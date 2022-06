FC Luzern Frydek und Vasic verlängern, dazu «Gente» – und bei Jashari wächst die Hoffnung, dass auch er beim FCL bleibt Elf Tage nach dem letzten Saisonmatch des FC Luzern und kurz vor dem Trainingsstart vermeldet der Verein ein erstes personelles Update. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Christian Gentner (Nummer 4) jubelt zusammen mit FCL-Trainer Mario Frick über den Ligaerhalt. Links freut sich Ersatzgoalie Vaso Vasic mit. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 29. Mai 2022)

In dieser Transferperiode, die in der Schweiz heute Freitag offiziell beginnt und bis zum 31. August dauert, war von FCL-Sportchef Remo Meyer bis am frühen Donnerstagabend nichts zu vernehmen. Fans fragten schon ungeduldig, wann mit den ersten Transfers zu rechnen sei. Gestern schrieb uns zum Beispiel ein genervter Anhänger: «Auf was wartet man beim FCL? Die Konkurrenz rüstet auf und sie schlafen.» Richtig aktiv auf dem Markt sind bisher YB und dazu der FC Basel. Allerdings stehen die beiden Klubs finanziell immer noch deutlich über allen anderen in der Super League.

Auf der Seite der Abgänge mussten die Luzerner mit Filip Ugrinic (zu YB) und Marvin Schulz (zu Holstein Kiel/2. Bundesliga) zwei Eckpfeiler im Mittelfeld ziehen lassen. Antizyklisch ist im Gegensatz dazu die neuste FCL-Marketing-Aktion «Alli im Ufgebot!» Der Klub wendet sich an seine treuen Anhänger, die fleissig Saisonkarten kaufen sollen. Mit «alle im Aufgebot» sind also nicht die Spieler gemeint, sondern die Fans, die gebeten werden, wie im Frühling auch in der neuen Saison eine tolle Atmosphäre in einer gefüllte Arena zu zaubern.

Auf Verkaufsargumente in Form spektakulärer neuer Spieler wie beispielsweise Schaffhausen-Stürmer Joaquin Ardaiz oder Ex-Lausanne-Mittelfeldmann Cameron Puertas wartet man bis dato vergebens.

«Oldie» Gentner bleibt, Meyer junior wird Profi

Immerhin hat der FCL am Donnerstag um 17 Uhr ein erstes personelles Update im Hinblick auf die neue Saison veröffentlicht. Elf Tage nach dem entscheidenden Barrage-Rückspiel gegen Schaffhausen (2:0-Heimsieg) und kurz vor dem Trainingsstart vom Montag vermeldete die Medienabteilung, dass der Vertrag von Mittelfeldspieler Christian Gentner um ein Jahr verlängert wurde. Und die Kontrakte von Linksverteidiger Martin Frydek und Ersatzgoalie Vaso Vasic wie erwartet um zwei Saisons bis Sommer 2024 verlängert wurden.

FCL-Talent in der Aussenverteidigung: Leny Meyer (rechts) in seinem ersten Testspiel bei den Profis gegen die Aarauer Randy Schneider (links) und Kevin Spadanuda (Nummer 7). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Aarau, 8. Oktober 2021)

Dazu hat der talentierte Aussenverteidiger Leny Meyer seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der 17-jährige Sohn von Remo Meyer hat somit einen bis zum 30. Juni 2025 gültigen Kontrakt. FCL-Sportchef Meyer wird in der Medienmitteilung wie folgt zitiert:

FCL-Sportchef Remo Meyer gibt Sohn Leny den ersten Profivertrag. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

«Leny erhält die Chance, seine gute Entwicklung der letzten Jahre auf höchster Stufe weiterzuführen.»

Für Erstaunen sorgt die Weiterverpflichtung von Gentner, der vor einem Jahr zusammen mit Holger Badstuber als einer der Königstransfers galt, in der Rückrunde aber meist nur noch von der Bank ins Spiel kam. Im Communiqué heisst es über den Ex-Bundesliga-Spieler: «Gentner profilierte sich von Beginn an als umsichtiger Führungsspieler, der mit seiner grossen Erfahrung der Mannschaft in der schwierigen sportlichen Situation auf und neben dem Platz helfen konnte.» Der Mitte August 37 Jahre alt werdende Profi soll auch in der neuen Saison eine Rolle dieser Art übernehmen.

Positive Tendenz bei Toptalent Jashari

Ardon Jashari ist 17 Jahre jünger als «Gente» – im Gegensatz zum deutschen «Oldie» ist der Youngster aus Baar seit der Rückrunde unter Trainer Mario Frick ein fixer Bestandteil der Luzerner Startelf. Nach dem Ligaerhalt gegen Schaffhausen ist bekannt geworden, dass unter anderem der FC Basel Interesse an einer Verpflichtung von Jashari hat. Der defensive Mittelfeldspieler und Schweizer U21-Internationale besitzt wie jetzt auch Leny Meyer einen Jungprofi-Vertrag bis Sommer 2025. Er könnte bei einem Transfer zu Basel oder ins Ausland weit mehr verdienen.

Nun scheint aber Ruhe in die Angelegenheit zu kommen, Jashari wird bis Mitte nächster Woche seine Lehrabschlussprüfung beenden und dürfte danach die Saison beim FCL bestreiten. Die Zeichen stehen auf einen Verbleib des jungen Leistungsträgers.

Der 19-jährige FCL-Mittelfeldspieler Ardon Jashari bejubelt sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 im Meisterschaftsspiel der Super League gegen Lausanne-Sport. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (1.Mai 2022)

WM-Teilnehmer Dräger nur schwer zu halten

Anders sieht die Situation bei Mohamed Dräger aus. Den 25-jährigen Rechtsverteidiger möchten sowohl Meyer wie auch Präsident Stefan Wolf behalten. Trotz Kaufoption dürfte es aber schwierig sein, den bei Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest unter Vertrag stehenden tunesischen WM-Fahrer zu binden. Mit dem Salär in England kann der FCL nicht mithalten. Offen ist auch, ob die Leihstürmer Nikola Cumic und Marko Kvasina bleiben.

