anfälligste Abwehr (48 Gegentreffer) der Liga. Für den FCL, der zuletzt einen sanften Aufwärtstrend erkennen liess, könnte dieses sich im freien Fall befindende Lausanne ein hochwillkommener Aufbaugegner sein.

FCL: Frick verlor in Lausanne 4x Abstiegskampf Vier Punkte aus den letzten beiden Partien hat sich der FC Luzern erkämpft – das darf sich durchaus sehen lassen. Aber: Es sind ebenso vier Punkte, wenn alle vier Rückrundenpartien berechnet werden. Ein Punkt pro Spiel – das ist für den FCL zu wenig, wäre über eine grössere Distanz auch für Trainer Mario Frick ein unbefriedigender Durchschnitt. Luzern reist als Favorit an – das zeigen die drei Punkte Distanz auf Lausanne in der Tabelle konkret und die Wettquote bei sporttip spielerisch (2.65 auf Lausanne-Sieg/2.41 auf Luzern). Lausanne ist zwar mit vier Niederlagen in Serie in die Rückrunde gestartet, doch Achtung: Von sechs Duellen seit Lausannes Aufstieg konnte der FCL nur eines gewinnen (1:0 vor zehn Monaten). Und Frick verlor letzte Saison als Vaduz-Trainer in der Super League alle vier Partien gegen Lausanne. Während Luzern voraussichtlich weiterhin auf die verletzten Pascal Schürpf und Simon Grether verzichten muss, fehlen dem Ranglistenletzten die gesperrten Zeki Amdouni und Toichi Suzuki. (tbu.)

